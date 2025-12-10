Feuerwehr-Jahrbuch: Spiegel der Entwicklung der Gemeinschaft / Letzte Ausgabe der Publikation mit Statistik jetzt bei Versandhaus des DFV erhältlich

Berlin (ots) –

„Die Bedeutung der Vergangenheit liegt gerade heute darin, Orientierung zu geben und Lehren zu ziehen. Die Geschichte der Feuerwehren und ihrer Verbände, die Herausforderungen, die gemeistert wurden, sind der Nährboden für unsere Zukunft. Sie erinnern uns daran, warum wir unseren Auftrag ernst nehmen: Retten, Löschen, Bergen, Schützen“, resümiert Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), anlässlich der 59. und letzten Ausgabe des Feuerwehr-Jahrbuchs.

Das 356-seitige Periodikum setzt sich in dieser Ausgabe mit zahlreichen Aspekten der Auswirkungen der aktuellen weltpolitischen Lage auf die Feuerwehren und Verbände auseinander. Das Feuerwehr-Jahrbuch ist nun im Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes erhältlich. Die Publikation beschreibt als exklusives Nachschlagewerk die Facharbeit des Deutschen Feuerwehrverbandes, analysiert Entwicklungen, dokumentiert Prozesse auf Bundesebene und veröffentlicht Fachempfehlungen. Die Beiträge der Landesfeuerwehrverbände, Bundesgruppen im DFV und der Deutschen Jugendfeuerwehr komplettieren den redaktionellen Teil. Der Anschriftenteil und die vom DFV zusammengestellte einzige Bundesstatistik der Feuerwehren machen das Feuerwehr-Jahrbuch zum wertvollen Nachschlagewerk und zu einer Arbeitshilfe nicht nur für Führungskräfte aus Feuerwehr, Politik und Verwaltung.

„Das traditionsreiche Werk war über Jahrzehnte ein treuer Begleiter, Nachschlagewerk, Chronik und Informationsquelle. Mein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden, die in ihren Beiträgen nachhaltige Spuren hinterlassen haben und durch ihre akribische Arbeit für die zuverlässige Publikation gesorgt haben“, so der DFV-Präsident. Das Feuerwehr-Jahrbuch sei mehr als eine Sammlung von Zahlen, Berichten und Porträts gewesen, sondern ein Spiegel der Entwicklung der Gemeinschaft von den Anfängen einer modernen Gefahrenabwehr bis hin zu den heutigen Aufgaben im komplexen Bevölkerungsschutz. „Gleichzeitig ist das Feuerwehrwesen in Bewegung: Der Beschluss, das Feuerwehr-Jahrbuch in seiner bisherigen Form einzustellen, bedeutet nicht das Ende der Berichterstattung des Deutschen Feuerwehrverbandes. Vielmehr nutzen wir neue Wege der Information, Vernetzung und Reflexion, die dem Anspruch gerecht werden, fundierte, relevante Inhalte zeitnah bereitzustellen. Das Herzstück bleibt die fachliche Berichterstattung, getragen von der Leidenschaft und dem Einsatz aller Feuerwehrleute, die jeden Tag in ihren Gemeinden Leben schützen“, erklärt Karl-Heinz Banse.

Das Feuerwehr-Jahrbuch 2025 kostet 19,90 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten). Erhältlich ist es ab sofort beim Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes, Koblenzer Straße 135-137, 53177 Bonn (Bad Godesberg), Telefon (0228) 9 53 50-0, E-Mail [email protected], https://www.feuerwehrversand.de/9/pid/9162/apg/1096/Feuerwehr-Jahrbuch-2025.htm.

