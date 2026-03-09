Hamburg (ots) –

Profi-Tipps für gelungene Fotos mit der Smartphone-Kamera: So überzeugen Sie auf Messen und Events / Ein Webinar der news aktuell Academy

In der heutigen digitalen Welt sind Bilder das A und O, um Aufmerksamkeit zu erzeugen – sei es auf Social Media, Unternehmenswebsites oder Blogs. Doch oft fehlt die Zeit oder das Budget, um professionelle Fotografen zu engagieren. Das Ergebnis? Unscharfe, schlecht belichtete oder wenig aussagekräftige Bilder, die Ihre Botschaft nicht transportieren.

Ohne hochwertige Bilder wirken Ihre Beiträge unprofessionell und verlieren an Wirkung. Potenzielle Kunden, Partner oder Follower könnten den Eindruck gewinnen, dass Ihr Unternehmen nicht auf Details achtet. Das kann sich negativ auf Ihre Marke und Ihre Reichweite auswirken.

Mit dem Webinar „Messen & Events: Profi-Tipps für gelungene Fotos mit der Smartphone-Kamera“ bietet Simone Naumann, Gründerin der SMARTphotoschule, eine praxisnahe Lösung. Sie zeigt Ihnen, wie Sie mit Ihrem Smartphone professionelle und aussagekräftige Bilder erstellen – ohne teures Equipment.

Das erwartet Sie im Webinar:

– Grundlagen der Smartphone-Fotografie: Erfahren Sie, wie Sie die technischen Möglichkeiten Ihrer Kamera optimal nutzen.

– Umgang mit Licht und Schärfe: Lernen Sie, wie Sie auch bei schwierigen Lichtverhältnissen perfekte Bilder machen.

– Einsatz der Objektive: Entdecken Sie, wie Sie die verschiedenen Objektive Ihres Smartphones kreativ einsetzen.

– Geschichten erzählen mit Bildern: Erfahren Sie, wie Sie mit Ihren Fotos Emotionen wecken und die Stimmung eines Events einfangen.

– Grundzüge der Bildbearbeitung: Optimieren Sie Ihre Bilder direkt auf dem Smartphone.

Simone Naumann (https://die-smartphotoschule.com/) ist eine erfahrene Expertin für visuelle Kommunikation und Unternehmensfotografie. Mit ihrer SMARTphotoschule hat sie bereits hunderten Teilnehmern gezeigt, wie sie mit einfachen Mitteln beeindruckende Bilder erstellen können. Ihr Wissen basiert auf jahrelanger Erfahrung und wird durch ihre Bücher und Workshops ergänzt.

Lernen Sie hier, wie Sie mit Ihrem Smartphone professionelle Event-Fotos erstellen. Perfekt für Social Media, Websites und mehr!

Eckpunkte zum Webinar:

– Termin: Mittwoch, 22. April 2026, 14:30 – 16:30 Uhr

– Durchführung online via MS Teams

– Mindestgruppengröße 10 Personen

– Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.

– Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Jetzt anmelden (https://www.eventbrite.de/e/messen-events-profi-tipps-fur-gelungene-fotos-mit-der-smartphone-kamera-registrierung-1984275424209) für das Webinar Messen & Events: Profi-Tipps für gelungene Fotos mit der Smartphone-Kamera und Ihre Event-Fotografie auf das nächste Level bringen!

Mehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/

