Rekordulisse auf DAZN: Über 2,5 Millionen Fans schauen die zweite Edition der Infinity League – FC Bayern München gewinnt

– Der FC Bayern München hat die zweite Edition der Infinity League von DAZN, dem Next-Gen-Football-Event, vor einer weltweiten Streaming-Audience gewonnen

– Der deutsche Rekordmeister besiegte Borussia Dortmund am vergangenen Samstag im Finale – vor einer Rekordkulisse im ausverkauften BMW Park in München mit rund 3.500 Zuschauern und über 2,5 Millionen Fans an den Bildschirmen

– Selbst in Südkorea wurden trotz nächtlicher Uhrzeit über 300.000 Fans erreicht

– Darüber hinaus konnte die Infinity League ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken mehr als verdoppeln und erreichte insgesamt 76 Millionen Impressionen

– Die Infinity League vereint Tradition und Innovation: Vier FIFA-Klub-WM-Teilnehmer sorgten für hochklassigen Fußball – mit modernster Technologie, Entertainment und Top-Teams setzt DAZN neue Maßstäbe

– Nur auf DAZN sehen Fans den besten Fußball an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025(TM), die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz, das UEFA Nations League Final Four inkl. der Deutschland-Spiele sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1

Die zweite Ausgabe der Infinity League von DAZN, dem Next Gen Football-Event, das weltweit übertragen wurde, fand am vergangenen Samstag im BMW Park in München statt und war erneut ein voller Erfolg. Über 2,5 Millionen Fans an den Bildschirmen sorgten für eine Rekordkulisse für das Next-Gen-Football-Event auf DAZN!

Tradition trifft Innovation: Die Infinity League als Next-Gen-Erlebnis

Mit der Infinity League präsentiert DAZN den Fans den Fußball der nächsten Generation. Vier Teilnehmer der diesjährigen Ausgabe sind auch im Sommer bei der FIFA-Klub-WM vertreten, wodurch das Event hochklassigen Fußball mit innovativer Technologie verknüpfte. Die weltweit einzigartige Trophäe der Klub-WM, die erstmals in Deutschland zu sehen war, unterstreicht den besonderen Charakter des Turniers. Durch die Verbindung von Sport, Hightech und Entertainment mit hochkarätigen Live-Acts und innovativen Technologien setzt DAZN neue Maßstäbe für das Fußballerlebnis der Zukunft.

FC Bayern München gewinnt die zweite Ausgabe – Lucio und Simic von Fans als MVPs ausgezeichnet

Vor Ort waren rund 3.500 Fans im ausverkauften BMW Park in München dabei. Der FC Bayern München setzte sich im Finale gegen Borussia Dortmund mit 12:8 durch. Als MVPs des Turniers wurden die Bayern-Legenden Lucio und Julia Simic über das interaktive Community-Tool FanZone ausgezeichnet.

Vier europäische Top-Klubs und FIFA Klub-WM-Teilnehmer am Start – Derby d’Italia und Der Klassiker live bei der Infinity League

Neben den beiden deutschen Teilnehmern waren mit Inter Mailand und Juventus Turin zwei weitere europäische Spitzenklubs vertreten. Fans kamen so in den Genuss des „Derby d’Italia“ und des deutschen „Klassikers“. Dabei standen Legenden wie Javier Zanetti, Paulo Sergio, Dede, David Trezeguet, Julia Simic oder Turid Knaak auf dem innovativen ASB GlassFloor.

Beeindruckende Zahlen und hohe Resonanz weltweit – über 2,5 Millionen Zuschauer

DAZN bot als führende Sport-Entertainment-Plattform erneut ein beispielloses Erlebnis – in der Halle und an den Bildschirmen rund um die Welt. Die Veranstaltung wurde für alle Fans kostenlos in der DAZN-App, über den linearen TV-Sender DAZN 1, über Pluto TV und auf DF1 im Free-TV übertragen. Außerdem lief das Event auf den Kanälen des Medienpartners kicker. Kummuliert schalteten so zur Infinity League über alle Kanäle mehr als 2,5 Millionen Menschen ein.

Darüber hinaus konnten auch weltweit Fans für die Infinity League begeistert werden – und das trotz zum Teil enormer Zeitunterschiede. So wurden beispielsweise selbst in Südkorea im Peak über 300.000 Zuschauer erreicht – und das, obwohl es dort mitten in der Nacht war.

„Der Erfolg der zweiten Infinity League bestätigt den Wunsch der Sportfans nach innovativer und kreativer Sportunterhaltung“, so Alice Mascia, CEO DACH bei DAZN. „Neben der rekordverdächtigen globalen Reichweite sind wir besonders beeindruckt von der positiven Resonanz von Fans, Vereinen und Spielern, die uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die nächste Generation des Sports vor Ort und auf den Bildschirmen anzuführen und mitzugestalten.“

Zusätzlich beeindruckten die Zahlen der Social-Media-Kanäle, wo die Reichweiten im Vergleich zur ersten Ausgabe im letzten Jahr mehr als verdoppelt werden konnten: Insgesamt erzielte die Infinity League inklusive der Reichweiten der Vereine und der Creator 76 Millionen Impressions (+154 % im Vergleich zur ersten Edition), 2,5 Millionen Engagements (+145 %) und 55 Millionen Video Views (+265 %). Allein auf den deutschsprachigen DAZN-Kanälen (DAZN_DE) wurden 50 Millionen Impressions (+275 %), 1,2 Millionen Engagements (+94 %) und 29 Millionen Video Views (+174 %) verzeichnet.

Nur auf DAZN sehen Fans den besten Fußball an einem Ort: Die UEFA Champions League, die FIFA Klub-WM 2025(TM), die Bundesliga ab 2025/26 erstmalig inkl. der legendären Konferenz sowie die besten internationalen Ligen mit LALIGA, Serie A und Ligue 1. Darüber hinaus bietet nur DAZN für alle Fans auch neben dem Fußball das breiteste und beste Angebot an Spitzensport, u.a. den besten US-Sport mit der NFL und NBA, Handball mit der EHF Champions League und EHF European League, Darts mit der PDC, die DP World Tour und LIV Golf Tour im Golf oder Kampfsport mit der UFC, PFL und den größten Boxkämpfen – alles an einem Ort, nur auf DAZN.

