Finance neu gedacht: Das GBS der Zukunft

Global Business Services wandeln sich vom Kostenblock zum Taktgeber. KI-Agenten übernehmen Routinen, schaffen Transparenz in Echtzeit und geben CFOs neue Handlungsfreiheit.

2025 steht die Finanzorganisation am Wendepunkt. Global Business Services (GBS) sind längst nicht mehr nur Kostensenker. Sie entwickeln sich zu einem strategischen Motor, der Geschwindigkeit, Datenqualität und Compliance zugleich liefert. Der Hebel dafür sind KI-Agenten. Sie arbeiten wie digitale Kolleginnen und Kollegen, die Standardaufgaben eigenständig erledigen und jede Entscheidung protokollieren. CFOs gewinnen so einen ganz neuen Blick: Statt nachlaufender Reports erhalten sie laufende Empfehlungen, die Risiken früher sichtbar machen und Liquidität planbarer gestalten. Damit verändert sich die Rolle von Finance grundlegend. Aus einem transaktionalen Backoffice wird ein intelligentes Nervenzentrum, das Märkte, Lieferketten und Cashflows in Echtzeit spiegelt. Doch die Technologie ist nur ein Teil. Ebenso wichtig sind Governance, einheitliche Daten und neue Rollen: vom Supervisor für Agenten über Coaches für Prompting bis zum Product Owner für Prozesse. Wer früh startet, setzt hier Standards – und verschafft sich einen Vorsprung. Uli Erxleben, Gründer und Geschäftsführer von Hypatos, erklärt, wie GBS der Zukunft konkret aussieht. Das Berliner Unternehmen Hypatos entwickelt KI-Agentensysteme für Global Business Services und gilt als Pionier auf diesem Gebiet.

Herr Erxleben, wie sieht GBS der Zukunft aus?

Es entwickelt sich vom Abwickler zum Wertschöpfungspartner. KI-Agenten übernehmen Routinen, Menschen konzentrieren sich auf Szenarien, Forecasting und Working Capital. Standardprozesse laufen Ende zu Ende durch – mit Auditspur, klarer Begründung und sofort nutzbaren Insights. CFOs erleben dadurch etwas Neues: ein Finanzbereich, der nicht reagiert, sondern agiert. Continuous Close rückt näher, Entscheidungen werden schneller und sicherer.

Was bedeutet das konkret für Finance-Prozesse?

Ein Agent liest Rechnungen aus, gleicht Daten ab und bucht direkt. Im Order-to-Cash überwacht er Zahlungen, erstellt Mahnungen und beantwortet Standardanfragen. Im Reporting bereitet er Abgleiche vor und markiert Abweichungen, bevor sie zu Risiken werden. Alles läuft dokumentiert, alles ist nachvollziehbar. Das Team greift nur ein, wenn es wirklich zählt. So entsteht ein digitaler Betrieb, der rund um die Uhr läuft – und für CFOs eine Organisation, die jederzeit in Echtzeit steuerbar bleibt.

Wie gelingt konkret der Wandel in Unternehmen?

Es braucht Governance und neue Skills. Ein Center of Excellence definiert Regeln, Policies und Monitoring. Gleichzeitig wachsen neue Rollen: Supervisor für Agenten, Coaches für KI-Erklärbarkeit, Product Owner für Prozesse. Mitarbeitende werden „upgegradet“, lernen mit Agenten zu interagieren und ihre Ergebnisse zu validieren. Jede Entscheidung trägt eine Begründung für den Audit, kombiniert mit Vier-Augen-Prinzip und Eskalationswegen. So entsteht Vertrauen – nach innen wie nach außen.

Welche Plattformstrategie trägt in Zukunft?

Für große Volumina zählen robuste Standardplattformen. Sie bringen Sicherheit, Integration und Skalierbarkeit mit, senken Betriebskosten und halten Prüfungen stand. Ergänzende Eigenentwicklungen sind dort sinnvoll, wo Differenzierung Wettbewerbsvorteile schafft. Wichtig sind offene Schnittstellen zu E-Mail, DMS und ERP, dazu ein Rechtekonzept bis auf Feldebene. Entscheidend ist weniger die Frage Build oder Buy, sondern: Schaffe ich eine Plattform, die End-to-End denken kann, wie die Lösungen von Hypatos.

Wie startet man messbar schnell?

Mit einem klar abgegrenzten Use Case, typischerweise in Accounts Payable. Prozesse werden modelliert, Arbeitsanweisungen präzisiert und Systeme angebunden. Im User-Acceptance-Test prüfen Fachkräfte Ergebnisse, ergänzen Regeln und schließen Lücken – in vier bis sechs Wochen. Danach folgt Hypercare mit messbaren KPIs für Durchlaufzeit und First-Pass-Yield. Parallel entsteht der Business Case, begleitet von Stakeholdern aus Finance, Einkauf und IT. Nach dem Pilot wird konsequent skaliert – über Länder, Sprachen und Belegarten. Als Visionär mit Weitblick bietet Hypatos Unternehmen eine Plattform, die Routinen zuverlässig automatisiert und den Weg in das GBS der Zukunft ebnet.

