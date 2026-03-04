Juri Galkin von Finanzklar erklärt: Erstes gutes Gehalt – und trotzdem zu wenig Geld? Die häufigsten Finanzfehler beim Berufseinstieg

Mannheim (ots) –

Der Berufseinstieg ist für viele junge Leistungsträger ein echter Wendepunkt: Das erste wirklich gute Gehalt landet auf dem Konto, neue Möglichkeiten scheinen greifbar, das Gefühl von finanzieller Sicherheit stellt sich ein. Doch mit dem steigenden Einkommen wachsen auch Abgaben, Verantwortung und Komplexität – oft schneller, als uns bewusst ist. Welche Probleme können dadurch aber wirklich entstehen? Und wie lassen sich potenzielle Engpässe schon von Beginn an vermeiden?

In aller Regel fühlt sich der Einstieg ins Berufsleben wie ein klarer Fortschritt an, denn auf Studium oder Ausbildung folgen geregelte Einnahmen, Karriereperspektiven und Unabhängigkeit. Gleichzeitig verändert sich aber auch die finanzielle Realität grundlegend: Steuern greifen erstmals spürbar, Versicherungsfragen werden relevant, Vorsorge rückt vom abstrakten Zukunftsthema in den Alltag. Dabei stellen viele junge Menschen schnell fest, dass trotz ihres Gehalts weniger finanzieller Spielraum bleibt, als sie zunächst angenommen haben – ein Widerspruch, der sie irritiert und verunsichert. Die Ursache liegt selten im Lebensstil allein, sondern vielmehr in einem System, das kaum Orientierung bietet und Fehlentscheidungen begünstigt. „Das ist das eigentliche Risiko: Wer seine Finanzen nicht schon von Anfang an eigenständig strukturiert, verliert trotz guten Einkommens langfristig Handlungsspielraum“, erklärt Juri Galkin, Gründer des Hybriden Versicherungsmaklers Finanzklar.

Die Auswahl an Finanzinformationen war noch nie so groß wie heute. Finanzinfluencer, Vergleichsportale, redaktionelle Beiträge und Bildungsangebote liefern täglich neue Vorschläge dazu, wie Geld angelegt, abgesichert oder optimiert werden sollte. Finanzbildung ist präsenter denn je. Und dennoch zeigt ein Blick in die Praxis ein anderes Bild. Trotz zahlreicher Do-it-yourself-Angebote werden komplexe Versicherungen weiterhin überwiegend nicht online abgeschlossen, sondern mit persönlicher Unterstützung. Nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft werden in der Lebensversicherung lediglich rund 3,4 Prozent der Policen vollständig digital abgeschlossen. Das deutet weniger auf mangelnde Initiative hin, sondern auf ein strukturelles Problem: Die Vielzahl an Optionen, Meinungen und Strategien macht Entscheidungen nicht einfacher, sondern oft schwerer. Finanzielle Entscheidungen betreffen zentrale Lebensbereiche wie Altersvorsorge, Absicherung oder Vermögensaufbau, haben langfristige Auswirkungen und lassen sich nicht beliebig korrigieren. In solchen Situationen reicht Information allein häufig nicht aus.

Genau hier setzt Juri Galkin an. Als Gründer von Finanzklar verbindet er seine langjährige Erfahrung aus der Finanzbildung mit einem klar strukturierten Beratungsansatz für Berufseinsteiger und junge Erwerbstätige. Bekannt geworden durch das Bildungsprojekt Zukunftstag und als Spiegel-Bestsellerautor verfolgt er heute das Ziel, finanzielle Entscheidungen nachvollziehbar zu machen und systematisch umzusetzen. Statt kurzfristiger Abschlüsse steht dabei stets ein transparenter Prozess im Vordergrund, der junge Menschen Schritt für Schritt aus der Unsicherheit führt. Worin die typischsten Probleme von Berufseinsteigern liegen und wie sie den Überblick über ihre Finanzen dauerhaft behalten, verrät Juri Galkin hier.

Hintergründe und typische Fehlentscheidungen: Worin die eigentlichen Probleme von Berufseinsteigern liegen

Dass trotz eines ordentlichen Einstiegsgehalts häufig zu wenig Geld auf dem Konto bleibt, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von meist durch systembedingte Missstände provozierte Fehlentscheidungen. So bleiben vor allem steuerliche Möglichkeiten lange ungenutzt, weil niemand erklärt, welche Entlastungen grundsätzlich existieren und welche konkreten Schritte dafür notwendig wären. Gleichzeitig fehlt eine klare Struktur im Umgang mit dem eigenen Geld: Einnahmen werden nicht konsequent in Fixkosten, Rücklagen, Vorsorge und Vermögensaufbau gegliedert, sondern liegen weitgehend unorganisiert auf dem Konto. Auch Investitionen werden aus Unsicherheit vertagt, wodurch langfristige Erträge ebenso ausbleiben wie das psychologisch wichtige Gefühl eines echten Plans.

Hinzu kommt ein ambivalentes Verhältnis zu professioneller Beratung: Entweder wird sie vollständig gemieden oder bei Anbietern gesucht, deren Modelle nicht zur individuellen Lebenssituation passen. „Das Problem ist demnach nicht mangelnde Bereitschaft oder Disziplin, sondern die fehlende Übersetzung von Wissen in konkrete Entscheidungen“, ordnet Juri Galkin von Finanzklar ein. So bleibt die Finanzwelt für viele junge Menschen ein Labyrinth aus Fachbegriffen, Produkten und intransparenten Angeboten, was letztlich nur zu Zweifeln und einer viel zu zögerlichen Haltung führt. Der daraus resultierende Aufschub wiederum kostet Zeit – und mit ihr Förderungen, steuerliches Potenzial und finanzielle Entwicklungsmöglichkeiten.

So geht es besser: Wie Berufseinsteiger den Überblick zurückgewinnen – und wann entsprechende Beratungsangebote ratsam sind

Der Weg zurück zu finanzieller Übersicht beginnt dabei immer mit einer sauberen Bestandsaufnahme: Klarheit über Einnahmen, Fixkosten, variable Ausgaben, finanzielle Puffer und konkrete Ziele für die nächsten 12 bis 24 Monate bildet das Fundament für alle weiteren Entscheidungen. Ergänzend dazu ist auch ein grundlegendes Verständnis unserer steuerlichen Logik hilfreich. Steigende Abgaben sind schließlich kein individuelles Versagen, sondern systembedingt – entscheidend ist, zu wissen, welche Stellschrauben existieren und dass Entlastung meist an Struktur, Dokumentation und Nachvollziehbarkeit geknüpft ist.

Förderungen sollten dabei nicht als gelegentlicher Bonus verstanden werden, sondern als fester Bestandteil eines tragfähigen Finanzplans. Ebenso wichtig ist es, bewusst geplanten Vermögensaufbau nicht auf unbestimmte Zeit zu verschieben, sondern früh mit einem realistischen, zur aktuellen Lebensphase passenden Konzept zu beginnen. „Finanzielle Stabilität entsteht nicht durch Einzelentscheidungen, sondern durch ein langfristig gedachtes System, das stets zum eigenen Leben passt“, betont Juri Galkin von Finanzklar hierzu.

Die nötige Unterstützung und Entlastung hierbei kann professionelle Beratung durchaus bieten, sofern sie gewisse Kriterien erfüllt: Unabhängigkeit in der Produktauswahl, keine Unterschrift im ersten Termin, keine Dringlichkeitsrhetorik und kein Druck. Statt Fachjargon braucht es nachvollziehbare Begründungen, Transparenz über Prioritäten sowie eine standardisierte, mehrstufige Arbeitsweise, die Orientierung bietet und Entscheidungen planbar macht. „Nicht jedes Angebot ist auch wirklich hilfreich. Dennoch sollten gerade junge, finanziell unerfahrene Menschen nicht pauschal auf Hilfe von außen verzichten. Wichtig ist nur, sich im Vorfeld ausreichend zu informieren, statt unüberlegte Entscheidungen zu treffen“, so Juri Galkin abschließend.

