IPO Night 2025: Hochfinanz trifft sich zur Gala der Kapitalmaßnahmen in Frankfurt

– Der Event ist Teil des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT am 22. und 23. Oktober in der Mainmetropole

– Bettina Orlopp (Commerzbank), Dirk Schmitz (BlackRock), Michael Sen (Fresenius) und Martin Blessing (neuer Investitionsbeauftragter der Bundesregierung) zählen zu den Top-Gästen der IPO Night

– Christine Lagarde eröffnet mit dem Hessischen Ministerpräsidenten und Schirmherrn Boris Rhein am 22.10. die Convention im Kap Europa

In 22 Tagen erlebt Frankfurt einen internationalen Top-Event der Finanz- und Realwirtschaft.

Fünf Events mit einer Vielzahl von hochklassigen Speakern formieren sich unter dem Dach des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT. Einer der Höhepunkte findet am Abend des 22. Oktober im renommierten Städel Museum statt.

Zum dritten Mal in Folge veranstalten die DEUTSCHE BÖRSE und die WEIMER MEDIA GROUP die IPO Night. Die Gala gilt bundesweit als bedeutendste Auszeichnung für Kapitalmarkt- und Finanzierungsschritte. Erwartet werden zahlreiche Spitzenmanagerinnen und -manager aus Banken, Industrie und Finanzwirtschaft. Zu den Gästen zählen in diesem Jahr u.a. Bettina Orlopp (CEO Commerzbank), Dirk Schmitz (CEO BlackRock), Michael Sen (CEO Fresenius) und Martin Blessing, der gerade von Bundeskanzler Friedrich Merz zum Investitionsbeauftragten der Bundesregierung ernannt wurde. Die Einladungen für diesen besonderen Abend erfolgen durch die Gastgeber, Christiane Goetz-Weimer (Verlegerin der WEIMER MEDIA GROUP) und Dr. Stephan Leithner (CEO DEUTSCHE BÖRSE).

In der Vergangenheit wurden bei der IPO Night Unternehmen wie Deutsche Lufthansa, Porsche und thyssenkrupp nucera ausgezeichnet, ebenso innovative Newcomer wie das Defense-Unternehmen Helsing. Damit unterstreicht die Veranstaltung ihre Bedeutung sowohl für etablierte Konzerne als auch für wachstumsstarke Start-ups.

Die Jury vergibt Auszeichnungen in drei Kategorien: „Herausragender Börsengang“, „Herausragende Eigenkapitalfinanzierung“ und „Herausragende private Finanzierungsrunde“.

Die Nominierungen 2025 im Überblick:

Kategorie Herausragender Börsengang:

Eleving Group, Innoscripta, Pentixapharm, Pfisterer, Springer Nature und Steyr Motors

Kategorie Herausragende Eigenkapitalfinanzierung

Chapters Group, HomeToGo, LEG Immobilien, TAG Immobilien, Vonovia und Vossloh

Kategorie Herausragende private Finanzierungsrunde

1KOMMA5°, Amboss, Caresyntax, EGYM, GROPYUS, Isar Aerospace, Marvel Fusion, Neura Robotics, Parloa, Proxima Fusion, Quantum Systems und Scalable Capital

Neben der vielbeachteten Preisverleihung setzt die IPO Night weitere inhaltliche Akzente. Felix Neureuther, einer der erfolgreichsten deutschen Skirennfahrer, wird über Motivation, Spitzenleistung und den Umgang mit Rückschlägen sprechen.

Die IPO Night ist Teil des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT der schon am frühen Nachmittag des 22. Oktober im Kap Europa mit dem „Finance Day“ beginnt. Eröffnet wird der Event von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, der gleichzeitig Schirmherr der gesamten Veranstaltung ist. Direkt im Anschluss spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Ihre Keynote behandelt das hochspannende Thema „Frankfurt First: Das braucht der wichtigste EU-Finanzplatz im globalen Wettbewerb!“

Weitere Top-Speaker am ersten Tag sind Nicola Beer (Vizepräsidentin European Investment Bank), Michael Theurer (Vorstandsmitglied Deutsche Bundesbank), Dr. Paul Achleitner, Dr. Stephan Leithner (CEO DEUTSCHE BÖRSE) sowie Lukas Enzersdorfer-Konrad (CEO Bitpanda).

Der zweite Tag widmet sich dann vielen spannenden Zukunftsthemen. Beim „Future Day“ sprechen unter anderem Gitta Connemann (Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand), Alexander Lorz (Hessischer Staatsminister für Finanzen), Detlef Braun (CEO Messe Frankfurt), Unternehmer Georg Kofler, Cordula Pflaum (Ausbildungskapitän bei Lufthansa), Ex-Verteidigungsminister Rudolf Scharping, Johann Strauss (CTO Dell Technologies) und Jan Zimpelmann (CFO Dr. Beckmann Group). Am Nachmittag wird erneut der Mittelstandspreis der Medien verliehen.

Direkt im Anschluss an den zweiten Kongresstag wird dann reichlich gefeiert und getanzt. Die Marken Gala 2.0 und die Krypto Party im Gibson Club bilden den hochwertigen Networking-Abschluss des FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT.

Einen filmischen Vorgeschmack auf den FRANKFURT FINANCE & FUTURE SUMMIT gibt es hier (https://t988e4d95.emailsys1a.net/c/124/8483876/14001/0/41604253/829297/5432d2d477.html?testmail=yes).

