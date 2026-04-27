Ludwig-Erhard-Gipfel: Waigel erhält Freiheitspreis der Medien 2026

Tegernsee (ots) –

Freiheitspreis der Medien für Theo Waigel / Laudator: Wolfgang Schüssel / Über 130 Redner auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel

Dr. Theo Waigel, ehemaliger Bundesfinanzminister und „Mr. Euro“, wird mit dem Freiheitspreis der Medien ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis am Dienstag, 28. April 2026, auf dem 12. Ludwig-Erhard-Gipfel | Tegernsee Summit in Gmund am Tegernsee. Die dreitägige Konferenz läuft vom 28. bis 30. April 2026. Veranstalter ist die WEIMER MEDIA GROUP.

In der Jurybegründung heißt es: „Theo Waigel, Bundesfinanzminister von 1989 bis 1998, hat wie kaum ein anderer deutscher Politiker die wirtschaftliche und politische Integration Europas geprägt.“ Als einer der Architekten der Wirtschafts- und Währungsunion habe er die Grundlagen für den Euro geschaffen – „nicht als rein ökonomisches Projekt, sondern als historische Entscheidung für ein geeintes und friedliches Europa“.

Freiheit steht für die Jury im Zentrum von Waigels Wirken: Europa öffnete Grenzen und vergrößerte die Freiheit der Menschen. Der Euro sorgte für Stabilität – und erweiterte damit die wirtschaftlichen Freiräume.

Laudator ist der ehemalige österreichische Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel.

Die Auszeichnung für den CSU-Ehrenvorsitzenden würdigt ein Lebenswerk, dessen Bedeutung heute besonders sichtbar wird. Verlegerin Christiane Goetz-Weimer erklärt: „Theo Waigel hat mit dem Euro eine Entscheidung von historischer Tragweite geprägt – als Ausdruck von Zusammenhalt und politischer Handlungsfähigkeit Europas. Gerade in einer Zeit geopolitischer Spannungen zeigt sich, wie weitreichend diese Weichenstellung war.“ Waigel stehe für die europäische Einigung.

Der Freiheitspreis der Medien wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich für Freiheit, Demokratie und den politischen Dialog einsetzen. Im vergangenen Jahr wurde Joachim Gauck ausgezeichnet, 2024 Julia Nawalnaja und posthum Alexej Nawalny. Zu den weiteren Preisträgern zählen Garri Kasparow, Wolodymyr Selenskyj, Jean-Claude Juncker, Reinhard Kardinal Marx, Fürst Albert II. von Monaco, Jens Weidmann und Michail Gorbatschow.

Der Ludwig-Erhard-Gipfel 2026 bringt über drei Tage Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien am Tegernsee zusammen. Mit über 130 Rednern unterstreicht der Kongress seine Bedeutung als etabliertes Forum für den Austausch über die zentralen Herausforderungen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Traditionell liegt der Schwerpunkt auf Wirtschaftsfragen. Das wird in diesem Jahr aufgrund der drängenden Herausforderungen noch einmal stärker fokussiert. So lautet der Konferenztitel „Zurück an die Weltspitze: Wie gelingt Deutschland der wirtschaftliche Aufschwung?“. Eigens für den Gipfel wurden Studien zur wirtschaftlichen Situation der Bundesrepublik und ihrer globalen Rolle erstellt. Medienpartner übertragen sämtliche Bühnenauftritte via Livestream und Ausschnitte im TV.

Das Konferenzprogramm umfasst die Bühnen ebenso wie Masterclasses, Hintergrundrunden und Abendveranstaltungen. Der Gipfel wächst inhaltlich weiter und richtet sich mit dem neu geschaffenen „Markt und Mittelstand Summit“ gezielt an mittelständische Unternehmen. Zudem gibt es mit dem „Health Summit“ ein weiteres Format zu einem zentralen Zukunftsthema.

Der Ludwig-Erhard-Gipfel wird vom 28. bis 30. April durchgehend im Livestream auf der Website des Veranstalters übertragen: www.ludwig-erhard-gipfel.de

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Quelle: ots