Saidi Sulilatu klärt über Finanz-Märchen auf

München (ots) –

Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen … klingt für viele zum Fürchten kompliziert. Und welchen Ratschlägen von Bankern, Finanzberatern und Finfluencern zu trauen ist – auch nicht immer klar. Weil es zu Finanzen schon genug Märchen gibt, legt der Chefredakteur von Finanztip, Saidi Sulilatu, nun mit „Finanzen ganz einfach“ ein unabhängiges Sachbuch vor.

„Zum Thema Finanzen gibt es genug Märchen. Sie begegnen uns als Geschichten von Freunden, Verwandten und Bekannten. Als unser eigens Halbwissen, Befürchtung oder schlechtes Gewissen. Oder als Bestätigung durch Banker oder Finanzberater, die sich ‚unserer Sorgen annehmen‘. In Studien zeigen meine Kollegen der Finanztip Stiftung, dass das praktisches Finanzwissen jedes zweiten Deutschen mangelhaft ist.“ Saidi Sulilatu

Sulilatus zentrale Botschaft: Finanzen kannst du selbst. Und wie das geht, beschreibt er anhand des bewährten Finanztip-Prinzips kompakt, motivierend und leicht umsetzbar. „Wie baue ich Vermögen auf, wenn die Rente unsicher ist? Kann ich mir jemals eine Immobilie leisten? Wie behalte ich bei all den Finanzprodukten noch den Überblick?“ Saidi Sulilatu kennt die teuren Finanzfehler, die Menschen bei diesen Themen machen. Denn er hat sie selbst auch gemacht. Und er kennt die Methoden von Honorar- und Finanzberatern. Und er weiß, dass für Antworten auf solche Fragen niemand zum Spezialisten werden und auch keine Berater beschäftigen muss.

„Ein großer Teil der Finanzbranche legt es darauf an, die Menschen von sich abhängig zu machen. Ich spreche regelmäßig mit Finanztip-Nutzern, die keine wirkliche Ahnung haben, was ihnen von ihrer Bank oder ihrem Versicherungsvermittler verkauft worden ist. Wenn sie auf Finanztip stoßen, kommt ihnen der Gedanke, dass sie ihre Finanzen selbst machen können und dass sie in der Vergangenheit viel zu viel Geld dafür bezahlt haben, dass sie die Verantwortung an einen Berater abgetreten haben.“ Saidi Sulilatu

Jede und jeder kann seine Geldangelegenheiten selbst regeln. In diesem Buch zeigt Saidi Sulilatu, wie man mit dem Finanztip-Prinzip seine Finanzen effektiv strukturiert und unkompliziert Rücklagen schafft. Das Finanztip-Prinzip basiert auf dem Motto „Weniger ist mehr“ und sorgt dafür, dass man keine unnötigen Verträge oder Anlagen hat. Stattdessen gelingt es, durch kluges und gelassenes Investieren seine Altersvorsorge zu sichern und langfristig Vermögen aufzubauen.

Saidi Sulilatu hat im Finanzvertrieb selbst erfahren, wie Verbraucher systematisch mit überteuerten und unseriösen Finanzprodukten an wirklicher finanzieller Sicherheit gehindert werden. Heute ist er Chefredakteur von Finanztip und damit auch Teil der gemeinnützigen Finanztip-Stiftung. Die Mission: unabhängiges Finanzwissen für alle und für jeden leicht zugänglich und einfach verständlich machen. Der sympathische und zugewandte Finanzexperte zählt zu Deutschlands Top-YouTubern. Er nimmt die finanziellen Sorgen der Menschen ernst und gibt konkrete Hilfestellungen, anstatt schnellen Reichtum zu versprechen.

Pressekontakt:

Marion Nielsen | [email protected] | Tel: +49 89 / 9271-118

Original-Content von: Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots