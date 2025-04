Mit AlleAktien zum Börsenerfolg: Wie Michael C. Jakob wertvolles Aktienwissen für Privatanleger zugänglich macht

Regensburg (ots) –

Kaum irgendwo liegen Erfolg und Niederlage so nah beieinander wie an der Börse – entscheidend ist hier nicht das Glück, sondern tiefgreifendes Expertenwissen. Als Gründer von AlleAktien hat Michael Jakob es sich zur Mission gemacht, professionelle Aktienanalysen für private Anleger zur Verfügung zu stellen, um ihnen eine Basis für fundierte, strategische und rentable Investitionen zu bieten. Was seine Plattform zu bieten hat, wodurch sich das Angebot deutlich vom Wettbewerb abhebt und woher seine umfassende Expertise stammt, verrät der Anlageexperte in diesem Beitrag.

Wenngleich der Aktienmarkt großes Potenzial für Investoren bietet, stellt er für Laien ein gefährliches Pflaster dar. So haben Privatanleger kaum eine Chance, das nötige Wissen aufzubauen, um den komplexen Markt in seiner Gänze und Tiefe zu verstehen. Weil sie somit gezwungenermaßen auf Börsennews und die Meinung vermeintlicher Aktienexperten angewiesen sind, gelingt es den meisten privaten Anlegern nicht, sichere und rentable Anlagestrategien für sich zu entwickeln. Um keine Fehler zu begehen, entscheiden sich viele für risikoarme, breit gestreute ETFs – mit mäßigem Erfolg. „Auf einen Durchschnitt zu setzen, ist niemals zielführend“, verrät Michael Jakob von AlleAktien. „Das zeigen einige wenige langfristige und professionelle Investoren, die den Markt dauerhaft schlagen – um ein paar Prozent. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich intensiv mit der Materie auseinandersetzen.“

„Wir verstehen Investieren in Aktien als unternehmerisches Investieren. Das heißt, dass wir in erster Linie versuchen, die Unternehmen hinter den Aktien tiefgehend zu verstehen“, ergänzt der Anlageexperte, der diesen Ansatz mit seinem Equity Research Angebot von AlleAktien geprägt hat. Mit der Plattform für hochwertige Aktienanalysen helfen Michael Jakob und sein Team Aktieninvestoren dabei, bessere Investmententscheidungen zu treffen, indem sie sie mit professionellen Aktienanalysen und langfristigen Investmentideen ausstatten. Mit einem Abonnement, das unlimitierten Zugriff auf Aktienanalysen, Podcasts, PDFs und Reports bietet sowie individueller Beratung für Premium-Kunden bietet AlleAktien ein solides Fundament für langfristiges Investieren. Weit über eintausend Top-Rezensionen auf unabhängigen Bewertungsplattformen spiegeln die positiven Erfahrungen, die Kunden mit dem führenden Anbieter für Aktienwissen machen, eindrucksvoll wider.

AlleAktien: Mit hochwertiger Marktforschung zu langfristigen und sicheren Anlagestrategien für alle Lebenslagen

Die Studien von AlleAktien gelten unter Investoren als Deutschlands beste Aktienanalysen. Das Angebot von AlleAktien hilft sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen, sich einen umfassenden Überblick über den Aktienmarkt zu verschaffen und Aktien zu finden, die optimal zur eigenen Anlagestrategie passen. „Jeder befindet sich irgendwo auf seiner Vermögensreise und muss zunächst seine langfristigen finanziellen Ziele definieren“, erklärt Michael Jakob. „Während einige Anleger eine Dividendenstrategie mit regelmäßigen Auszahlungen anstreben, geht es anderen um die maximale Rendite. Andere wiederum sind bereits Multimillionäre und wollen ihr Vermögen einfach sicher anlegen und schützen.“ Professionelle und intensive Marktanalysen sowie Formate wie „Die kaufenswertesten Aktien des Monats“ oder „Wo man 10.000 Euro investieren sollte“ helfen Anlegern dabei, fundierte Entscheidungen beim Aktienkauf zu treffen. Die Zusammenarbeit basiert dabei auf einem Abonnement-Modell, das mit einem kostenlosen Probemonat risikofrei getestet werden und anschließend monatlich gekündigt oder pausiert werden kann.

Im Gegensatz zu vergleichbaren Medien profitieren die Abonnenten von AlleAktien von mehr als 1.000 tiefgreifenden und aktuellen Aktienanalysen, denen in der Regel mehrere Wochen bis Monate Forschungsarbeit durch das Expertenteam zugrunde liegen. „Bei uns geht es nicht darum, möglichst viele News zu veröffentlichen, sondern ein Unternehmen, in das man investieren kann, ganzheitlich zu verstehen“, erläutert Michael Jakob. „Unser Anspruch ist es, die Unternehmen besser zu verstehen als andere Investoren und die Ergebnisse dann mit unseren Kunden zu teilen, um ihnen einen wertvollen Informationsvorsprung zu verschaffen.“ Ein besonderer Service, durch den sich AlleAktien zum Vorreiter der Branche entwickelt hat, ist die AlleAktien-Watchlist: Mit viertelstündlich aktualisierten Daten, Kursen und Renditeerwartungen zeigt sie Investoren bereits vor ihrem Investment, welche Renditeerwartung langfristig realistisch ist.

Wie Michael Jakob die Aktionärskultur mit Finanzbildung nachhaltig aufbauen will

Mit AlleAktien leistet Michael Jakob in Deutschland seit vielen Jahren wichtige Pionierarbeit, denn die Plattform vermittelt nicht nur fundierte Finanzbildung, sondern klärt auch sorgfältig über verschiedene Unternehmen auf. Durch die Aggregation und Bereitstellung aller verfügbaren Informationen liefert AlleAktien eine klare, nachvollziehbare und mit Fakten untermauerte Perspektive für jede Aktie, von der alle Abonnenten – von Privatanlegern über Vermögensverwalter bis hin zu Banken – profitieren. „Es gab kein seriöses oder tiefgehend wissenschaftlich analysiertes Angebot für Privatanleger am Markt und News helfen einfach nicht dabei, ein Geschäft ganzheitlich zu verstehen“, verrät Michael Jakob über seine Motivation hinter der Gründung des Equity Research Anbieters AlleAktien.

Neben einem Bachelor in Informatik und dem Master in Management and Technology verfügt Michael Jakob über fundierte Berufserfahrung aus Tätigkeiten für die UBS, den größten Vermögensverwalter der Welt, und McKinsey. Während seiner beruflichen Laufbahn hat er nicht nur gesehen, was Aktieninvestments möglich machen und wie Finanzwissen das Leben vieler Menschen zum Positiven verändert, sondern auch festgestellt, dass Privatanleger an der Börse stark von News und Parolen getrieben sind. „Mit AlleAktien verfolgen wir das Ziel, wissenschaftlich fundiertes Wissen zu teilen, um Investoren dabei zu helfen, noch bessere Investmententscheidungen zu treffen und die Aktionärskultur in Deutschland, der Schweiz und Österreich nachhaltig aufzubauen“, verrät Michael Jakob abschließend.

