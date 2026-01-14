Millionen-Raub in Sparkasse: Wie versichert man seine Wertgegenstände, wenn ein Schließfach nicht mehr reicht?

Mannheim (ots) –

Der Einbruch in der Sparkasse Gelsenkirchen, bei dem laut Ermittlern Wertgegenstände im Umfang von rund 30 Millionen Euro aus Schließfächern entwendet wurden, erschütterte das Vertrauen vieler Kunden. Der Fall zeigt deutlich: Schließfächer gelten als sicher, doch ihre Absicherung hat klare Grenzen. Bargeld, Schmuck, Edelmetalle oder wichtige Dokumente sind oft nur eingeschränkt oder gar nicht versichert. Im Ernstfall bleibt ein erheblicher Teil des Schadens am Kunden hängen.

Der eigentliche Fehler passiert lange vor dem Einbruch: Viele Menschen wissen gar nicht, welche Werte sie besitzen, wie diese bewertet sind und wer im Ernstfall überhaupt haftet. Sicherheit beginnt nicht im Tresor, sondern auf dem Papier. Dieser Beitrag zeigt, wie Vermögende ihre Wertgegenstände heute sinnvoll absichern und ab welchem Punkt klassische Schließfächer nicht mehr ausreichen.

Bankschließfach: Verwahrung ja, Versicherung nur bedingt

Bankschließfächer vermitteln ein hohes Maß an Sicherheit. Was viele Kunden jedoch übersehen: Sie sind in erster Linie ein Verwahrungsort, kein vollwertiger Versicherungsschutz. Die Haftung der Banken ist in der Regel vertraglich begrenzt und liegt häufig bei 10.000 bis 20.000 Euro, unabhängig vom tatsächlichen Inhalt des Fachs.

Kommt es zum Schaden, trägt zudem der Kunde die Beweislast. Er muss darlegen, welche Gegenstände im Schließfach lagen und welchen Wert sie hatten. Ohne Kaufbelege, Gutachten oder eine nachvollziehbare Dokumentation ist eine Entschädigung oft kaum durchsetzbar. Gerade bei Bargeld, geerbtem Schmuck oder älteren Wertgegenständen fehlt diese Grundlage häufig.

Hausratversicherung: Mitversichert, aber eng begrenzt

Zwar sind Bankschließfächer in vielen Hausratversicherungen über die Außenversicherung eingeschlossen, doch auch hier gelten enge Grenzen. Die Entschädigung ist meist auf einen festen Anteil der Versicherungssumme begrenzt. Zusätzlich greifen niedrige Sublimits für Bargeld, Schmuck, Edelmetalle oder Uhren.

Für vermögende Kunden entsteht dadurch schnell eine erhebliche Deckungslücke. Während der materielle Wert steigt, bleibt der Versicherungsschutz auf ein Niveau beschränkt, das eher auf durchschnittliche Haushalte zugeschnitten ist.

Luxusuhren: Wertsteigerung oft unberücksichtigt

Besonders problematisch ist die Absicherung hochwertiger Uhren. Viele Modelle haben in den vergangenen Jahren deutlich an Wert gewonnen. Dennoch ersetzen zahlreiche Versicherungen im Schadensfall lediglich den ursprünglichen Neuwert. Die Differenz zwischen Listenpreis und aktuellem Marktwert bleibt unversichert.

Da Wertsteigerungen häufig schleichend erfolgen, wächst diese Lücke oft unbemerkt – insbesondere dann, wenn Versicherungssummen über Jahre nicht angepasst werden.

Transparenz als Grundlage jeder Absicherung

Unabhängig von Aufbewahrung oder Versicherung fehlt es vielen Eigentümern an einem klaren Überblick über ihr Vermögen. Inventarlisten, aktuelle Bewertungen und eine saubere Dokumentation sind jedoch die Voraussetzung für wirksamen Schutz. Ohne diese Basis lassen sich weder passende Policen abschließen noch Schäden überzeugend regulieren.

Wann spezialisierte Lösungen sinnvoll werden

Ab einem bestimmten Wertumfang stoßen Schließfächer und Standardversicherungen an ihre Grenzen. Separate Wertsachenversicherungen bieten hier einen passgenaueren Ansatz. Sie arbeiten häufig mit All-Gefahren-Deckungen, weltweitem Schutz und vorab festgelegten Werten. Dadurch wird der tatsächliche Vermögensumfang realistisch abgebildet und Streit im Schadensfall vermieden.

Zugleich verändert sich der Charakter der Absicherung. Statt pauschaler Höchstgrenzen rückt die individuelle Betrachtung einzelner Objekte in den Vordergrund. Wertgegenstände werden nicht mehr als anonyme Masse behandelt, sondern als klar definierte Vermögensbestandteile mit eigener Risikostruktur. Gerade bei heterogenen Beständen schafft dieser Ansatz Transparenz und Planungssicherheit.

Der Fall Gelsenkirchen macht deutlich: Physische Sicherheit allein genügt nicht. Erst die Kombination aus Transparenz, realistischer Bewertung und geeignetem Versicherungsschutz sorgt dafür, dass Werte nicht nur verwahrt, sondern auch wirksam abgesichert sind.

