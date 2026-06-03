Fußball WM 2026: 10 interessante Fakten zu den 1248 WM-Nationalspielern & den 48 WM-Kadern

Augsburg (ots) –

Das Fußballportal fussballnationalmannschaft.net hat die am 2.Juni veröffentlichten offiziellen FIFA-Kaderlisten der 48 Teilnehmer analysiert: Wer ist der älteste, wer der jüngste WM-Fahrer, welcher Klub und welche Liga stellt die meisten Spieler und wie groß ist eigentlich der größte Profi des Turniers?

Das Fußballportal fussballnationalmannschaft.net hat die offiziellen FIFA-Kaderlisten aller 48 Teilnehmer ausgewertet und in einer durchsuchbaren Datenbank aufbereitet. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist mit 48 Mannschaften, 104 Spielen und 1248 nominierten Spielern das größte Turnier der Geschichte.

„Bei so vielen Nationalmannschaften und Spielern verliert man als Fan schnell den Überblick. Genau deshalb haben wir jeden einzelnen WM-Kader unter die Lupe genommen, vom DFB-Team bis zum letzten WM-Neuling“, sagt Nils Römeling, Betreiber von fussballnationalmannschaft.net.

Das DFB-Team im Fokus

Für deutsche Fans steht eine Mannschaft besonders im Mittelpunkt. Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 14. Juni 2026 um 19 Uhr gegen Curaçao in die WM und trifft in der Gruppe E anschließend am 20. Juni auf die Elfenbeinküste und am 25. Juni auf Ecuador, jeweils um 22 Uhr. Im Aufgebot trifft erfahrene Klasse auf jede Menge Talent: vom 124-fachen Nationaltorhüter Manuel Neuer bis zum erst 18-Jährigen Lennart Karl.

Wie sich der deutsche WM-Kader (https://www.fussballnationalmannschaft.net/aktueller-dfb-kader) im internationalen Vergleich schlägt und welche Rekorde, Routiniers und Kuriositäten in den Aufgeboten aller 48 Teams stecken, zeigen die folgenden zehn Fakten.

Die Top 10 Fakten zu den WM-Kadern 2026 und ein Bonus zum Schluss

1. Die größte WM aller Zeiten: Erstmals stehen 48 Nationen mit zusammen 1.248 Spielern im Turnier. Bei 104 Partien an 16 Spielorten in drei Ländern ist die WM 2026 so groß wie nie zuvor.

2. 149 Geburtstagskinder: Fast jeder achte WM-Fahrer feiert während des Turniers Geburtstag, sieben davon sogar am Spieltag ihrer Nationalmannschaft. Aus deutscher Sicht ist das Timing perfekt: Kai Havertz wird am 11. Juni, am Tag des WM-Eröffnungsspiels, 27 Jahre alt, Deniz Undav am 19. Juli, dem Tag des WM-Finals, 30.

3. DFB-Team zwischen Rekord und Debüt: Im deutschen Aufgebot führt Rekordtorhüter Manuel Neuer mit 124 Länderspielen das Feld an, vor Joshua Kimmich (109), Antonio Rüdiger (82) und Leroy Sané (75). Am anderen Ende stehen die Youngster Lennart Karl und Alexander Nübel mit erst je drei Einsätzen. Treffsicherster DFB-Akteur im Kader ist Kai Havertz mit 21 Länderspieltoren, vor Sané (16) und Leon Goretzka (15).

4. Der Routinier: Schottlands Torhüter Craig Gordon ist mit 43 Jahren der älteste Spieler des Turniers. Auch Cristiano Ronaldo (41), der mit seiner sechsten WM-Teilnahme Geschichte schreiben kann, sowie Guillermo Ochoa, Luka Modric und Edin Dzeko (alle 40) gehören zu den Oldies.

5. Die Jüngsten: Mexikos Gilberto Mora ist der jüngste WM-Fahrer überhaupt: Beim mexikanischen Auftaktspiel am 11. Juni ist er genau 17 Jahre, 7 Monate und 28 Tage alt. Insgesamt 22 Spieler sind 19 Jahre oder jünger. Jüngster Deutscher ist Lennart Karl vom FC Bayern München, der beim deutschen Auftakt am 14. Juni exakt 18 Jahre, 3 Monate und 23 Tage zählt.

6. Manchester City stellt die meisten Spieler: 19 WM-Teilnehmer stehen bei Manchester City unter Vertrag, mehr als bei jedem anderen Klub. Dahinter folgen der FC Bayern München (18), der FC Arsenal und Paris Saint-Germain (je 16) sowie der FC Barcelona (15).

7. Vom Riesen zum Wirbelwind: Der größte Spieler des Turniers ist Österreichs Torhüter Florian Wiegele mit 2,05 Metern. Der kleinste WM-Fahrer ist Panamas Mittelfeldspieler César Yanis mit 1,60 Metern. Im Schnitt messen die Profis 1,83 Meter.

8. England ist das Liga-Schwergewicht: 200 der 1.248 WM-Fahrer verdienen ihr Geld bei englischen Klubs, allen voran in der Premier League. Es folgen die Bundesliga (109), Frankreich und Spanien (je 86) sowie Italien (71).

9. 71 Ligen aus aller Welt: Die WM-Fahrer kommen aus 71 verschiedenen Ligen. Bemerkenswert: Die saudische Pro League stellt mit 49 Spielern mehr WM-Teilnehmer als etwa die türkische Süper Lig (45) oder die nordamerikanische MLS (42).

10. Schnitt 27,4 Jahre: So alt ist der durchschnittliche WM-Fahrer 2026. 72 Spieler sind mindestens 35 Jahre alt. Erfahrung trifft also auf Talent.

11. Bonus, die Panini-Panne: Kurios zum Schluss: Im neuen Panini-Sammelalbum zur WM 2026 mit 980 Sticker (https://www.fussballnationalmannschaft.net/panini-zur-fifa-wm-2026-was-musst-du-ueber-die-neue-panini-sticker-zur-wm-2026-wissen-26-123234736.html) stimmt ausgerechnet die deutsche Seite nicht. Fünf abgedruckte Profis fahren gar nicht mit zur WM, darunter die beiden Verletzten Serge Gnabry und Marc-André ter Stegen, während 14 echte Nominierte fehlen, unter anderem Stammtorwart Manuel Neuer und Nagelsmanns 18-jährige Überraschung Lennart Karl. Grund ist der frühe Redaktionsschluss des weltweit produzierten Panini Sammelalbums.

Viele Spieler, viele Geschichten

„Hinter jeder dieser Zahlen steckt eine Geschichte, vom 17-jährigen Talent aus Mexiko bis zu Rekordtorhüter Manuel Neuer. Besonders im Fokus steht für unsere Leser natürlich das DFB-Team von Julian Nagelsmann, das mit einer Mischung aus erfahrenen Stars und jungen Wilden in die WM geht“, sagt Nils Römeling, Betreiber von fussballnationalmannschaft.net. „Mit unserer Auswertung wollen wir Fans und Redaktionen einen schnellen, verlässlichen Überblick über alle 48 Nationen und ganz besonders über die deutsche Nationalmannschaft geben.“

Alle Daten basieren auf den offiziellen FIFA-Kaderlisten und sind auf fussballnationalmannschaft.net als durchsuchbare Tabelle abrufbar. Dort bündelt Nils Römeling das gesamte WM-Angebot:

– durchsuchbare Kaderdatenbank: alle 1.248 Spieler aller 48 Teams mit Verein, Alter und Größe

– tägliche WM-News und DFB-Aktuelles: bis zum Anpfiff und durch das gesamte Turnier

– Liveticker aller 104 Spiele: mit Hintergrundinfos und Aufstellungen

– detaillierte Infografiken: zu WM-Gruppen, WM-Spielplan, Turnierbaum und Sonderthemen

– WM 2026 Spielplan (https://www.fussballnationalmannschaft.net/fussball-wm-2026/fussball-wm-2026-spielplan): als PDF-Download, Excel-Datei, interaktiver Web-Spielplan und iCal-Kalender

– WM 2026 News-App (https://www.fussballnationalmannschaft.net/fussballnationalmannschaft-app-fuer-android-ios): im Apple App Store (iOS) und Google Play Store (Android)

– täglicher WM-Podcast: „Der 5. Stern“ auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und RTL+

– WhatsApp-Kanal: mit aktuell über 18.000 Abonnenten für die besten Newslinks, Videos und Infos

Erfahrung im Fußball seit 2008

Hinter dem Portal fussballnationalmannschaft.net steht der erfahrene Webseitenbetreiber Nils Römeling. Seit der Fußball-EM 2008 entwickelt und betreut der Augsburger erfolgreiche Online-Angebote zu großen Fußballturnieren. Zu seinen Projekten gehört auch z. B. deutschlandtrikot.de, eine Plattform mit umfassenden Informationen zur Historie des Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Über fussballnationalmannschaft.net

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