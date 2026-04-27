Vom Wettbewerb zur Kooperation: Interreg-Projekt Business Twin sorgt für wirtschaftliche Zusammenarbeit

Karlsruhe (ots) –

Das Interreg-Projekt Business Twin fördert die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der deutsch-französisch-schweizerischen Grenzregion am Oberrhein. Durch Networking, Sensibilisierung und strukturierte Partnerschaften entstehen neue Innovationspotenziale für regionale Unternehmen.

Die Wirtschaftsregion Oberrhein zählt zu den leistungsstärksten Grenzräumen Europas. Dennoch bleiben viele Potenziale der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen deutschen, französischen und schweizerischen Unternehmen bislang ungenutzt. Hier setzt das Interreg-Projekt Business Twin an: Es fördert systematisch Kooperationen zwischen Unternehmen aus den drei Ländern und stärkt somit den wirtschaftlichen Austausch in der Region. Lead Partner des Projekts ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe. (https://www.ihk.de/karlsruhe/)

Strategische Partnerschaften als Motor für Innovation und Markterschließung

Ziel von Business Twin ist, Innovationen zu fördern, neue Märkte zu erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit der Region langfristig zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist ein Aufbau eines Netzwerks sogenannter „Unternehmens-Zwillinge“. Dabei handelt es sich um strategische Partnerschaften zwischen Unternehmen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, die sich fachlich ergänzen und ihr Wissen zu Marktbedingungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und Geschäftspraktiken austauschen. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Zusammenarbeit, gegenseitigem Vertrauen und konkreten wirtschaftlichen Projekten.

Business Twin richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie größere Betriebe unterschiedlicher Branchen in der Oberrheinregion.

Von Sensibilisierung bis zur konkreten Zusammenarbeit

Der Projektansatz folgt einem strukturierten Ablauf: Zunächst werden Unternehmen im Rahmen von Sensibilisierungskampagnen über die Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit informiert. Anschließend identifiziert das Projektteam passende Partnerunternehmen und begleitet den Aufbau bilateraler Kooperationen. Ergänzend werden rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit entwickelt. Netzwerkveranstaltungen und Austauschformate unterstützen die Partner dabei, gemeinsame Projekte zu initiieren und weiterzuentwickeln.

EU-Förderung für grenzüberschreitende Entwicklung

Das Interreg-Programm ist ein zentrales Instrument der Kohäsionspolitik der Europäischen Union und zielt darauf ab, regionale Unterschiede zu verringern sowie gemeinsame Lösungen für grenzübergreifende Herausforderungen zu fördern. Unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) trägt es zu einem grüneren, smarteren, besser vernetzten und sozialeren Europa bei. Die Projekte erhalten dabei umfangreiche EU-Fördermittel. Während die beteiligten Organisationen eine Kofinanzierung leisten, kann die EU-Förderung bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten abdecken.

Über das Projekt

Das Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ stellt in multimedialen Content-Paketen über zwölf Monate hinweg EU-Initiativen aus Deutschland und den Nachbarländern Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark und Frankreich vor. Die Inhalte beleuchten zentrale Themen wie Wirtschaft, Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und digitale Transformation und stehen Medien kostenlos zur Verfügung.

Das Projekt „EUconomy – Partnerships4Prosperity“ erhält Fördermittel der Europäischen Kommission.

„Ready-to-publish“-Social-Media-Beiträge

Für Ihre Berichterstattung über das Projekt Business Twin stellen wir Ihnen neben Video- und Bildmaterial auch fertige Social-Media-Beiträge zur Verfügung. So können Sie Inhalte schnell, einfach und direkt in Ihren Kanälen veröffentlichen.

Post 1:

Zusammenarbeit statt Wettbewerb!

Das Interreg-Projekt „Business Twin“ bringt Unternehmen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz zusammen – für mehr Innovation und gemeinsame Marktchancen am Oberrhein.

Ziel: Starke Partnerschaften, neue Ideen und nachhaltiges Wachstum in der Grenzregion.

Erfahre mehr: (Link zum Video)

Post 2:

Erfolgreich über Grenzen hinweg

Mit „Business Twin“ entstehen gezielt Partnerschaften zwischen Unternehmen im Dreiländereck. Durch Networking, Austausch und Begleitung werden aus Kontakten konkrete Kooperationen.

Besonders im Fokus: kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

(Link zum Video)

Post 3:

EU-Förderung, die wirkt

Das Interreg-Projekt „Business Twin“ zeigt, wie europäische Zusammenarbeit konkret funktioniert: Die EU-Förderung ermöglicht neue Kooperationen und stärkt die Wirtschaft am Oberrhein.

Ein Beitrag zu einem vernetzten und innovativen Europa.

(Link zum Video)

Pressekontakt:

EUconomy-Team

[email protected]

Original-Content von: EUconomy – Partnerships4Prosperity, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots