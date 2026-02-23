Mopeds, E-Scooter und S-Pedelecs brauchen neues Versicherungskennzeichen/ Versicherungsschutz nur mit gültigem schwarzem Kennzeichen

Coburg (ots) –

Tipps für den Alltag

– Versicherungsjahr für Kleinkrafträder, S-Pedelecs und E-Scooter beginnt am 1. März

– Versicherungsschutz nur mit gültigem schwarzem Kennzeichen

Ab 1. März müssen alle Kleinkrafträder statt einem grünen ein schwarzes Versicherungskennzeichen tragen. Zu den Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen benötigen, gehören zum Beispiel Mofas, Mopeds oder Roller, Leichtmofas, Segways oder leichte Quads. Letztgenannte dürfen nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum haben und nicht schneller als 45 Kilometer pro Stunde fahren.

Ein gültiges Kennzeichen ist wichtig. Wer ohne losfährt, hat keinen Versicherungsschutz und macht sich strafbar. Wird das Kleinkraftrad erst später im Jahr aus der Garage geholt, kann das Versicherungskennzeichen auch erst später gekauft werden. Die Prämienhöhe richtet sich dann nach dem tatsächlichen Nutzungszeitraum. Wer zum Beispiel ab Mai fährt, zahlt nicht für zwölf, sondern für zehn Monate, also bis zum Ende des laufenden Verkehrsjahrs. Kaufen lassen sich die Kennzeichen direkt bei der Versicherung: sowohl online oder vor Ort.

Die kleinen Verwandten der Motorräder sind nicht nur oft in Unfälle verwickelt, sie werden auch häufig gestohlen. Beides zeigt: Umfassender Versicherungsschutz ist nötig. Dies gilt besonders für Unfälle mit Personenschäden. Wird beispielsweise ein gut verdienender, junger Familienvater bei einem Verkehrsunfall durch die Schuld eines Rollerfahrenden schwer verletzt und behält bleibende Schäden, sind Entschädigungen in Millionenhöhe durchaus realistisch. Deshalb empfiehlt die HUK-COBURG grundsätzlich eine Kfz-Haftpflichtversicherung mit 100 Millionen EUR Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die Kfz-Haftpflichtversicherung allein bietet sie im Bereich der Kleinkrafträder ab 42 EUR und inklusive einer Teilkasko-Versicherung mit 150 EUR Selbstbeteiligung ab 74 EUR an.

Versicherungskennzeichen für E-Fahrzeuge

Mittlerweile sind E-Scooter auf unseren Straßen ein vertrauter Anblick. Auch sie brauchen jedes Jahr eine neue Versicherungsplakette. Die Kfz-Haftpflichtversicherung allein ist ab 27 EUR und inklusive einer Teilkaskoversicherung mit 150 EUR Selbstbeteiligung ab 54 EUR zu haben. S-Pedelecs müssen ebenfalls ein Versicherungskennzeichen tragen: Bei diesen schnellen Pedelecs wird die Motorunterstützung erst bei 45 Stundenkilometern abgeschaltet. In diesem Segment bietet die HUK-COBURG eine Kfz-Haftpflichtversicherung allein ab 32 EUR und inklusive einer Teilkasko-Versicherung mit 150 EUR Selbstbeteiligung ab 75 EUR an.

Weitere Informationen und Kontakt:

HUK-COBURG Unternehmenskommunikation

E-Mail: [email protected]

Karin Benning

Tel.: 09561/96-22604

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots