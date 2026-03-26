Mehr als 50 Erstklässler bleiben in Duisburg sitzen: Warum die Ursachen im Bildungssystem und nicht bei den Kindern liegen

Gleisdorf (ots) –

An einer Duisburger Grundschule müssen mehr als 50 Erstklässler das Schuljahr wiederholen – ein außergewöhnlich hoher Wert, der die Debatte über den Zustand des Bildungssystems neu entfacht. Solche Zahlen sind kein Einzelfall: Gerade in sozial stark belasteten Regionen kämpfen Schulen mit großen Herausforderungen wie Sprachdefiziten, steigenden Schülerzahlen und fehlendem Personal.

Wenn so viele Kinder bereits in der ersten Klasse scheitern, ist das kein individuelles Problem – es ist ein strukturelles. Viele kommen ohne ausreichende Sprachförderung, mit wenig frühkindlicher Unterstützung oder aus überlasteten Kita-Systemen in die Schule. Wenn Schulen gleichzeitig unter Lehrermangel und großen Klassen leiden, können sie diese Lücken kaum noch auffangen. Hier erfahren Sie, warum spielerische Bewegung und ganzheitliche Förderung gerade in den ersten Lebensjahren entscheidend für Konzentration, Lernen und Selbstvertrauen sein können – und warum Kinder dafür vor allem eines brauchen: mehr Bewegung statt mehr Leistungsdruck.

Ungleiche Startbedingungen von Anfang an

Die aktuelle Meldung aus Duisburg verdeutlicht, wie früh sich Bildungsungleichheiten manifestieren können. Während einige Kinder bereits mit umfangreichen sprachlichen und sozialen Kompetenzen eingeschult werden, fehlen anderen grundlegende Voraussetzungen, um dem Unterricht von Beginn an folgen zu können. Diese Unterschiede entstehen jedoch nicht erst in der Schule, sondern sind das Ergebnis sehr unterschiedlicher Lebensrealitäten, die sich bereits in den ersten Lebensjahren ausprägen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass frühkindliche Bildungseinrichtungen vielerorts an ihre Grenzen stoßen. Personalmangel, große Gruppen und begrenzte Fördermöglichkeiten erschweren eine gezielte Unterstützung, obwohl gerade in dieser Phase entscheidende Grundlagen gelegt werden. Wenn diese nicht ausreichend entwickelt werden können, setzt sich die Benachteiligung in der Schule fort.

Wenn Systeme an ihre Grenzen stoßen

Hinzu kommt, dass Grundschulen zunehmend mit heterogenen Lerngruppen konfrontiert sind, ohne dass sich die strukturellen Bedingungen entsprechend angepasst haben. Große Klassen, fehlende Fachkräfte sowie knappe Zeitressourcen erschweren eine individuelle Förderung erheblich. Dadurch geraten insbesondere diejenigen Kinder schnell ins Hintertreffen, die mehr Unterstützung benötigen.

Zudem bleibt der schulische Fokus häufig stark auf kognitive Leistungen ausgerichtet. Andere Entwicklungsbereiche, die für erfolgreiches Lernen ebenso relevant sind, werden dagegen weniger berücksichtigt. Diese einseitige Ausrichtung verstärkt bestehende Unterschiede, anstatt sie auszugleichen.

Bewegung als Grundlage für Lernen

In diesem Zusammenhang rückt die Bedeutung von Bewegung und ganzheitlicher Förderung stärker in den Blick. Lernen ist kein rein intellektueller Prozess, sondern eng mit körperlichen Erfahrungen verknüpft. Kinder erschließen sich ihre Umwelt über Bewegung, entwickeln dabei motorische Fähigkeiten und bauen gleichzeitig sprachliche sowie kognitive Kompetenzen auf.

Darüber hinaus tragen koordinative und rhythmische Erfahrungen dazu bei, Konzentration und Selbststeuerung zu fördern. Wenn Kinder sich regelmäßig bewegen, entstehen stabile Grundlagen für Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit. Fehlen diese Erfahrungen, fällt es vielen schwer, den Anforderungen des Unterrichts gerecht zu werden.

Selbstvertrauen und Motivation entwickeln

Neben den kognitiven Aspekten spielt auch die emotionale Entwicklung eine zentrale Rolle. Kinder, die sich als wirksam erleben und positive Erfahrungen im Umgang mit Herausforderungen machen, entwickeln mehr Selbstvertrauen. Dieses wiederum beeinflusst maßgeblich ihre Lernbereitschaft und Ausdauer.

Umgekehrt kann ein frühes Scheitern dazu führen, dass sich Unsicherheit und Frustration verfestigen. In solchen Fällen geraten Kinder schnell in eine Spirale, in der sie Anforderungen zunehmend meiden. Deshalb ist es entscheidend, Lernprozesse so zu gestalten, dass Erfolgserlebnisse möglich bleiben und Entwicklungsschritte individuell begleitet werden.

Ein notwendiger Perspektivwechsel

Vor diesem Hintergrund greift es zu kurz, die Verantwortung bei den Kindern zu suchen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie Bildungsstrukturen gestaltet sein müssen, um unterschiedlichen Voraussetzungen gerecht zu werden. Eine stärkere Verzahnung von frühkindlicher Bildung und Schule, kleinere Lerngruppen sowie mehr Raum für Bewegung und individuelle Förderung könnten dazu beitragen, bestehende Ungleichheiten zu verringern.

Schließlich zeigt der Duisburger Fall, dass ein grundlegendes Umdenken erforderlich ist. Anstatt Kinder möglichst früh an normierte Leistungsanforderungen anzupassen, sollte der Fokus stärker auf ihre Entwicklungsbedingungen gerichtet werden. Denn erst wenn grundlegende Fähigkeiten wie Konzentration, Sprache und Selbstregulation ausreichend gefördert werden, können schulische Lernprozesse nachhaltig gelingen.

Damit wird deutlich: Die Herausforderung liegt nicht primär bei den Kindern, sondern in den Strukturen, in denen sie aufwachsen und lernen. Eine Bildungspolitik, die diese Zusammenhänge ernst nimmt, muss früher ansetzen und umfassender denken, damit Bildungserfolg nicht vom Ausgangspunkt abhängt, sondern für alle erreichbar wird.

Über Marco Schnabl:

Marco Schnabl ist Gründer von body’n brain, einem Trainingskonzept für spielerisches, gehirngerechtes Lernen ohne Leistungsdruck. Als Geschäftsführer der Vitacia GmbH bringt er über 22 Jahre Erfahrung ein und verbindet Neurodidaktik mit praktischen Ansätzen, um Kinder, Erwachsene und Senioren nachhaltig zu fördern. Sein Motto: „Spaß statt Leistungsdruck.“ Mehr Informationen unter: https://kindertrainer.info/

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Quelle: ots