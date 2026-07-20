Hausaufgaben ohne Machtkampf: Marco Schnabl von body’n brain verrät, warum Kinder beim Lernen oft nicht bockig, sondern überfordert sind

Gleisdorf (ots) –

Tägliche Tränen, Verweigerung, Wut: Für viele Familien sind Hausaufgaben längst kein ruhiger Lernmoment mehr, sondern ein Kräftemessen am Küchentisch. Was dabei schnell wie Trotz, Faulheit oder fehlende Disziplin wirkt, hat nicht selten völlig andere Gründe. Was steckt aber konkret dahinter? Und noch wichtiger: Wie können Eltern die Lage spürbar entlasten?

Das Heft liegt offen vor dem Kind, doch statt loszulegen, starrt es ins Leere, weint oder wird wütend. Eltern wollen helfen, geraten aber selbst rasch unter Druck: Die Stimmung kippt, die Aufgaben ziehen sich in die Länge, die Nerven liegen blank. Was von außen wie Verweigerung aussieht, ist bei genauerem Blick oft ein klares Signal: Das Kind kann gerade nicht. Nicht, weil es nicht will, sondern weil sein Gehirn in diesem Moment mit Stress, Angst oder innerer Unruhe beschäftigt ist. Für fachliches Lernen bleibt damit schlichtweg nicht der nötige Raum. „Ein Kind, das bei Hausaufgaben blockiert, denkt unter Druck nicht frei über die Aufgabe nach, sondern versucht nur noch, keinen Fehler zu machen. Genau das macht echtes Lernen in diesem Moment unmöglich“, erklärt Marco Schnabl, Entwickler des body’n brain-Konzepts.

„Auch klassische Nachhilfe bringt dabei oftmals keine Besserung, weil die Kinder dort erneut mit genau dem konfrontiert werden, was ihnen ohnehin schwerfällt. Das verstärkt den Druck, anstatt ihn zu nehmen“, fügt er hinzu. „Was Kinder in solchen Momenten brauchen, ist daher nicht automatisch mehr Stoff, mehr Erklärungen oder mehr Wiederholung. Zuerst brauchen sie Entlastung, Sicherheit und einen Zugang, bei dem sie wieder ausprobieren dürfen.“ Genau hier setzt body’n brain an: Marco Schnabl hat das Konzept über viele Jahre in der praktischen Arbeit mit Kindern, Erwachsenen, Senioren, Profisportlern und Unternehmen entwickelt und verfeinert, bevor er daraus ein strukturiertes Ausbildungssystem für Trainer geschaffen hat. In die Methode sind zudem Erkenntnisse zu Gehirn, Lernen, Bewegung und Entwicklung eingeflossen. Der Grundsatz lautet: Spaß statt Leistungsdruck. Wie das im Alltag helfen kann, erfahren Sie hier.

Wenn Druck die Blockade verstärkt – ein Blick auf das eigentliche Problem

Hausaufgaben werden oft dann zum Machtkampf, wenn ein Kind schon müde, gereizt oder verunsichert ist und trotzdem noch funktionieren soll. Schnell geraten Eltern dann in die Rolle des Antreibers. Das Kind soll anfangen, zügiger arbeiten, weniger Fehler machen. Genau das verschärft die Lage jedoch häufig. Mit jedem zusätzlichen Druck steigt beim Kind meist auch die Anspannung. Das Lernen fällt ihnen somit nicht leichter, sondern zwangsläufig schwerer. Als Reaktion darauf ziehen sich betroffene Kinder zurück, weil sie damit rechnen, wieder kritisiert, verbessert oder gedrängt zu werden. Was trotzig wirkt, ist demnach lediglich ein Schutz vor erneutem Scheitern.

Kein Wunder, denn wer Fehler regelmäßig als schlimm erlebt, traut sich seltener, überhaupt anzufangen. Und wer weniger ausprobiert, dem fehlen genau die Erfahrungen, aus denen Lernen entsteht. „Lernen bedeutet nicht: Du musst das können. Lernen bedeutet Versuchen, Erleben, Probieren und Erforschen – und genau diese Haltung geht verloren, wenn Kinder beim ersten Fehler das Signal bekommen, dass etwas grundlegend falsch ist“, betont Marco Schnabl von body’n brain. Eltern können die Situation deshalb oft schon dadurch entlasten, dass sie nicht sofort in die Korrektur gehen. Erst Druck rausnehmen, dann weitersehen. Ein Versuch zählt auch dann, wenn das Ergebnis noch nicht perfekt ist. Genau dieses Gefühl brauchen viele Kinder, um überhaupt wieder ins Tun zu kommen.

Innere Blockaden als Ursache: Was im Gehirn dabei passiert

Hinter vielen Lernblockaden steckt folglich kein Willensproblem, sondern ein neurologischer Zusammenhang. Neurologisch bedeutet hier: Es geht darum, wie das Gehirn Informationen verarbeitet und weiterleitet. Marco Schnabl erklärt Lernprobleme damit, dass Informationen im Gehirn nicht gut weiterkommen, wenn zu wenige Verbindungen zwischen verschiedenen Bereichen vorhanden sind.

Zur Veranschaulichung nutzt er ein einfaches Bild: Werden zu viele Autos auf eine Autobahn geschickt, entsteht ein Stau. Nichts kommt mehr richtig voran. Ähnlich kann es im Gehirn eines Kindes aussehen, das unter Druck steht. Informationen werden langsamer verarbeitet, Wissen lässt sich schlechter abrufen, Überforderung wächst. Ein Kind kann den Schulstoff also grundsätzlich verstanden haben und trotzdem bei den Hausaufgaben blockieren, weil in diesem Moment kein freier Zugang dazu besteht. „Was Kinder in solchen Momenten brauchen, ist keine weitere Runde Mathe oder Deutsch, sondern neue Verbindungen im Gehirn – neue Autobahnen, über die Informationen wieder leichter fließen können“, erläutert Marco Schnabl hierzu.

Warum Bewegung den Einstieg erleichtern kann

Kinder lernen von Natur aus über Versuch, Bewegung und Wiederholung. Ein Kind, das laufen lernt, fällt hin, steht wieder auf und probiert es erneut. Und das, ohne sich selbst gleich als gescheitert zu sehen. Diese natürliche Lernhaltung geht oft verloren, wenn Kinder beim Lernen ständig das Gefühl haben, sofort richtig, schnell oder fehlerfrei sein zu müssen.

Genau diesen ursprünglichen Zugang greift body’n brain wieder auf: Kinder erhalten über Bewegung, Spiel, Koordination und einfache Denkimpulse gezielte Reize für das Gehirn. Koordination meint dabei das Zusammenspiel von Bewegung und Steuerung, also etwa das abgestimmte Ausführen einfacher Bewegungen. Eine klassische Lernsituation entsteht so nicht. Stattdessen erleben Kinder spielerische Übungen mit Farben, Zahlen, Begriffen oder visuellen Reizen. Durch die Verbindung von Bewegung und Denkimpulsen werden dabei mehrere Gehirnbereiche gleichzeitig angesprochen. So können neue Verbindungen entstehen, über die Informationen leichter fließen.

Schon kurze Bewegungsimpulse vor oder zwischen den Hausaufgaben können demnach helfen, innere Unruhe abzubauen. Ein festgefahrener Moment lässt sich damit oft unterbrechen. Für viele Kinder fühlt sich das nicht wie noch mehr Schule an, sondern wie Entlastung. „Das Entscheidende ist: Ein Kind muss eine Übung nicht perfekt schaffen, damit im Gehirn etwas passiert. Der Impuls entsteht bereits durch das Versuchen, Erleben und Erforschen“, fasst Marco Schnabl zusammen.

Fazit: Ein Weg aus dem täglichen Kräftemessen

Hausaufgaben ohne Machtkampf bedeuten nicht, dass Kinder keine Aufgaben mehr erledigen müssen. Gemeint ist etwas anderes: Sie sollen Aufgaben in einem Zustand bearbeiten, in dem ihr Gehirn überhaupt wieder lernen kann. Erst wenn Druck, Angst oder Abwehr nachlassen, wird fachliches Arbeiten wieder möglich.

Merkt ein Kind, dass ein Versuch erlaubt ist, sinkt oft die innere Abwehr. Spürt es, dass nicht jeder Fehler ein Scheitern ist, wächst der Mut, überhaupt anzufangen. Werden Bewegung und spielerische Impulse nicht als Ablenkung gesehen, sondern als Weg zurück ins Lernen, verändert sich viel am Küchentisch. Kinder entwickeln mehr Ausdauer, wenn sie wiederholt erleben, dass der nächste Versuch zählt. Auch das Vertrauen in den eigenen Lernprozess kann so wachsen. Eltern gewinnen zugleich Handlungsspielraum zurück, wenn sie nicht nur fragen, warum das Kind nicht mitmacht, sondern was es gerade blockiert.

„Ich möchte Kindern einen Rahmen geben, in dem sie wieder Kinder sein dürfen – in dem sie nicht erneut beweisen müssen, dass sie etwas können, sondern einfach ausprobieren dürfen“, beschreibt Marco Schnabl seine Haltung. Hierbei versteht body’n brain Lernen als Zusammenspiel aus Gehirn, Körper, Emotionen und Erfahrung. Für Kinder, Eltern und Pädagogen kann genau das ein Weg sein, Hausaufgaben neu zu denken: nicht mit mehr Druck, sondern mit mehr Sicherheit, Bewegung und passenden Impulsen.

Möchten Sie Kinder dabei unterstützen, Lernen wieder mit Neugier, Selbstvertrauen und Freude zu verbinden? Dann informieren Sie sich über das Konzept von body’n brain (https://body-n-brain.com/) und erfahren Sie, wie spielerische Bewegungs- und Denkimpulse dabei helfen können, ein sicheres Lernumfeld zu schaffen, Blockaden zu lösen und die natürlichen Lernpotenziale von Kindern zu stärken!

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Quelle: ots