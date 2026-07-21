LapID automatisiert Strafzettelmanagement: Neues KI-basiertes Tool spart bis zu 80% Zeit ein

Netphen (ots) –

– Das LapID System weist Dokumente und Strafzettel KI-gestützt den entsprechenden Fahrzeugen zu und schlägt passende Fahrer vor.

– Bußgeldbescheide können einfach per Upload erfasst werden. Anschließend übernimmt das System die Kommunikation mit dem Fahrer sowie die digitale Übermittlung der Daten an die Behörden.

– Fuhrparkmanager sparen bis zu 80% Zeit pro Strafzettel ein, was ihnen wertvolle Arbeitsstunden zurückgibt.

– Jörg Schnermann, CEO LapID: „Wir entwickeln Compliance-Lösungen, die Unternehmen im Fuhrparkmanagement rechtssicher und praxisnah unterstützen. Mit dem Strafzettelmanagement digitalisieren wir einen weiteren wichtigen Prozessschritt. Unsere intelligente Dokumentenerfassung und automatisierten Abläufe schaffen spürbare Entlastung im Arbeitsalltag.“

Die LapID Service GmbH erweitert ihr Angebot für Fuhrpark-Compliance um ein digitales Strafzettelmanagement. Mit der neuen Lösung unterstützt das Unternehmen Fuhrparkverantwortliche dabei, Anhörungsbögen und Strafzettel strukturiert, nachvollziehbar und automatisiert zu organisieren.

In vielen Unternehmen ist die Bearbeitung von Strafzetteln heute noch durch manuelle Abläufe geprägt. Genau an dieser Stelle setzt die neue Lösung von LapID an: Sie strukturiert den gesamten Prozess, von der KI-basierten Erfassung eingehender Dokumente über die automatische Zuordnung der Dokumente bis zur Kommunikation mit dem betroffenen Fahrer und den zuständigen Behörden.

Das Risiko einer behördlichen Fahrtenbuchauflage, die dem Unternehmen droht, wenn Fahrer nicht fristgerecht ermittelt werden können, gehört dank der digitalisierten Abläufe der Vergangenheit an.

Bis zu 80% Zeitersparnis: So entlastet der neue Workflow Fuhrparkleiter

Für Fuhrparkmanager reduziert die neue Lösung den administrativen Aufwand, schafft Transparenz im Prozess und unterstützt eine fristgerechte Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten.

Die manuelle Bearbeitung eines einzigen Strafzettels ist zeitaufwändig – vom Scannen über die mühsame Recherche in Excel-Listen bis hin zum händischen Ausfüllen und dem Rückversand an die Behörde.

Das neue LapID Strafzettelmanagement bedeutet für Unternehmen durch den gezielten KI-Einsatz eine deutliche Zeitersparnis von bis zu 80% Zeitersparnis pro Strafzettel. Das Fuhrparkmanagement behält mit der neuen Lösung stets die volle Kontrolle.

Erik Sprenger, Head of Sales: „Im täglichen Austausch hören wir immer wieder von Fuhrparkleitern, die in administrativen Routineaufgaben ertrinken. Wenn wir durch smarte Prozesse den Aufwand pro Strafzettel minimieren, schenken wir unseren Kunden wertvolle Zeit und gleichzeitig mehr Sicherheit.“

Vom Scan bis zur Behördenmeldung: Die smarten Features im Detail

Das digitale Strafzettelmanagement unterstützt Kunden mit einem durchgängig automatisierten Prozess bei der Bearbeitung von Vorgängen: Eingehende Anhörungsbögen oder Verwarnungen werden im System hochgeladen. Die integrierte KI-basierte Dokumentenerkennung liest alle relevanten Daten sicher aus und schlägt zugehörige Fahrzeuge und verantwortliche Personen vor.

Anschließend stößt das System den weiteren Bearbeitungsprozess an. Der betroffene Fahrer wird informiert und kann seine private Wohnanschrift bestätigen, eine fehlerhafte Zuordnung melden oder optionalangeben, dass er das Verwarngeld bezahlt hat.

Sobald die Bestätigung vorliegt, erstellt das System automatisch das fertige Antwortschreiben an die Behörde. Der Fuhrparkverantwortliche behält dabei jederzeit die Kontrolle, prüft den Vorgang abschließend und übermittelt das Dokument mit nur einem Klick sicher und digital an die Behörde.

Darüber hinaus sorgt eine automatische Fristenüberwachung dafür, dass offene Vorgänge transparent nachverfolgt werden können. Sämtliche Prozessschritte werden im System dokumentiert.

Tim Wiersdörfer, Head of Product Management: „Wer Fristen im Strafzettelmanagement versäumt, riskiert ernsthafte Konsequenzen für das Unternehmen. Unsere neue Lösung vereinfacht den Prozess, erfasst relevante Informationen mit Hilfe von KI schneller und unterstützt bei der weiteren Verarbeitung, all das mit den bewährten LapID-Standards für Datenschutz und Systemsicherheit.“

Über LapID:

Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio mit LearnID powered by LapID um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Eine digitale Fahrzeugverwaltung mit digitaler Fahrzeugakte, Termin- und Aufgabenmanagement für verschiedene Themen, wie UVV-Prüfung, HU und Reifenwechsel sowie ein digitales Strafzettelmanagement runden das Angebot ab. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, außerdem ist LapID nach dem ISO 27001-Standard zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 600.000 Nutzer bei über 5.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, und Evonik mit LapID unterwegs.

Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.

Pressekontakt:

LapID Service GmbH | Untere Industriestraße 20 | 57250 Netphen (Siegen) | www.lapid.de | Sonja Riepe | Marketing & PR | [email protected] | 0271 48 972 123

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Quelle: ots