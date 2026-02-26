Häufigkeit der Bargeldnutzung in Europa weiter rückläufig – Deutschland und Österreich bleiben Top-Nutzer, Europa zeigt Potenzial für den Digitalen Euro

Frankfurt am Main (ots) –

Die Häufigkeit der Bargeldnutzung ist in Europa gesunken, nur in Deutschland und Österreich hält sie sich weiter auf hohem Niveau. Die erwartete Nutzung des Digitalen Euro zeigt noch Potenzial, mehr als jede:r Dritte würde ihn für das Online-Shopping bereits nutzen wollen. Die kostenfreie Nutzung ist mit Abstand wichtigstes Kriterium für den Digitalen Euro. Die Banken sind Institution des Vertrauens für den Digitalen Euro. Das zeigt eine neue Umfrage der Management- und Technologieberatung BearingPoint in neun europäischen Ländern.

In der aktuellen Ausgabe der europaweiten Zahlungsverkehrsstudie der Management- und Technologieberatung BearingPoint wird deutlich: die Häufigkeit der Bargeldnutzung ist in Europa über die letzten drei Jahre kontinuierlich gesunken. Deutschland und Österreich bleiben die Bargeld-Hochburgen: Österreich (71%) und Deutschland (73%) liegen in der Häufigkeit der Bargeldnutzung deutlich vor den anderen untersuchten Ländern. Erwartungsgemäß liegt die häufigste Nutzung in beiden Ländern in der Altersgruppe 55+ mit 80% in Deutschland und 84 % in Österreich. Bemerkenswert ist, dass die üblicherweise digital affine Altersgruppe zwischen 18-24 Jahren mit 64% in Deutschland bzw. 57% in Österreich ebenfalls eine hohe Nutzungshäufigkeit zeigt. In Nordeuropa ist die Häufigkeit der Nutzung von Bargeld am geringsten: In den drei nordeuropäischen Ländern Schweden (25%), Dänemark (32%) und Finnland (42%) wird das Bargeld immer seltener genutzt.

Die Studienergebnisse zeigen, dass sich auch in Zukunft speziell in Deutschland und Österreich keine Abkehr vom Bargeld andeutet: Die Mehrheit der Befragten in Deutschland (64%) kann sich eine Abkehr von Bargeld über die nächsten 10 Jahre nicht vorstellen. Dieser Wert wird nur noch vom Spitzenreiter Österreich mit 68% übertroffen. Selbst in den digital besonders ausgeprägten Ländern wie Dänemark, Schweden und Finnland können sich rund 40% der Befragten keine Abkehr vom Bargeld in den nächsten 10 Jahren vorstellen

Digitaler Euro: Bekannt, zeigt aber Potenzial nach oben

Während im Länderdurchschnitt jede:r Dritte den Digitalen Euro nutzen würde, ist mit 42% die größere Gruppe noch unentschlossen und zeigt das Potenzial auf. In Österreich würde der Digitale Euro mit ca. 40% am häufigsten genutzt werden und in den Niederlanden mit unter 27% am wenigsten häufig. In den nordischen Ländern würde digitales Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currency – CBDC) mit 21% in Dänemark und 22% in Schweden als Bargeldergänzung genutzt werden, während in der Schweiz mit 37% der Wert deutlich höher liegt.

Christian Bruck, Partner und Experte für das Thema Zahlungsverkehr bei BearingPoint, kommentiert: „In Europa sinkt die Bargeldnutzung, in den traditionellen Bargeldländern Deutschland und Österreich verbleibt sie interessanterweise aber auf einem hohen Niveau. Erstaunlich ist hierbei, dass auch in den digital affinen jüngeren Altersgruppen mehr als jeder Zweite häufig Bargeld und damit Zentralbankgeld nutzt. Als Verbindung zwischen digitalem Fortschritt und Sicherheitsdenken in der aktuellen geopolitischen Situation kann der Digitale Euro einen wichtigen Beitrag zur Resilienz und Souveränität des Zahlungsverkehrs in Europa leisten.“

Mehr als jeder Dritte würde den Digitalen Euro für das Online-Shopping nutzen

Im Länderdurchschnitt ist das Online-Shopping, wie im Vorjahr, der präferierte Anwendungsfall mit 37% für den Digitalen Euro und 31% für CBDC. Irland ist beim Digitalen Euro mit 44% Spitzenreiter in der Kategorie Online-Shopping, gefolgt von Finnland mit 40%. Als zweit wichtigster Anwendungsfall für den Digitalen Euro beziehungsweise. CBDC wird im Länderdurchschnitt das Einkaufen im Geschäft mit 28% beziehungsweise 22% genannt.

Kostenfreie Nutzung mit Abstand wichtigstes Kriterium für den Digitalen Euro

Im Durchschnitt der befragten Länder hat sich das Ranking der Kriterien zur Nutzung des Digitalen Euro gegenüber dem Vorjahr wieder bestätigt. Kostenfreie Nutzung (41%) und überall 24/7 akzeptiert (35%) bleiben die wichtigsten Kriterien zur Nutzung des Digitalen Euro. Eine großartige Benutzererfahrung ist nur für fast jeden fünften wichtig für die Nutzung des Digitalen Euro.

Die Banken sind Institution des Vertrauens für den Digitalen Euro

Hausbanken genießen das höchste Vertrauen zur Aufnahme und Speicherung der Transaktionsdaten – besonders im Euro-Raum: In Ländern mit Digitalem Euro liegt das Vertrauen in die eigene Hausbank mit 41% am höchsten und übertrifft deutlich das Vertrauen in EZB/Zentralbanken. Technologiedienstleistern wie Apple und Google würden beim Digitalen Euro/CBDC nur 4% der Befragten ihre Transaktionsdaten anvertrauen. Banken bleiben damit der zentrale Vertrauensanker für den Digitalen Euro.

Dr. Robert Bosch, Globaler Leiter Financial Services bei BearingPoint, resümiert: „Die Umfrage zeigt, dass digitale Zentralbankwährungen wie der Digitale Euro in der täglichen Diskussion angekommen sind. Ein wesentliches Argument für den Digitalen Euro ist auch, eine Alternative zu nicht-europäischen Zahlverfahren zu schaffen und so eine stärkere europäische Unabhängigkeit zu erreichen. Neben der reinen Zahlungsfunktion scheint in einer Ausbaustufe die Nutzung von Innovationspotential gegeben. Das kann zu einem wichtigen Beitrag für die Leistungsfähigkeit der europäischen Wirtschaft werden und Impulse für Wachstum setzen.“

Über die Umfrage

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage, an der zwischen dem 10. und 17. Dezember 2025 insgesamt 10.123 Personen in Österreich (1.000), der Schweiz (1.000), Deutschland (2.026), Dänemark (1.023), Finnland (1.009), Frankreich (1.052), Irland (1.001), den Niederlanden (1.003) und Schweden (1.009) teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die jeweilige Bevölkerung ab 18 Jahren.

Die Umfrage wurde von BearingPoint konzipiert und über das Marktforschungsinstitut YouGov in den neun genannten Ländern durchgeführt. Die Ergebnisse wurden von den BearingPoint Payments-Experten analysiert und in einen Gesamtzusammenhang gebracht. BearingPoint führt die Umfrage bereits seit 2019 regelmäßig durch.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien – immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World’s Best Companies und den Forbes World’s Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

Tel: +49 89 540338029

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots