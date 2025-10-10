Neuerscheinung: Militärgeschichte der DDR – Deutungskontroversen der Wendezeit in Zeitzeugengesprächen

Potsdam (ots) –

Nur zwölf Monate lagen zwischen dem Einsatz von Soldaten der NVA gegen Demonstranten in Dresden am 4./5. Oktober 1989 und dem Ende der DDR. Die Erinnerungen politischer und militärischer Entscheidungsträger an die Umbrüche in diesen Monaten wurden zwischen 1998 und 2005 in Zeitzeugengesprächen festgehalten und werden nun erstmals veröffentlicht.

Wissenschaftler des Militärgeschichtlichen Forschungsamts, der Vorgängereinrichtung des ZMSBw, befragten zwischen 1998 und 2005 hochrangige Politiker und Militärs der DDR. Diese Zeitzeugeninterviews geben seltene Einblicke in Entscheidungsprozesse, Zuständigkeiten und Bewertungen der bewegten Monate zwischen dem „Fall der Mauer“ und der Deutschen Einheit. Sie beleuchten den perzeptions- und emotionsgeschichtlichen Aspekt: die Selbst- und Fremdwahrnehmungen der Akteure, ihre Hoffnungen und Enttäuschungen, ihre Verbitterung und die Verteidigung ihres Handelns.

Oberst a.D. Dr. Hans Ehlert und der Leitende Wissenschaftliche Direktor a.D. Dr. Rüdiger Wenzke haben diese Interviews zwischen 1998 und 2002 initiiert und durchgeführt. Zum 35. Jahrestag der Wiedervereinigung werden diese Dokumente erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Herausgeber

Dr. Jörg Echternkamp ist Leiter des Forschungsbereichs „Militärgeschichte nach 1945“ am ZMSBw und apl. Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Oberstleutnant Dr. Klaus Storkmann ist Leiter des Projektbereichs „Militärgeschichte der DDR“ am ZMSBw und Redakteur der „Militärgeschichte. Zeitschrift für historische Bildung“.

