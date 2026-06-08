Entscheidung statt Impuls: Tiermotive visualisieren Trading-Psychologie

Berlin (ots) –

– Berliner Trading-App tradegate.direct startet erste deutschlandweite Markenkampagne

– Eigenständige Positionierung im umkämpften Broker-Segment

– Zielgruppen-Fokus auf erfahrene Anleger und aktive Trader (35+)

Während viele Neobroker vor allem Einsteiger ansprechen, richtet sich die Berliner Trading-App tradegate.direct gezielt an erfahrene Anleger und aktive Trader (ca. 35+ Jahre), die regelmäßig an der Börse handeln.

Mit der ersten Markenkampagne positioniert sich tradegate.direct sichtbar im Broker-Segment – und adressiert damit eine Zielgruppe, die bislang weniger angesprochen wurde.

Trading-Psychologie als kreatives Leitmotiv

Die 360-Grad-Kampagne von tradegate.direct greift psychologische Muster des Tradings auf. Diese werden durch vier markante Tiermasken symbolisiert, die typische Entscheidungs- und Verhaltensmuster von Anlegern darstellen.

Vier Filme, vier Trading-Impulse

Zentrales Werbemittel sind vier Filme in 30-, 20-, 15- und 6-sekündigen Versionen. Sie zeigen verschiedene Anlegertypen, die mit Blick in die Kamera ihre Tiermasken ablegen – als Symbol dafür, dass erfahrene Anleger ihre Impulse überwinden und stattdessen bewusste Entscheidungen treffen.

Die vier Tiere stehen für bekannte emotionale Impulse beim Trading: der Tiger für Gier, der Pfau für Stolz, der Affe für Unruhe und der Hase für Angst. Die Tiermasken wurden eigens für die Kampagne in aufwändiger Handarbeit gefertigt.

„This is Trading“ als Markenclaim

Unter dem Markenclaim „This is Trading“ zeigt die Kampagne, dass aktives Trading vor allem Kontrolle und Eigenverantwortung erfordert. Sie inszeniert die Fähigkeit erfahrener Anleger, ihre Entscheidungen selbstbestimmt zu treffen.

Entsprechend dem Selbstverständnis der Zielgruppe wird Trading als anspruchsvolle Tätigkeit kommuniziert, die auf Wissen, Disziplin und Strategie basiert – und nicht spontan nebenbei passiert.

Positionierung im ambitionierten Trading-Umfeld

Die Trading-App tradegate.direct wurde von den Börsenprofis der Berliner Tradegate AG entwickelt und ermöglicht direkten Börsenhandel an der Tradegate BSX, Europas größter Retail-Börse.

tradegate.direct positioniert sich damit klar als Direkt-Broker für erfahrene Anleger, die ambitioniert an der Börse handeln. Claim und Kampagne grenzen sich gezielt von den meisten Neobrokern ab, die sich vorwiegend an ein Massenpublikum richten.

Karsten Haesen, Vorstand Tradegate AG und verantwortlich für tradegate.direct, sagt: „Mit tradegate.direct bieten wir Privatanlegern denselben Börsenzugang und dieselbe Handelsqualität, die professionelle Anleger seit Jahren nutzen. Denn ernsthaftes Trading basiert nicht auf spontanen Impulsen, sondern auf Erfahrung, Disziplin und bewussten Entscheidungen. Genau diese Haltung übersetzt unsere Kampagne in eine aufmerksamkeitsstarke Bildsprache.“

Wachsende Zielgruppe aktiver Anleger

Die Kernzielgruppe von tradegate.direct ist derzeit vor allem im mittleren und höheren Alter zu verorten. Gleichzeitig wächst mit dem zunehmenden Interesse am Aktienhandel eine neue Generation aktiver Anleger heran, die über erste Börsenerfahrungen verfügt und zunehmend professionelle Handelswerkzeuge nachfragt. Genau diese Entwicklung greift tradegate.direct mit seiner Positionierung als Direkt-Broker für erfahrene Anleger und aktive Trader auf.

Kampagnenausspielung

CTV, Digital-Out-of-Home, Print, Social Media, Influencer, Podcasts und Audio

Kampagnenstart

ab 8. Juni 2026

tradegate.direct (ein Service der Tradegate AG)

Vorstand: Karsten Haesen

Marketing-Leitung: Bastian Rolle, Rosa Schmitt

PR & Content-Leitung: Linda-Luise Bickenbach

Kreativteam

Strategie und Kreativ-Direktion: Ralf Zilligen

Art und Kreation: 2Zwinge

Produktion: Sons Of Motion Pictures

Regie: Roman Rögner

DOP: Zoe Niemann

Producer: Arvid Seib, Heidi Keller

VFX Supervisor: Matthias Weiner

Sound: Julian Bella

Maskenbild: Alexandra Brandner, Marianne Meinl

Mediaplanung: Thomas Koch (Mr. Media)

In Zusammenarbeit mit adesso SE

Projektleitung: Mariel Blömeke

Stv. Projektleitung & Media Lead: Nils Christmann

Head of Creative Strategy: Marcel Witczak

Social Media Lead: Isabelle Kronier

Lead Designer Landingpage: Ertekin Özcelik

Design: Frederike Niehues, Vivien Wellnitz

Über tradegate.direct und Tradegate AG

Der Direkt-Broker tradegate.direct wurde für erfahrene und aktive Privatanleger entwickelt und eröffnet den direkten Zugang zur Tradegate BSX, der größten Retail-Börse Europas. Die App bietet Funktionen auf Profi-Niveau sowie dauerhafte Kostenfreiheit; lediglich marktübliche Spreads können anfallen. Von Stiftung Warentest mehrfach als Kostensieger ausgezeichnet (Ausgaben 12/2025 und 10/2024). tradegate.direct ist ein Angebot der Tradegate AG. Das Berliner Unternehmen ist ein renommierter Finanzdienstleister mit Vollbanklizenz, verfügt über 30 Jahre Erfahrung und steht für maximale Stabilität und Sicherheit im Börsenhandel. Mehr unter www.tradegate.direct

Pressekontakt:

Presse-Ansprechpartner:

Jakob Richter

[email protected]

01590 160 10 90

Original-Content von: tradegate.direct, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots