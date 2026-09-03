Öffentliches Reden und Auftritt vor Live-Publikum | dpa-Akademie

Hamburg (ots) –

Podiumsdiskussion, Talkshow, Townhall: So meistern Sie heikle Fragen und nutzen Ihre Chancen vor einem Live-Publikum

Sie kennen sich in einem Thema gut aus und werden auf ein Podium eingeladen. Eine Riesenchance – und zugleich eine große Herausforderung. Denn bei Gesprächen und Diskussionen auf offener Bühne kann alles passieren: Fragen von links und rechts und aus dem Publikum. Angriffe von Mitdiskutanten. Kontrollverlust.

Daher sehen viele sehen in dynamischen Panels und Podiumsdiskussionen, in Talkshows oder auch in Townhall-Formaten im eigenen Unternehmen die Königsdisziplin der öffentlichen Kommunikation. Es gilt: Auf die gute Vorbereitung und die Klarheit in der eigenen Rolle kommt es an!

Gezielte Vorbereitung für den souveränen Live-Auftritt

Wie können Sie souverän und sympathisch Ihr Thema und Ihre Thesen auf einem Podium vertreten? Wie können Sie das Frage-Antwort-Spiel aktiv mitgestalten – auch wenn die Fragen komisch oder unangenehm werden? Wie bereiten Sie sich darauf gezielt auf einen solchen Auftritt vor? Und wie schaffen Sie sich bei unerwarteten Fragen eigene „Zeitinseln“, um sicher in die Antwort zu starten?

Dieses Training liefert darauf Antworten. Wir begleiten Sie auf dem Weg über eine optimale Vorbereitung bis zum gelungenen Auftritt bei einer Podiumsdiskussion oder Talkshow, bei einem Panel-Gespräch oder einer unternehmensinternen Townhall.

Programm

– Warum nicht jede Frage auf dem Podium eine brave Antwort braucht.

– Eine effiziente inhaltliche Vorbereitung: Welche Fragen stellen Sie, bevor Sie zusagen?

– Inhaltliche Einstimmung mit dem BotschaftenBaum®.

– Zeitinseln schaffen: Die wertvollen Momente zum Nachdenken bei unerwarteten Fragen.

– Fallschirme für schwierige Gespräche: Strategien für den Umgang mit heiklen Themen

– Training und Praxisübungen: Varianten von Gesprächen und Publikumsfragen entlang Ihres Themas!

– Strategien für den Auftritt: Wann sage ich was? Wie sichere ich mir genügend Redeanteile?

– Tipps für Mimik, Körpersprache, Outfit und ggf. Make-up

Das Training findet entweder im persönlichen 1:1 oder in Kleingruppen bis max. 6 Personen statt. So wird eine Vielzahl von Praxisübungen mit anschließender Videoanalyse und Feedback möglich. Die Trainerin bereitet sich auf Ihre Themen journalistisch vor und beherrscht das Repertoire von sanften, informativen bis hin zu kritischen Fragen.

Diese Schulung ist geeignet für CEO, Vorstände, Unternehmerinnen und Unternehmer, für Führungskräfte, Expertinnen und Experten sowie Kommunikationsverantwortliche, die ihre Organisation sichtbar positionieren oder ihr Expertentum sicher und souverän unter Beweis stellen wollen. Oder in Krisensituationen ihr Unternehmen nach außen sichtbar repräsentieren und dabei mit professionellen, verständlichen Botschaften kommunizieren müssen. Auch Journalistinnen und Journalisten, die im Namen ihrer Redaktion oder ihrer eigenen Medienmarke eine starke Podiums- oder Bühnenpräsenz zeigen wollen, profitieren von der jahrzehntelangen Erfahrung der Medientrainerin Dr. Kathrin Prüfig.

Ihre Referentin

Dr. Katrin Prüfig ist seit 2015 „Certified Media Trainer (SHB)“ und somit eine von nur wenigen zertifizierten Medientrainerinnen in Deutschland. Ihr Studium in Kommunikation hat sie 2020 um einen Master in Neurowissenschaften ergänzt. Thema: Das Charisma der Stimme – Was macht Steve Jobs in unserem Kopf? Sie ist zudem Podcasterin, agiler Coach und Scrummasterin. Seit Anfang 2025 ist sie zudem zertifizierte Voice Profilerin. Katrin Prüfig hat fast drei Jahrzehnte als Journalistin, Reporterin und Moderatorin gearbeitet – sowie seit 2002 als Kommunikations- und Medientrainerin im In- und Ausland. Bis 2014 moderierte die engagierte Journalistin die Tagesschau in der ARD und auf Tagesschau 24 und stand für die Wirtschaftsmagazine „markt“ und „Plusminus“ vor der Kamera. Sie moderiert zahlreiche, auch internationale Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen.

Eckdaten

– Dauer: Je nach Gruppengröße und gewünschten Trainingsformaten 0,5 Tage, 1 Tag oder 1,5 Tage, in Präsenz, digital – oder auch als Mischform mit analogen und digitalen Praxisübungen.

– Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.

– Termin: nach Absprache

– Durchführung: nach Absprache in unseren Räumen, in externen Locations oder bei Ihnen im Unternehmen

Pressekontakt:

Weitere Informationen und ihr persönliches Angebot erhalten Sie von:

Marcus Heumann, Leiter dpa-Akademie

E-Mail: [email protected]

Telefon: +49 40 4113 32845

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Quelle: ots