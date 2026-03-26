Fußball-WM 2026 live im TV sehen: Das müssen Fans jetzt wissen

Stuttgart (ots) –

Mit dem Länderspiel gegen die Schweiz startet die deutsche Nationalmannschaft in die heiße Phase der Vorbereitung auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Für Fans ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich ebenfalls für das Turnier warmzulaufen. Denn die WM in Kanada, Mexiko und den USA setzt auch im TV und Stream neue Maßstäbe: Mit 104 Partien wartet so viel Live-Fußball wie nie zuvor. Je nach Empfangsweg gibt es jedoch klare Unterschiede zwischen Free-TV und Bezahlangeboten.

Größte WM aller Zeiten

Die Fußball-WM beginnt am 11. Juni 2026 und endet mit dem Finale am 19. Juli 2026. Erstmals sind 48 Mannschaften dabei, insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen – so viele wie nie zuvor bei einer Weltmeisterschaft.

Alle Spiele live nur bei MagentaTV

Für Zuschauer in Deutschland ist vor allem eine Frage entscheidend: Wo laufen die WM-Spiele live? Fest steht: ARD und ZDF übertragen 60 Spiele live im Free-TV, darunter alle Deutschland-Spiele, die Halbfinals, das Eröffnungsspiel und das Finale. Die öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Live-Übertragungen auf.

Alle 104 Partien der Fußball-WM 2026 sind dagegen live nur bei MagentaTV der Telekom zu sehen. Heißt: 44 Spiele zeigt MagentaTV exklusiv. Bestimmte Inhalte werden obendrein bei YouTube laufen, allerdings ist der Umfang noch nicht abschließend geklärt. Mutmaßlich dürfen Medienpartner dort die ersten zehn Minuten aller Begegnungen live übertragen. Unter Umständen könnten aber sogar ganze Spiele auf der Video-Plattform zu sehen sein.

„Viele Fans werden mit ARD und ZDF schon gut versorgt sein – denn dank gesetzlicher Regelungen müssen Deutschland-Spiele und die ganz großen WM-Momente im Free-TV empfangbar sein. Wer aber wirklich jedes Spiel live sehen möchte, kommt an MagentaTV nicht vorbei“, sagt Matthias Bichler. Der DSLWEB-Redakteur beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Live-Fußball im Fernsehen und der TV-Rechtevergabe.

Diese WM-Spiele müssen im Free-TV zu sehen sein

Welche Spiele einer Fußball-WM frei zugänglich live im Fernsehen zu sehen sein müssen, regelt der Medienstaatsvertrag (MStV). In § 13 „Übertragung von Großereignissen“, Absatz 2, heißt es zu Weltmeisterschaften: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie unabhängig davon das Eröffnungsspiel, die Halbfinalspiele und das Endspiel müssen live im Free-TV zu sehen sein. Diese Partien gibt es somit immer ohne kostenpflichtiges Abo live im Fernsehen.

Diese WM-Spiele laufen nicht bei ARD und ZDF

Unter anderem bei den Deutschland-Spielen sind Fußball-Fans bei der WM also auf der sicheren Seite. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ein Großteil der Partien nicht im Free-TV zu sehen sein muss. Bei dieser Weltmeisterschaft laufen 44 Spiele ausschließlich bei MagentaTV, darunter einige Hochkaräter:

– Niederlande vs Japan So. | 14. Juni | 22:00 Uhr | Gruppe F, 1. Spieltag (Dallas)

– Frankreich vs Senegal Di. | 16. Juni | 21:00 Uhr | Gruppe I, 1. Spieltag (New York)

– Schweiz vs Sieger UEFA Play-offs (Italien/Nordirland/Bosnien-Herzegowina/Wales) Do. | 18. Juni | 21:00 Uhr | Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles)

– Spanien vs Saudi-Arabien So. | 21. Juni | 18:00 Uhr | Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta)

– Panama vs Kroatien Mi. | 24. Juni | 01:00 Uhr | Gruppe L, 2. Spieltag (Houston)

Auch das erste Gruppenspiel der Türkei – sofern sie sich für die WM qualifiziert – wird am 14. Juni (Sonntag) ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sein, der Gegner ist dann Australien. Am 3. Spieltag wird es im Übrigen ebenfalls Exklusiv-Spiele bei MagentaTV geben. Hier erfolgt die Aufteilung allerdings erst im Laufe des Turniers.

Anstoßzeiten im Blick: Wann spielt Deutschland?

Aufgrund der Zeitverschiebung finden viele WM-Spiele für Fans in Deutschland mitten in der Nacht statt. Für die Auftritte der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft muss aber nicht die Nacht zum Tag gemacht werden. Das sind die Termine für die Gruppenspiele der DFB-Elf:

– Deutschland vs Curaçao So. | 14. Juni | 19:00 Uhr (Houston) live in der ARD & auf MagentaTV

– Deutschland vs Elfenbeinküste Sa. | 20. Juni | 22:00 Uhr (Toronto) live im ZDF & auf MagentaTV

– Deutschland vs Ecuador Do. | 25. Juni | 22:00 Uhr (East Rutherford) live in der ARD & auf MagentaTV

Generell gilt: Im optimalen Fall werden die Partien schon ab 18 Uhr angepfiffen. Mitunter geht es aber auch erst um 6 Uhr am Morgen los. Insgesamt müssen sich Fußball-Fans im Verlaufe des Turniers auf 16 verschiedene Anstoßzeiten einstellen.

Free-TV oder Abo: Das sind die Kosten

Aus Verbrauchersicht bleibt die WM damit zweigeteilt: Ein großer Teil des Turniers ist ohne zusätzliches Abo empfangbar, für die komplette Weltmeisterschaft braucht es jedoch einen kostenpflichtigen Zugang von MagentaTV.

Das monatlich kündbare Angebot MagentaTV Flex wird aktuell für 11 Euro pro Monat angeboten. Zusätzlich wirbt die Telekom derzeit bei länger laufenden Tarifen mit Aktionskonditionen wie 6 Monaten für 0 Euro und anschließend 7 Euro pro Monat. MagentaTV ist dabei nicht auf einen Telekom-Internetanschluss beschränkt, sondern kann auch unabhängig davon genutzt werden.

„Für 60 von 104 WM-Spielen benötigen Verbraucher kein weiteres Abo. Einfach ARD oder ZDF einschalten und mitfiebern. Drei Übertragungen will die Telekom überdies als kostenfreien Stream bereitstellen. Wer allerdings die komplette Fußball-WM 2026 sehen möchte, also auch alle Exklusivspiele und sämtliche K.o.-Runden, für den ist MagentaTV die einzige Lösung“, so Matthias Bichler. „Für die komplette WM live bei MagentaTV werden somit mindestens zwei Monatsraten fällig. Mit in Summe 22 Euro ist der finanzielle Aufwand noch erschwinglich. Die Bundesliga und die Champions League sind da deutlich teurer.“

ARD und ZDF auf vielen Wegen empfangbar

Wer sich für die WM bei ARD und ZDF entschieden hat, kann die Live-Spiele auf vielen Wegen auf den Fernseher holen. Der Empfang ist längst nicht mehr nur über klassische Verbreitungswege wie Satellit oder Kabel möglich. Fußball-Fans können die Spiele auch über IPTV- und Streaming-Angebote sehen. Neben dem klassischen TV-Empfang stehen die Live-Übertragungen außerdem kostenlos über die Mediatheken von ARD und ZDF bereit. Auch Plattformen wie Joyn, waipu.tv oder Zattoo bringen die Sender auf den großen Bildschirm.

„Viele Haushalte nutzen heute weder Kabel noch Satellit. Umso wichtiger ist der Hinweis, dass ARD und ZDF auch über Streaming-Dienste und Mediatheken leicht auf den Fernseher kommen. Für viele Fans reicht das schon aus, um einen großen Teil der WM kostenlos live zu verfolgen“, betont Matthias Bichler.

Bildqualität spielt eine Rolle – HD oder UHD?

Neben den Übertragungsrechten spielt auch die Bildqualität eine wichtige Rolle. Gerade bei großen Fernsehern achten viele Fans inzwischen auf eine möglichst hochauflösende Darstellung. Während ARD und ZDF ihre Inhalte regulär in HD bereitstellen, gibt es die Fußball-WM 2026 bei MagentaTV zusätzlich in UHD-Qualität. Wer das Turnier mit möglichst scharfen Bildern verfolgen möchte, sollte deshalb auch Fernseher, Streaming-Hardware und Internetverbindung im Blick haben.

„Wer bei der WM besonderen Wert auf ein starkes TV-Erlebnis legt, sollte unbedingt sein Setup prüfen. Gerade auf großen Bildschirmen macht die Qualität der Übertragung einen spürbaren Unterschied. Für Fans, die wirklich alles aus dem Turnier herausholen wollen, ist die Wahl des passenden Empfangswegs wichtiger denn je“, unterstreicht Matthias Bichler.

Zum aktuellen Stand bei den Live-Übertragungen der Fußball WM 2026 auf DSLWEB:

www.dslweb.de/fussball-wm-live

DSLWEB Grafik zur Verteilung der Fußball-WM Live-Spiele im TV

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