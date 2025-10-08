Rente beginnt jetzt: warum frühes Verstehen später hilft

Münster (ots) –

Die gesetzliche Renteninformation landet ab 27 im Briefkasten – und wird oft ignoriert. Dabei steckt darin der Schlüssel für eine sichere Altersvorsorge. Wer früh versteht, was die Zahlen bedeuten, erkennt die eigene Versorgungslücke und kann gezielt gegensteuern.

„Ach, an die Rente denke ich später.“ Ein nachvollziehbarer Gedanke – besonders in jungen Jahren. Doch wer sich früh mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, verschafft sich langfristig mehr Sicherheit und finanzielle Freiheit. Die jährliche Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung ist dabei ein wichtiger erster Schritt.

Studien sprechen für sich

Laut einer Studie der Deutschen Rentenversicherung (DRV) aus dem Jahr 2022 wissen jedoch nur etwa 50 Prozent der unter 30-Jährigen, dass sie überhaupt eine Renteninformation erhalten – und noch weniger lesen sie tatsächlich. Eine Befragung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ergab zudem, dass nur rund ein Drittel der jungen Erwachsenen die Renteninformation als verständlich einstuft.

Gleichzeitig zeigt die Jugendstudie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) von 2023: Über 60 Prozent der 20- bis 30-Jährigen glauben, dass die gesetzliche Rente im Alter nicht ausreichen wird. Mehr als 40 Prozent fühlen sich mit dem Thema Altersvorsorge überfordert.

Das ist die Renteninformation

Die Renteninformation wird erstmals ab dem 27. Lebensjahr verschickt – vorausgesetzt, es liegen mindestens fünf Beitragsjahre vor. Sie enthält drei zentrale Angaben: Erstens die bisher erworbenen Rentenansprüche, also das, was bereits erarbeitet wurde. Zweitens eine Prognose der voraussichtlichen gesetzlichen Rente bei fortlaufender Beitragszahlung bis zum Rentenalter. Und drittens einen Hinweis auf die mögliche Versorgungslücke – also die Differenz zwischen der späteren Rente und dem voraussichtlichen Bedarf zum Leben.

Tobias Lohel, LVM-Spezialist im Produktmanagement und Teil des Teams Junge Kunden, erklärt: „Die Renteninfo wird von unseren Beratern als Orientierung genutzt, um Kunden bedarfsgerecht zu ihrer Vorsorgesituation zu beraten.“ Liegen noch keine fünf Beitragsjahre vor (z. B. durch ein Studium), wird keine Renteninformation versendet – ein Vorsorge-Check ist dennoch ratsam. Lohel betont: „Früh starten lohnt sich, damit der Zinseszins bestmöglich greifen kann.“

Die wichtigsten Tipps zur Renteninformation für junge Kunden im Schnelldurchlauf:

– Früh anfangen lohnt sich: Ein früher Beginn der zusätzlichen Altersvorsorge zahlt sich aus: Der Zinseszinseffekt entfaltet über die Jahre eine starke Wirkung. Bereits kleine monatliche Beiträge können langfristig viel bewirken.

– Renteninformation nicht ignorieren: Auch wenn das Thema Rente noch fern erscheint – die Renteninformation ist ein offizielles Dokument mit wichtigen Hinweisen zur späteren finanziellen Absicherung. Ein frühzeitiger Blick lohnt sich.

– Die drei zentralen Zahlen verstehen: Bisher erworbene Rentenansprüche, Hochrechnung der künftigen Rente und Hinweis auf die Versorgungslücke geben einen ersten Überblick über die Altersvorsorge.

– Versorgungslücke ernst nehmen: Die gesetzliche Rente wird in vielen Fällen nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Die Renteninformation zeigt diese Lücke deutlich – und motiviert zur privaten Vorsorge.

– Nicht alles auf Anhieb verstanden? Beratung nutzen: Die persönliche Beratung kann helfen, um das Dokument gemeinsam durchzugehen – und zu verstehen.

– Vorsorgemöglichkeiten prüfen: Die Renteninformation bietet einen guten Ausgangspunkt, um passende Vorsorgelösungen zu finden – etwa im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge oder der Riester-Rente.

– Digital denken: Die Renteninformation ist auch online (https://www.rentenuebersicht.de/DE/01_startseite/home_node.html) im Versichertenportal der Deutschen Rentenversicherung verfügbar. Dort besteht jederzeit Zugriff auf die eigenen Daten.

Schon gewusst?

Mit der bundesweiten Initiative „Rentenblicker“ gibt die Deutsche Rentenversicherung jungen Menschen die Möglichkeit, sich frühzeitig mit der gesetzlichen Rentenversicherung und der zusätzlichen betrieblichen und privaten Altersvorsorge zu beschäftigen.

In einem Mix aus Information, Service und Interaktivität vermittelt die DRV jungen Menschen, wie das deutsche Rentensystem funktioniert und was die gesetzliche Rentenversicherung heute schon für sie tun kann. Daher stehen Themen wie der Schutz bei Erwerbsminderung, die Waisenrente oder die Prävention und Rehabilitation im Vordergrund. Außerdem wird über die Möglichkeiten der zusätzlichen Altersvorsorge informiert.

Weitere Infos gibt es über folgenden Link: www.rentenblicker.de

