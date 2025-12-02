Saisonauftakt der Rodler im Sauerland und erstmals alle Disziplinen an einem Rennwochenende

Winterberg (ots) –

Nach dem erfolgreichen Olympischen Testevent und dem ersten offiziellen Qualifikationsrennen für die Olympischen Rodelwettbewerbe startet die internationale Rodelelite vom 5. bis 7. Dezember 2025 in Winterberg (GER) in die Olympiasaison. Bereits am Freitagnachmittag stehen die Mixed Event-Wettbewerbe an, am Samstag folgen die Frauen sowie die Doppel von Damen und Herren, den Abschluss bilden am Sonntag die Herren Einzel und die Teamstaffel.

26 Damen, 34 Herren, 14 Damen Doppelsitzer und 20 Herren Doppelsitzer sowie acht Teamstaffeln aus 19 Nationen haben sich für den 1. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup der Saison 2025/26 angemeldet. Insgesamt neun Stationen des EBERSPÄCHER Weltcup stehen in vier Ländern und auf zwei Kontinenten auf dem Kunstbahn-Kalender der FIL. Außerdem werden sechs EBERSPÄCHER Team-Staffel-Weltcups presented by BMW sowie drei der EBERSPÄCHER Mixed Events presented by SKECHERS ausgetragen. Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Winterspiele, die vom 6. bis 22. Februar 2026 in Mailand-Cortina (ITA) stattfinden.

„Wir starten die Weltcup-Saison in Winterberg mit einem Dreier-Weltcup, d. h. zum ersten Mal überhaupt stehen drei Wettkampftage in Folge und Rennen in allen Disziplinen auf dem Programm. Los geht´s am Freitag mit den Mixed Events, die wir letztes Jahr neu eingeführt haben. Sie waren ein großer Erfolg, weil theoretisch alle Nationen an einem Finallauf teilnehmen können. Selbst wenn ein Team keine zwei Athleten hat, können sie ein internationales Team stellen, wie wir es mit Schweiz/Australien, Slowakei/Argentinien oder Irland/Japan bereits erlebt haben. Und sie waren auch erfolgreich! Die Rückmeldung seitens der Athleten und Teams und die Begeisterung der Zuschauer waren so gut, dass wir entschieden haben, den nächste Schritt zu gehen und mit der Mixed Event EM eine kontinentale Meisterschaft einzuführen“, erklärt FIL Sportdirektor Matthias Böhmer.

Wie im Vorjahr fahren beim Mixed Event Weltcup in den Disziplinen Einsitzer und Doppelsitzer je ein Mann und eine Frau im Einzel beziehungsweise ein Herren- und ein Damen Doppel in einer Mixed-Staffel im Team. Jede Disziplin nutzt dabei ihre gewohnte Starthöhe. Pro Nation dürfen je zwei Mixed Teams am Wettkampf teilnehmen. 13 Mixed Doppel und 18 Mixed Einzel haben für Winterberg gemeldet. Nach dem Auftakt folgen zwei weitere EBERSPÄCHER Mixed Events presented by SKECHERS in Lake Placid (USA) und Oberhof (GER).

FIL Saison-Kalender 2025/26

Anders als geplant, fällt der Startschuss des diesjährigen EBERSPÄCHER Rodel-Weltcups in Winterberg (GER), ehe es für zwei Rennwochenenden in die USA nach Park City und Lake Placid geht.

Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 auf der neu errichteten Olympischen Bob-, Rodel- und Skeletonbahn im Cortina Sliding Centre (ITA). Erstmals seit langem werden noch zwei Weltcups nach den Olympischen Spielen ausgetragen, und zwar Ende Februar in St. Moritz (SUI) und das Weltcupfinale Anfang März in Altenberg (GER). Der FIL Saison-Kalender sieht wie folgt aus:

05. – 07. Dezember 2025: EBERSPÄCHER Weltcup Winterberg (GER)

11. – 13. Dezember 2025: EBERSPÄCHER Weltcup Park City (USA)

18. – 20. Dezember 2025: EBERSPÄCHER Weltcup Lake Placid (USA)

02. – 04. Januar 2026: EBERSPÄCHER Weltcup Sigulda (LAT)

09. – 11. Januar 2026: EBERSPÄCHER Weltcup Winterberg (GER)

16. – 18. Januar 2026: EBERSPÄCHER Weltcup & 57. FIL Europameisterschaften in Oberhof (GER)

22. – 24. Januar 2026: EBERSPÄCHER Weltcup & 1. Mixed-Event EM presented by SKECHERS in Oberhof (GER)

07. – 12. Februar 2026: Olympische Winterspiele Mailand-Cortina 2026 (ITA)

27. Februar – 01. März 2026: EBERSPÄCHER Weltcup St. Moritz (SUI)

06. – 08. März 2026: EBERSPÄCHER Weltcup Altenberg (GER)

Titelverteidiger am Start

Mit Julia Taubitz, Max Langenhan, Tobias Wendl/Tobias Arlt (alle GER) und Selina Egle/Lara Kipp (AUT) sind alle Sieger:innen des Gesamtweltcups der Vorsaison wieder mit am Start. Während das österreichische Damen Doppel Egle/Kipp und Team Österreich in der Team-Staffel erstmals die große Kristallkugel gewannen, freute sich Julia Taubitz über ihren fünften Sieg im Gesamtweltcup, den vierten in Folge. Max Langenhan verteidigte seinen Titel erfolgreich und stand zum zweiten Mal ganz oben auf dem Treppchen. Seine Teamkollegen Wendl/Arlt feierten ihren insgesamt sechsten Gesamtweltcup-Sieg. Hier geht`s zu den ewigen Weltcup-Statistiken: Statistics of the International Luge Federation FIL (https://www.fil-luge.org/en/statistics)

Überraschungen bei der Generalprobe im Cortina Sliding Centre

Beim Olympic Testevent der FIL am vergangenen Wochenende hat der neue Eiskanal im Cortina Sliding Centre seine erste Bewährungsprobe gut bestanden. Bei den Damen beherrschte Merle Fräbel (GER) schon bei der Generalprobe die neue Bahn souverän. Die Deutsche fuhr in beiden Läufen Bestzeit und siegte vor Teamkollegin Julia Taubitz und Lisa Schulte (AUT).

Bei den Herren Doppeln zeigten die Weltmeister Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (GER) ihre Ambitionen und setzten sich von den US-Amerikanern Marcus Mueller/Ansel Haugsjaa und den sechsfachen Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) durch.

Wesentlich knapper ging es beim Damen Doppel zu. Hier siegten die beiden Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena vor den Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer und den Weltmeisterinnen Selina Egle/Lara Kipp (AUT).

Das Testrennen der Herren gewann der Österreicher Jonas Müller vor Kristers Aparjods (LAT) und seinem Teamkollegen Wolfgang Kindl. Und auch in der abschließenden Team-Staffel siegte Österreich vor Deutschland und Gastgeber Italien.

Detaillierte Ergebnisse findet man hier: https://www.fil-luge.org/en/media/itp-test-event-cortina

Teams USA, China, Australien, Japan und Irland verzichten auf Winterberg

Nachdem das Olympische Testevent in Cortina d’Ampezzo am vergangenen Wochenende als erstes offizielles Qualifikationsrennen für die Olympischen Rodelwettbewerbe von Mailand-Cortina gewertet wurde, verzichten einige Teams auf den Weltcupauftakt in Winterberg. Die Teams aus den USA, Australien, Japan, China und Irland bereiten sich stattdessen in Lake Placid (USA) vor, wo das dritte von insgesamt fünf Qualifikationsrennen für Mailand Cortina 2026 ausgetragen wird.

Zeitplan & TV-Übertragungen

1. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup Winterberg (GER)

Lokale Startzeit (=CET/MEZ)

Freitag, 05. Dezember 2025

10:00 Uhr Nationencup

16:15 Uhr Mixed Doppelsitzer

17:30 Uhr Mixed Einsitzer

Samstag, 06. Dezember 2025

10:25 Uhr Herren Einsitzer, 1. Lauf

11:55 Uhr Herren Einsitzer, 2. Lauf

13:10 Uhr Herren Doppelsitzer, 1. Lauf

14:00 Uhr Damen Doppelsitzer, 1. Lauf

15:05 Uhr Herren Doppelsitzer, 2. Lauf

15:45 Uhr Damen Doppelsitzer, 2. Lauf

Sonntag, 07. Dezember 2025

10:35 Uhr Damen Einsitzer, 1. Lauf

12:15 Uhr Damen Einsitzer, 2. Lauf

13:50 Uhr Team-Staffel

Alle Angaben sind ohne Gewähr!

Pressekontakt:

Internationaler Rodelverband (FIL)

Margit Dengler-Paar

Pressechefin

Mobil: +49 179 459 66 30

Mail: [email protected]

