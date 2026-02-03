Olympianominierung der deutschen Athlet*innen für die XXV. Olympischen Winterspiele 2026 / 76 Spitzensportler der Bundeswehr wurden nominiert

Bonn (ots) –

Die XXV. Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo (Italien) vom 6. bis 22. Februar werfen ihre Schatten voraus.

An 13 Wettkampfstätten gibt es insgesamt 16 Sportarten mit einer Vielzahl an Disziplinen. Insgesamt wird es bei den Winterspielen in Mailand Cortina 245 Medaillenentscheidungen geben. In 15 Sportarten sind Sportsoldatinnen und/oder -soldaten vertreten.

Am Dienstag den 20. Januar hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Frankfurt am Main die endgültige Nominierungsrunde bekannt gegeben. Demnach vertreten 188 vom DOSB berufene Athlet*innen (87 Frauen / 101 Männer) die deutschen Farben als „Team Deutschland“.

Für die Bundeswehr ist diese Nominierungsliste sehr erfreulich. Immerhin 35 Sportsoldatinnen und 41 Sportsoldaten der Deutschen Olympiamannschaft leisten ihren Dienst bei einer der 14 Sportfördergruppen der Bundeswehr. Das sind rd. 40% aller für Deutschland antretenden Sportlerinnen und Sportler.

Die Spitzensportförderung der Bundeswehr sichert ihren Athleten optimale Rahmenbedingungen für ihre leistungssportliche und berufliche Laufbahn. Sie ist auch in Zukunft ein wichtiger Garant dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland eine führende Stellung im Weltsport beibehalten kann. Dementsprechend hat der DOSB die Spitzensportförderung der Bundeswehr unter anderen im „Nationalen Spitzensportkonzept“ als unverzichtbar deklariert.

Auf unserer Webseite Bundeswehr.de finden Sie bereits jetzt weitere Hintergründe zu den Winterspielen in Mailand sowie Informationen zum Thema Spitzensport und Sportförderung in der Bundeswehr. Während der Wettkämpfe berichten wir dort tagesaktuell über Medaillengewinne der Sportsoldatinnen und Sportsoldaten und bieten einen Bundeswehr-Medaillenspiegel an:

https://www.bundeswehr.de/de/selbstverstaendnis/sport-in-der-bundeswehr/veranstaltungen/bundeswehr-olympia

Die wichtigsten Sportstätten sind:

Mailand: Mediolanum Forum (Eiskunstlauf, Shorttrack); PalaItalia Santa Giulia (Eishockey)

Cortina: Olimpia delle Tofane (Ski Alpin – Damen); Eugenio Monti Sliding Centre (Bob, Rodeln, Skeleton)

Antholz: Antholz Biathlon Arena (Biathlon)

Bormio: Stelvio-Piste (Ski Alpin – Herren, Ski Mountaineering)

Val di Fiemme (Predazzo & Tesero): Trampolino Dal Ben (Skispringen, Nordische Kombination); Lago di Tesero (Langlauf, Nordische Kombination)

Für die Winterspiele 2026 gibt es 16 Sportarten im Programm. Das sind:

Biathlon, Bobsport, Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Nordische Kombination (nur Männer), Rennrodeln, Shorttrack, Skeleton, Skibergsteigen (nur 2026 im Programm), Skilanglauf, Skispringen, Ski Alpin, Ski Freestyle, Snowboard

Die namentliche Aufstellung aller für die Winterspiele nominierten Sportsoldaten*innen entnehmen Sie bitte der beigefügten pdf-Datei.

