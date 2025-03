Globale Bedeutung von Kasachstan wächst / Kasachstan erhält neues UN-Regionalzentrum für nachhaltige Entwicklungsziele und veranstaltet Astana International Forum 2025 zu internationaler Ordnung

Berlin/Astana (ots) –

Kasachstans Bedeutung als wichtige Mittelmacht und Brückenbauer wächst. Die UN-Generalversammlung hat auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig eine Resolution zur Einrichtung des UN-Regionalzentrums für nachhaltige Entwicklungsziele (SDGs) für Zentralasien und Afghanistan angenommen. 152 UN-Mitgliedsstaaten, darunter Deutschland und die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaaten unterstützten die Resolution als Mitunterzeichner und setzen damit großes Vertrauen in Kasachstan. Das neuntgrößte Land der Welt fungiert zudem zunehmend als internationale Plattform zum Austausch brennender globaler Fragen und veranstaltet unter der Schirmherrschaft des kasachischen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew vom 29. bis 30. Mai 2025 in der Hauptstadt Kasachstans das Astana International Forum 2025.

Angesichts der aktuellen Weltlage und tiefer Spannungslinien innerhalb der Vereinten Nationen, ist die mit großer internationaler Mehrheit getroffene Entscheidung, ein weiteres UN-Zentrum im kasachischen Almaty zu eröffnen, ein wichtiges und historisches Ereignis. Es unterstreicht das Vertrauen der internationalen Staatengemeinschaft in den größten Staat Zentralasiens und seine Rolle als wichtige Mittelmacht sowie stabilisierender Brückenbauer zwischen den Staaten.

Als größte Volkswirtschaft Zentralasiens ist Kasachstan bestrebt, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Wirtschaftswachstum Afghanistans – die Stabilität und der Wohlstand dieses Landes sind unmittelbar mit der Sicherheit und dem Wohlergehen Zentralasiens verbunden.

Das neue UN-Zentrum in Almaty soll als wichtige Plattform für die Koordinierung internationaler und regionaler Bemühungen, den Austausch bewährter Verfahren, die Bereitstellung technischer Hilfe und die Durchführung gemeinsamer Projekte dienen. Es wird mit Regierungen, internationalen Organisationen, dem Privatsektor und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um greifbare Fortschritte zu erzielen. Das Zentrum wird auch eine wichtige Rolle bei der Wiederbelebung des UN-Systems spielen und die Effektivität der Organisation auf regionaler Ebene erhöhen. Seine Arbeit wird sich auf die Stärkung der Koordinierung zwischen den UN-Organisationen, die Anpassung globaler Initiativen an regionale Bedürfnisse und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit konzentrieren.

Diese steht auch im Mittelpunkt des Astana International Forum 2025, das vom 29. bis 30. Mai 2025 in der gleichnamigen Hauptstadt Kasachstans stattfinden wird. Ziel des Forums ist es, den grenzüberschreitenden Dialog über internationale Diplomatie und Zusammenarbeit zu fördern. Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen und einer zunehmenden Polarisierung bringt das Forum hochrangige Regierungsvertreter, Wirtschaftsführer und Wissenschaftler zusammen, um praktische Lösungen für die dringendsten Fragen unserer Zeit zu erarbeiten.

Aufgrund seiner strategischen Lage und seines wachsenden internationalen Engagements spielt Kasachstan in Zeiten geopolitischer Spannungen eine zunehmend aktive Rolle bei der Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Als historisches Bindeglied zwischen Ost und West setzt sich Kasachstan seit langem für ein inklusives internationales System ein und bekräftigt mit dem Forum erneut sein Engagement für diese Werte.

Aufbauend auf dem Erfolg des Forums 2023 mit mehr als 5.000 internationalen Teilnehmern, darunter eine Vielzahl von Staats- und Regierungschefs wird das diesjährige Forum gemeinsam mit führenden Experten und politischen Entscheidungsträgern erneut entscheidende Fragen der internationalen Ordnung sowie neue Trends in Schlüsselsektoren thematisieren.

Ziel der Veranstaltung ist es, neue Partnerschaften aufzubauen und bestehende Kooperationen zu vertiefen. In den Themenbereichen Außenpolitik und internationale Sicherheit, Energie und Klimawandel sowie Wirtschaft und Finanzen werden neue Perspektiven zu diplomatischen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen diskutiert, die das nächste Jahrzehnt prägen werden. Unter dem Motto „Connecting Minds, Shaping the Future“ will das diesjährige Astana International Forum die Weichen für eine neue Ära des Multilateralismus und der Diplomatie stellen. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich ab sofort unter https://astanainternationalforum.org/ anmelden.

