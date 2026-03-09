Anlegertag München 2026: Über 80 Aussteller, 75 Vorträge – Eintritt frei!

Berlin (ots) –

Am Samstag, 28. März 2026, lädt der Anlegertag München erneut in die Motorworld München ein. Nach dem großen Erfolg der Vorjahre wächst das Event weiter: Besucher erwartet ein noch breiteres Ausstellerspektrum und ein deutlich erweitertes Vortragsangebot – kompakt, praxisnah und kostenfrei.

Fundierte Finanzbildung ist heute wichtiger denn je. Volatile Märkte, geopolitische Spannungen, die Debatte um die langfristige Tragfähigkeit der Sozialsysteme sowie die anhaltende Teuerung in vielen Lebensbereichen führen bei immer mehr Menschen zu der klaren Erkenntnis, dass sie Wissen, Struktur und eine belastbare Strategie benötigen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Genau hier setzt der Anlegertag München an. Er ist eine Informations- und Dialogplattform für private Anleger.

In der Motorworld präsentieren sich mehr als 80 Aussteller aus den Bereichen Aktien, Fonds, ETFs, Anleihen, Immobilien und alternative Investments. Im Kohlebunker gibt es zusätzliche Ausstellungsflächen, die das Angebot unter anderem um einen Bereich zum Thema Kryptowährungen erweitern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem umfangreichen und vielfältigen Vortragsprogramm. Insgesamt werden 75 Fachvorträge angeboten, die von Grundlagen für Einsteiger bis zu spezialisierten Sessions für erfahrene Anleger alles abdecken. Die Themen reichen von Märkten und Strategien über den Aufbau von Portfolios und Risikomanagement bis hin zu Trends wie Rohstoffen, Kryptowährungen und modernen Handelsansätzen. In der Kleinen Lokhalle erwartet Trading-Interessierte zudem ein ausgewogenes Programm mit Formaten, die sich gezielt an aktive Anleger und Trader richten. Sie erhalten praxisnahe Impulse zu Vorgehensweisen, Tools und Marktmechanik.

„Viele Anleger merken gerade, dass Informationen aus Schlagzeilen allein nicht mehr ausreichen. Gefragt sind Einordnung, Methodik und ein klarer Plan. Genau dafür steht der Anlegertag München: Orientierung, Austausch und konkrete Strategien, die sich direkt in die eigene Geldanlage umsetzen lassen“, sagt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und Veranstalter des Anlegertags München. Er ergänzt: „Wir haben das Event konsequent ausgebaut – mit mehr Fläche, mehr Themen und einem Vortragsprogramm, das wirklich die ganze Bandbreite abdeckt. Wer sich einen aktuellen, unabhängigen Überblick verschaffen will, bekommt hier an einem Tag gebündelt das Rüstzeug dafür.“

Der Anlegertag München 2026 wird unterstützt von den Sponsoren gettex exchange, Morgan Stanley und flatex. Einlass ist ab 9:30 Uhr, das Vortragsprogramm startet ab 10:00 Uhr, der Anlegertag endet um 17:00 Uhr. Der Besuch ist kostenlos, eine Anmeldung über das Formular auf der Webseite ist jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Anlegertag München am 28. März 2026 sowie die Möglichkeit zur Anmeldung stehen unter www.anlegertag-muenchen.de zur Verfügung.

Über die Quadriga Communication GmbH

Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.

Über die B2MS GmbH

B2MS verwirklicht deutschlandweit Events für erklärungsbedürftige Produkte. Die Veranstaltungen begeistern und informieren. Dafür schafft B2MS Begegnungsräume, in denen besondere Momente zugleich das Herz und den Verstand der Kunden erreichen. Im intensiven Wettbewerb sichert dies den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Produkten.

Pressekontakt:

Kent Gaertner

Quadriga Communication GmbH

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

[email protected]

030 30 30 80 89 13

Original-Content von: Quadriga Communication GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots