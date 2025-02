Klaus Tenbrock von der praemium Gruppe: Wie Sie Ihren Mitarbeitern die Angst vor Altersarmut nehmen

Bocholt (ots) –

Die langfristige Gewinnung und Bindung qualifizierter Fachkräfte stellt viele Unternehmen vor erhebliche Schwierigkeiten – insbesondere, wenn es darum geht, Kosten zu optimieren. Die praemium Gruppe hat mit ihrem Easy-Konzept eine Lösung hierfür geschaffen, die gezielte Mitarbeiterbindung mit nachhaltiger Steigerung der Unternehmensgewinne vereint. Was genau hinter dieser innovativen Methode steckt, erfahren Sie hier.

Steigende Kosten, Fachkräftemangel und wachsende gesetzliche Anforderungen setzen den meisten Unternehmen nach wie vor extrem zu. Besonders die Pflicht zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) sorgt dabei für Unmut: Viele Unternehmen stehen unter Druck, ihren Mitarbeitern eine nachhaltige Lösung zu bieten – ohne dadurch ihre eigene Liquidität zu gefährden. Doch gerade herkömmliche bAV-Modelle wie Direktversicherungen haben in diesem Kontext entscheidende Nachteile: Sie belasten das Nettoeinkommen der Arbeitnehmer und führen nicht selten zu geringen Beteiligungsquoten von nur 10 bis 20 Prozent. „Die wenigsten Unternehmen profitieren tatsächlich von den gängigen bAV-Modellen, weil sie weder einen positiven Effekt auf die Mitarbeiterbindung haben noch dabei helfen, Gewinne und Liquidität zu steigern“, erläutert Klaus Tenbrock, Geschäftsführer der praemium Gruppe. „Dadurch entsteht eine klassische Lose-lose-Situation.“

„Genau hier setzen wir an – mit einer betrieblichen Altersvorsorge, die sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer echte Vorteile bietet und letzteren die durchaus verständliche Angst vor Altersarmut endgültig nimmt“, führt er weiter aus. Als Experte für Mitarbeiterbindungskonzepte hat Klaus Tenbrock die praemium Gruppe gegründet, die sich auf eine versicherungsfreie Lösung spezialisiert hat: die pauschaldotierte Unterstützungskasse (pdUK). Sein eigens entwickeltes Easy-Konzept kombiniert hierbei die Vorteile der Unterstützungskasse mit den Möglichkeiten der sogenannten Nettolohnoptimierung (NLO) und ermöglicht Unternehmen so eine erhebliche Steigerung ihrer finanziellen Spielräume. Alleine im Jahr 2024 wurden auf dieser Basis mehr als 100 neue Mandate umgesetzt, wodurch zahlreiche Unternehmen ihre Arbeitgeberattraktivität verbessern und gleichzeitig ihre Liquidität erhöhen konnten.

So gewährleistet die praemium Gruppe eine für alle Seiten ideale Altersvorsorge

Grundsätzlich setzen die meisten Unternehmen bei der bAV noch immer auf externe Versicherungen, ohne zu wissen, dass es auch eine Alternative gibt: Die pauschaldotierte Unterstützungskasse stellt den einzigen versicherungsfreien Durchführungsweg dar. Hierbei wird nicht ein Versicherer zum Versorgungsträger, sondern das Unternehmen selbst. Das bedeutet: Die monatlichen Sparbeiträge der Mitarbeiter verbleiben im Unternehmen, statt an eine Versicherung abgeführt zu werden.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Unternehmen können diese Gelder bis zum Renteneintritt gewinnbringend einsetzen und ihre Liquidität erhöhen. Gleichzeitig erhalten Mitarbeiter eine höhere Verzinsung und ihre Sparbeiträge werden nicht mit Versicherungsgebühren belastet. „Im Gegensatz zu klassischen Versicherungsmodellen profitieren hier beide Seiten: Das Unternehmen steigert seinen finanziellen Spielraum und die Mitarbeiter erhalten eine auskömmliche Altersvorsorge – gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten wie diesen ein nicht zu unterschätzender Vorteil“, betont Klaus Tenbrock.

Durch die systematische Kombination der pdUK mit den Möglichkeiten der NLO erhalten die Mitarbeiter einen vollständigen Nettoausgleich für ihre Sparrate zur Betriebsrente, aus Unternehmensperspektive jedoch kostenoptimiert. Arbeitgeber können so ihre Kosten senken, ohne dass Arbeitnehmer finanzielle Einbußen erleiden. „Auf diese Weise helfen wir Unternehmen dabei, Kapital, das aktuell verloren geht, zurück in das Unternehmen zu holen und es für ihr Wachstum zu nutzen“, erklärt Klaus Tenbrock von der praemium Gruppe. „Im Grunde erschaffen wir für unsere Kunden eine ‚eigene Bank im Unternehmen‘, wodurch sie unabhängiger von externen Finanzierungsquellen und somit krisenresistenter werden.“

Wie Klaus Tenbrock das Easy-Konzept entwickelte – und damit ein ganzes System revolutionierte

Die Entstehungsgeschichte des Easy-Konzepts begann durch einen Zufall: In der Anfangszeit seiner Steuerkanzlei wurde Klaus Tenbrock von einem Mandanten gebeten, steuerfreie Vergütungsbausteine für Sonntags-, Nacht- und Feiertagsarbeit zu ermitteln. Dabei erkannte er das enorme Potenzial der Lohnkostenoptimierung und begann, tiefer in das Thema einzutauchen. „Ich stellte schnell fest, dass es über 25 legale Möglichkeiten gibt, um Bruttozahlungen steuerlich effizienter zu gestalten“, erinnert er sich. Doch er bemerkte auch die Schattenseite: Viele dieser Methoden reduzierten die Rentenansprüche der Mitarbeiter oder beeinträchtigten ihre Krankenversicherungen.

Auf der Suche nach einer besseren Lösung stieß er auf die pauschaldotierte Unterstützungskasse – ein kaum genutztes, aber außergewöhnlich wirkungsvolles Finanzierungsinstrument. „Ich konnte kaum glauben, dass dieses System in der Steuerberaterausbildung so wenig Beachtung findet“, so Klaus Tenbrock von der praemium Gruppe. „Dabei bietet es Unternehmen eine Möglichkeit, Lohnkosten zu reduzieren, Steuervorteile zu nutzen und gleichzeitig die Mitarbeiter besserzustellen.“ Nach intensiver Recherche und Optimierung entwickelte er schließlich das Easy-Konzept, das genau diese Vorteile kombiniert und für Unternehmen nutzbar macht. „Heute profitieren Hunderte von Firmen von dieser Lösung – und das Beste daran: Sie können ihren Mitarbeitern endlich eine Altersvorsorge bieten, die wirklich einen Unterschied macht“, resümiert Klaus Tenbrock.

Sie wollen in Ihrem Unternehmen eine betriebliche Altersvorsorge etablieren, die sowohl Ihnen als auch dem Arbeitnehmer echte Vorteile bietet? Dann melden Sie sich bei Klaus Tenbrock von der praemium Gruppe (https://praemium.de/) und buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch!

