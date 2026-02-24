Roemer Capital auf Wachstumskurs: Karriere machen und die Zukunft des Fundraisings mitgestalten

Düsseldorf (ots) –

Stark wachstumsorientierte Start-ups und Unternehmen stehen heute unter enormem Finanzierungsdruck: Gute Produkte und große Visionen allein reichen längst nicht mehr aus, um Investoren für sich zu begeistern. Roemer Capital greift ihnen daher mit einer klaren Strategie, aussagekräftigen Finanzmodellen sowie einer professionellen Investorenstory unter die Arme und ist längst zu einem der gefragtesten Anbieter geworden, wenn es darum geht, den Zugang zu den richtigen Investoren zu finden. Wie sich ambitionierte Menschen als Teil des Teams genau daran beteiligen können und was Bewerber dabei konkret erwartet, erfahren Sie hier.

Sie wollen Märkte verändern, Innovationen vorantreiben und in kurzer Zeit signifikant wachsen: Angesichts ihrer hohen Ambitionen sind Start-ups in aller Regel auf klar strukturierte Finanzierungsrunden, überzeugte Investoren und eine stabile Liquiditätsreichweite angewiesen. So scheitern sie in aller Regel nicht an ihrer Vision, sondern an der Umsetzung im Fundraising-Prozess. Fehlende belastbare Finanzmodelle, unklare Kapitalstrategien oder Wachstumsannahmen, die nicht nachvollziehbar sind, führen dazu, dass Investoren Vertrauen verlieren. Pitch-Decks glänzen dabei zwar optisch, doch zu oft fehlt es an Substanz. Die Folge sind langwierige, ineffiziente Prozesse und verpasste Finanzierungschancen. „Wir haben es uns zur persönlichen Aufgabe gemacht, betroffenen Start-ups und Unternehmen genau dabei unter die Arme zu greifen. Ihre Konzepte und Ideen sind schlichtweg zu gut, als dass ihnen etwas so Triviales wie Finanzierungsfragen im Weg stehen sollte“, sagt Lucas Roemer.

„Wachstum sollte schließlich immer dort ermöglicht werden, wo auch wirklich etwas Großes entstehen kann. Aus unserer Sicht gilt das sowohl für unsere Kunden als auch für uns selbst, weshalb wir unser Team aktuell stark ausbauen“, fügt er hinzu. Als Gründer der Roemer Capital GmbH begleitet Lucas Roemer Tech-Start-ups im Fundraising Advisory, bei M&A-Prozessen sowie im Rahmen von CFO-Services. Sein Ansatz: unternehmerische Visionen in belastbare, faktenbasierte Entscheidungsgrundlagen zu übersetzen. Statt kurzfristiger Deal-Beschleunigung setzt Roemer Capital auf analytische Deep Dives, strukturierte Prozesse und langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe. Ziel ist es, ineffiziente und chaotische Fundraising-Prozesse durch klare Strukturen zu ersetzen, die auch nach Abschluss einer Runde tragfähig bleiben. Um der stark wachsenden Nachfrage in diesem Bereich weiter gerecht werden zu können, soll das Team rund um Lucas Roemer zeitnah weiter erweitert werden.

Warum Karriere bei Roemer Capital? Das können Bewerber konkret erwarten

Bewusste Exzellenz bildet bei Roemer Capital stets die Grundlage der täglichen Arbeit: Klare Strukturen, präzise Prozesse und ein kompromisslos hoher Qualitätsanspruch prägen jedes Projekt. „Wir erwarten von uns selbst immer, auf höchstem Niveau zu arbeiten – nicht aus Selbstzweck, sondern weil unsere Mandate es verlangen“, betont Lucas Roemer. Unter dieser Prämisse schafft jeder Mitarbeiter echten Impact, denn jede Aufgabe wirkt sich unmittelbar auf die Entwicklung von Start-ups und mittelständischen Unternehmen aus. Wachstum ist dabei kein Schlagwort, sondern gelebte Realität: Persönliche Entwicklung und schneller beruflicher Aufstieg sind fest in der DNA des Unternehmens verankert.

Klare Prozesse, transparente Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungswege schaffen zudem den Rahmen, um Verantwortung Schritt für Schritt auszubauen und gemeinsam mit dem Unternehmen zu wachsen. Unterschiedliche Perspektiven im Team ermöglichen dabei immer wieder neue, durchdachte Finanzlösungen. Ergänzt wird dieses Umfeld durch attraktive Leistungen: von hervorragender Vergütung über moderne Arbeitsausstattung bis hin zu zusätzlichen Vergünstigungen. Zuletzt wartet auf Bewerber ein Standort im Herzen Düsseldorfs am Dreischeibenhaus, der modernes Arbeiten in zentraler Lage vereint.

Von Assistenz bis Vertrieb: Für diese Stellen sucht Roemer Capital Verstärkung

Auf dieser Basis erweitert Roemer Capital sein Team gezielt in mehreren Schlüsselpositionen, die eng ineinandergreifen und gemeinsam den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens sichern. Die Assistenz der Geschäftsleitung (m/w/d) fungiert dabei als zentrale operative Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und Team, stellt reibungslose interne Abläufe sicher und unterstützt bei Termin- und Kalenderkoordination, der Vor- und Nachbereitung von Meetings sowie der Pflege von Kontakten, Daten und Statusübersichten im CRM. Auch strukturiertes Social Selling und Recherche auf LinkedIn, Dokumentation, Prozessaufbau und die Erstellung interner Vorlagen gehören zu diesem Verantwortungsbereich – mit hoher Nähe zur Geschäftsführung und tiefem Einblick in strategische wie operative Themen.

Im analytischen Kern der Beratungsarbeit agieren Investment Analysts (m/w/d): Sie begleiten Fundraising- und Investmentprojekte von der ersten Analyse bis zum Abschluss, erstellen Finanzmodelle, Businesspläne und Investorenpräsentationen führen Markt-, Wettbewerbs- und Unternehmensanalysen durch und wirken an M&A-Transaktionen inklusive Bewertung, Due Diligence und Strukturierung mit. „Unsere Analysten und Associates arbeiten unmittelbar an den entscheidenden Stellschrauben unternehmerischer Entwicklung“, verrät Lucas Roemer hierzu.

Investment Associates (m/w/d) übernehmen darüber hinaus erweiterte Verantwortung im Projektgeschäft, sind aktiv in strategische Entscheidungen und Investorenprozesse eingebunden und verbinden analytische Tiefe mit operativer Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Ergänzt wird das Team durch Opener, Business Development Representatives oder Business Development Manager (m/w/d), die neue Kundenkontakte strukturiert aufbauen, relevante Zielunternehmen identifizieren, Kapitalbedarfe qualifizieren und die Übergabe an Beratung und Geschäftsführung vorbereiten – mit direktem Einfluss auf Wachstum und Marktdurchdringung.

Sie wollen in einem rasch wachsenden Unternehmen Karriere machen und die Zukunft des Fundraisings aktiv mitgestalten? Dann melden Sie sich jetzt bei Lucas Roemer von Roemer Capital (https://www.roemer-capital.com/de/career) und bewerben Sie sich auf eine der offenen Stellen!

