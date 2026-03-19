Frühlingsreisezeit 2026: Opodo-Analyse zeigt starke Nachfrage nach südeuropäischen Metropolen und deutschen Städten

Hamburg (ots) –

Die Reisepläne der Deutschen für die Osterzeit nehmen Form an. Eine aktuelle Datenauswertung des Online-Reiseportals Opodo (http://www.opodo.de)belegt eine klare Tendenz: Während viele Urlauber die erste kräftige Sonne in Südeuropa suchen, festigt Deutschland seine Position als attraktives Ziel für Städtereisende aus dem gesamten europäischen Ausland.

Spanien bleibt das bevorzugte Reiseziel

Spanien ist auch in diesem Frühjahr das unangefochtene Lieblingsziel der deutschen Urlauber. Laut Opodo entfällt mehr als jede fünfte Buchung (21 %) auf die Iberische Halbinsel. Die Metropolen Palma de Mallorca und Barcelona führen die Beliebtheitsskala an und überzeugen durch ihr kulturelles Angebot und die bereits milden Temperaturen. Auch Lissabon (Platz 4 der meistgebuchten Städte) verzeichnet ein hohes Interesse bei Reisenden, die den Frühling am Atlantik begrüßen möchten.

Deutschland überzeugt als internationales Städteziel

Der Tourismus floriert in diesem Frühjahr in beide Richtungen. Deutschland hat sich fest als erstklassiges Ziel für europäische Städtereisende etabliert. Besonders die großen Metropolen stehen im Fokus der internationalen Gäste. Die Mischung aus urbanem Lifestyle, erstklassigem Shopping und kulturellen Highlights zieht Besucher aus ganz Europa an.

Besonders auffällig ist der rege Austausch mit Südeuropa: Während viele Deutsche den Frühling in Spanien verbringen, stellen Reisende aus Spanien gleichzeitig die größte Gruppe (21 %) der internationalen Gäste in Deutschland dar. Auch aus Frankreich, der Schweiz und Italien zieht es viele Menschen über die Feiertage in die deutschen Großstädte.

Zwischen kompaktem Städtetrip und ausgiebiger Erholung

Die Flexibilität der Feiertage spiegelt sich im Buchungsverhalten wider. Etwa ein Drittel der Opodo-Kunden nutzt die freien Tage für einen intensiven Kurztrip von drei bis vier Tagen (33 %). Beliebte Ziele für diese Kurzreisen sind neben deutschen Städten vor allem London, Paris oder Wien. Fast ebenso viele Reisende entscheiden sich für eine ausgiebige Pause von ein bis zwei Wochen (31 %), um die erste längere Auszeit des Jahres voll auszuschöpfen.

Service für die Reiseplanung

Inspirationen für die Osterreise sowie detaillierte Einblicke in die Trends 2026 stehen auf der Opodo-Informationsplattform zur Verfügung. Dort finden Interessierte alle Daten und passgenaue Angebote für die Frühlingsplanung: https://www.opodo.de/ostern-urlaub/

DATEN-ÜBERSICHT

Top 5 Incoming: Wer besucht Deutschland? (Anteil der Herkunftsländer am Reiseaufkommen nach Deutschland)

– Spanien: 21 %

– Frankreich: 12 %

– Schweiz: 11 %

– Italien: 11 %

– Österreich: 10 %

Top 10 der beliebtesten Ziele in Deutschland (Incoming):

1. Berlin | 2. München | 3. Hamburg | 4. Frankfurt | 5. Düsseldorf | 6. Stuttgart | 7. Köln-Bonn | 8. Hannover | 9. Bremen | 10. Nürnberg

Über die Analyse: Die vorliegenden Daten stammen aus einer exklusiven Auswertung von Opodo und basieren auf den Buchungen und Suchanfragen für die Ostersaison 2026.

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Quelle: ots