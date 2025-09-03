Internationale Auszeichnungen für den Bertelsmann-Geschäftsbericht 2024

Gütersloh (ots) –

– Platin und weitere Ehrungen beim LACP Vision Award

– Platz 5 in den globalen „Top 100“

– „World Best Report Cover“

– Gold beim ARC Award und Silber beim Stevie Award

– Karin Schlautmann: „Die Preise würdigen die kreative und technische Umsetzung sowie die einzigartige Bildsprache.“

Der Geschäftsbericht 2024 des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann hat erneut große internationale Anerkennung erhalten. Unter dem Leitmotiv „Das alles ist Bertelsmann“ veranschaulicht er die Vielfalt, Internationalität und Innovationskraft des Konzerns.

Ein besonderes visuelles Highlight des diesjährigen Berichts ist das kreative Design: Sowohl das zentrale Motto als auch die fünf strategischen Stoßrichtungen sind durch Buchstabencollagen aus Fotografien des renommierten Fotografen Jim Rakete gestaltet. Die Bilder stammen aus dem Kunstprojekt „Das alles ist Bertelsmann by Jim Rakete“, das im vergangenen Jahr im Corporate Center in Gütersloh vorgestellt wurde. Ergänzend dazu steht das Collagen-„B“ als Key Visual, das alle Unternehmensbereiche in einem facettenreichen Bild vereint.

Bei den diesjährigen „Vision Awards“ der US-amerikanischen League of American Communications Professionals (LACP) wurde der Geschäftsbericht mit Platin ausgezeichnet und erreichte im weltweiten Ranking der „Top 100“ den fünften Platz. Darüber hinaus erhielt er den „Technical Achievement Award“ für seine herausragende technische Umsetzung. Das Cover des Berichts wurde zudem mit dem Titel „Worldwide Best Report Cover“ besonders geehrt und ebenfalls mit Platin prämiert.

Auch bei den ARC Awards überzeugte Bertelsmann: Der Online-Bericht wurde für Gestaltung und kreative Umsetzung mit Gold prämiert. Darüber hinaus erhielt der Geschäftsbericht bei den Stevie Awards eine Silber-Auszeichnung.

Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: „Wir sind stolz, dass unser Geschäftsbericht auch in diesem Jahr wieder mehrfach international ausgezeichnet wurde. Die Preise würdigen nicht nur die kreative und technische Umsetzung, sondern auch die einzigartige Bildsprache, mit der wir die Vielfalt und Stärke unseres Unternehmens inszenieren. Besonders die Prämierung des Covers zeigt, wie überzeugend die künstlerische Handschrift von Jim Rakete unsere Inhalte visuell verstärkt.“

Der interaktive Geschäftsbericht ist unter gb2024.bertelsmann.de abrufbar.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

www.bertelsmann.de

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 5241 80-89923

[email protected]

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots