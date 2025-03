ITB 2025: Ägypten setzt auf Zusammenarbeit mit Deutschland im Tourismussektor

Berlin (ots) –

– Historische Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums am 3. Juli 2025

– Die Vielfalt Ägyptens: Eine Reise in Geschichte, Abenteuer, Natur und Wellness

– Die Zahl internationaler Besucher in Ägypten stieg 2024 um 5 %

Sherif Fathi, Ägyptens Minister für Tourismus und Altertümer, präsentiert auf der internationalen Reisemesse ITB Berlin Ägyptens neue Tourismusstrategie, in der Deutschland eine Schlüsselrolle einnimmt.

Kein anderes Land bringt so viele Besucher nach Ägypten wie Deutschland. Im Jahr 2024 reisten 1,7 Millionen deutsche Urlauber nach Ägypten, ein Zuwachs von 5 % im Vergleich zum Vorjahr. „Wir sind zuversichtlich, 2025 diese Zahlen nochmals steigern zu können,“ erklärte Fathi, der seit Juli 2024 das Amt des Ministers für Tourismus und Altertümer bekleidet. Dieses Jahr wird er in dieser Funktion erstmals auf der ITB Berlin auftreten. 2024 besuchten rund 15,7 Millionen internationale Reisende das Land – ein Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr. Dies unterstreicht Ägyptens strategische Vision, 30 Millionen Touristen bis zum Jahr 2030 zu empfangen.

Geschichte, Kultur: Ägyptens touristische Highlights

Ägypten zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Welt – dank seiner reichen Geschichte, vielfältigen Kultur und beeindruckenden Natur. Das Erbe der Pharaonen, darunter das einzige noch erhaltene Weltwunder der Antike, lockt Besucher aus aller Welt, die sich für alte Kulturen und Geschichte begeistern. Das Rote Meer, mit kristallklarem Wasser, ist ein beliebtes Reiseziel für Tauchfreunde wie auch Familien. Erstklassige Hotelangebote zu erschwinglichen Preisen und gute internationale Flugverbindungen machen Ägypten zu einem Top-Reiseziel.

Die Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums, des größten Museums der Welt, das einer einzigen Zivilisation gewidmet ist, ist das Highlight des kommenden Jahres. Nach drei Jahrzehnten der Planung und Restaurierung öffnete die Galerieam 16. Oktober 2024 ihre Türen. Während einige Bereiche noch in Entwicklung sind, können Besucher bereits die Grand Hall, die Treppenhäuser, die Gärten und ausgewählte Ausstellungsräume erkunden. Während der Voreröffnung im Jahr 2024 besuchten mehr als 300.000 Menschen die Haupträume des Museums.

Gesundheit und Wellness

Ägypten hat sich zudem als erstklassiges Ziel für Gesundheits- und Wellness-Tourismus etabliert. Von den luxuriösen Resorts am Roten Meer bis hin zu abgelegenen Wüstenoasen bietet das Land Wellness-Erlebnisse auf Weltklasseniveau. Bekannt für seine mineralreichen Thermalquellen und Heilwasser, bietet Ägypten therapeutische Anwendungen für zahlreiche Beschwerden wie Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen und Rheuma. Zu den bekanntesten Wellness-Destinationen gehören:

– Siwa-Oase mit über 200 Quellen für natürliche Heilmethoden,

– Bahariya- und Kharga-Oasen mit schwefelhaltigem Wasser,

– Assuan, Heimat renommierter Spa-Komplexe wie Kato Doo Wellness und The Zen Wellness.

Nachhaltige Tourismusentwicklung

Ägypten setzt sich aktiv für die nachhaltige Entwicklung seiner touristischen Infrastruktur und seines kulturellen Erbes ein. Der Schutz des Roten Meeres und seiner einzigartigen Biodiversität steht im Zentrum der ägyptischen Strategie für verantwortungsvollen Tourismus. Umweltzertifizierungsprogramme für Resorts sind ein integraler Bestandteil dieser Bemühungen, insbesondere in der Region von El Gouna bis Marsa Alam entlang der Küste des Roten Meeres.

Ägypten ist einer der Hauptakteure auf der ITB Berlin 2025. Die Pressekonferenz findet statt:

Datum: Dienstag, 4. März 2025

Uhrzeit: 15 Uhr

Ort: Messe Berlin, M4 Citycube Messedamm 22, 14055 Berlin

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.experienceegypt.eg/en

Über die Ägyptische Tourismusbehörde

Die Ägyptische Tourismusbehörde (Egyptian Tourism Authority, ETA) wurde 1981 gegründet, um den internationalen Tourismus anzukurbeln, indem sie die lange Geschichte Ägyptens hervorhebt und die zahlreichen Touristenattraktionen des Landes fördert. Zu den Aufgaben der ETA gehört es, den Inlandstourismus zu steigern, das Bewusstsein für den Tourismus im ganzen Land zu schärfen und die Verbindung zwischen den Ägyptern und ihrem Erbe zu stärken.

Die ETA konzentriert sich auf die Vielfalt der Attraktionen und Reiseziele in Ägypten und auf die Entwicklung von Marketingstrategien und -programmen zur Förderung des Tourismus sowie auf die Bereitstellung von technischer und Marketingunterstützung. Darüber hinaus organisiert und sponsert sie touristische, sportliche, soziale und kulturelle Veranstaltungen im ganzen Land. Den Vorsitz im ETA-Verwaltungsrat führt der Minister für Tourismus.

