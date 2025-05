Emilia Bolda: Investieren ohne Angst – So überwinden Frauen ihre Unsicherheit an der Börse

Pattensen (ots) –

Viele Frauen wollen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen – doch der Gedanke an die Börse macht ihnen Angst. Komplizierte Begriffe, widersprüchliche Tipps und die Sorge, etwas falsch zu machen, halten viele davon ab, loszulegen. Genau hier setzt Emilia Bolda an: Mit ihrem Coaching-Programm Investiere.Dich.Frei zeigt sie Frauen Schritt für Schritt, wie sie mit klarer Strategie und fundiertem Wissen sinnvoll investieren können – ganz ohne Vorerfahrung oder Druck. Wie Frauen ihre Unsicherheit überwinden und endlich selbstbewusst durchstarten, erklärt sie in diesem Artikel.

Der Wunsch ist klar: Unabhängig sein, eigene Rücklagen aufbauen und das Geld sinnvoll investieren. Trotzdem zögern viele Frauen, sich mit dem Thema Börse zu beschäftigen. Warum? Weil es oft einfach zu kompliziert wirkt. Begriffe wie ETFs, Depots oder Kursentwicklung schrecken ab. Schnell entsteht die Sorge: „Ich habe doch gar kein Wissen dazu – was, wenn ich alles falsch mache?“ Genau diese Unsicherheit ist der häufigste Grund, warum der Einstieg gar nicht erst gelingt. „Sehr viele Frauen haben kein Vertrauen in sich selbst, wenn es ums Investieren geht“, erklärt Finanzcoach Emilia Bolda. „Ihnen fehlt nicht der Wille – sondern verständliche Informationen und das Gefühl, nicht allein zu sein.“ Die Angst, Fehler zu machen, gepaart mit der Informationsflut, sorgt dafür, dass viele lieber gar nicht handeln, obwohl sie eigentlich die besten Voraussetzungen hätten, ihr Geld sinnvoll anzulegen.

„Wer durchblickt, trifft Entscheidungen mit mehr Ruhe“, sagt Emilia Bolda. Der Schlüssel liegt dabei in einer starken Community. „Wenn Frauen ihr Wissen teilen, entsteht ein Raum, in dem Fragen willkommen sind – und Unsicherheiten mit jeder Erfahrung kleiner werden.“ Genau das ist der Kern von Investiere.Dich.Frei, ihrem Coaching-Programm für Frauen, die ihre Finanzen endlich selbst in die Hand nehmen wollen. Schritt für Schritt vermittelt Emilia Bolda das nötige Wissen, um mit einer klaren Strategie in Einzelaktien zu investieren – verständlich, praxisnah und ohne Druck. Für alle, die zunächst mit ETFs starten möchten, gibt es zusätzlich einen eigenen Onlinekurs. Im Mittelpunkt steht dabei immer: Nicht alleine durch den Finanzdschungel – sondern gemeinsam. Die Community von Investiere.Dich.Frei ist dabei mehr als nur ein Austauschforum – sie ist Rückhalt, Motivation und eine echte Starthilfe.

Was Frauen beim Investieren wirklich zurückhält

Viele Frauen haben Angst, etwas falsch zu machen, etwa die „falsche“ Aktie zu wählen, zu spät einzusteigen oder im falschen Moment – beispielsweise aus Panik wegen Kursschwankungen – zu verkaufen. „Diese Zweifel führen oft dazu, dass sie gar nicht erst anfangen“, erklärt Finanzexpertin Emilia Bolda. Hinzu kommen verwirrende Fachbegriffe und einschränkende Glaubenssätze wie „Das ist nichts für mich“ oder „Ich bin kein Zahlenmensch.“ „Die Angst, Geld zu verlieren, sitzt tief – gerade weil es um etwas so Persönliches wie die eigene finanzielle Sicherheit geht“, erklärt Emilia Bolda.

Manche haben sich vielleicht schon an der Börse versucht – aber ohne Erfolg. Möglicherweise haben sie Verluste gemacht, sich überfordert gefühlt oder einfach keinen Plan gehabt. Statt Motivation bleibt dann oft Frust – und der lähmende Gedanke: „Siehst du? Ich wusste, ich kann das nicht.“ Doch genau diese Zweifel kosten langfristig am meisten. Denn wer aus Angst nichts tut, lässt nicht nur sein Geld ungenutzt auf dem Konto liegen – sondern verschenkt auch die Chance auf Vermögensaufbau und finanzielle Unabhängigkeit.

Mut durch Wissen: So überwinden Frauen ihre Ängste

Der erste Schritt fühlt sich oft wie der schwerste an – besonders, wenn es ums Geld geht. Doch genau hier macht Wissen den Unterschied. Je besser Frauen verstehen, wie Investieren funktioniert, desto mehr Vertrauen gewinnen sie in ihre Entscheidungen. Und dieses Vertrauen ist der Schlüssel, um die eigene Angst Stück für Stück abzubauen. Dabei muss das Thema Geldanlage nicht trocken oder kompliziert sein. Es gibt viele Wege, sich verständlich und praxisnah weiterzubilden – sei es durch Onlinekurse, Coachings, Podcasts oder Gespräche mit anderen. Denn Wissen stärkt – und schafft die Sicherheit, die viele Frauen brauchen, um ins Handeln zu kommen.

Gemeinsam investieren – statt alleine zweifeln

„Zweifel und Unsicherheiten gehören dazu, aber sie müssen kein Hindernis bleiben“, sagt die Expertin. Besonders hilfreich ist der Kontakt zu anderen Frauen, die ähnliche Fragen haben oder schon erste Schritte gegangen sind. In einer unterstützenden Community wird schnell klar: Niemand ist allein. Erfahrungen werden geteilt, Fehler offen besprochen, Erfolge gefeiert. Aus Angst wird Mut – und aus Mut wird Handlung. Oft braucht es nur einen kleinen Anstoß, um endlich loszulegen. „Genau diesen gibt eine Gemeinschaft, die nicht belehrt, sondern bestärkt. Denn wer sich gemeinsam mit anderen weiterentwickelt, bleibt nicht nur motivierter – sondern trifft auch bessere Entscheidungen“, erklärt Emilia Bolda.

Gerade am Anfang fühlen sich viele Frauen mit ihren finanziellen Fragen allein. Doch wer sich regelmäßig mit anderen austauscht, entwickelt Schritt für Schritt mehr Sicherheit. In einer Gemeinschaft wachsen Wissen, Erfahrung – und der Mut, dranzubleiben. Teilnehmerinnen unterstützen sich, geben sich Feedback und feiern gemeinsam Erfolge. So entsteht ein echtes Wir-Gefühl, das motiviert und langfristig trägt.

Genau diesen Rückhalt bietet Emilia Bolda mit Investiere.Dich.Frei. Ihr Coaching-Programm verbindet fundiertes Wissen mit einer aktiven Community. „Statt sich allein durch trockene Fachbegriffe zu kämpfen, erleben die Frauen bei uns, dass sie nicht allein sind – und dass sie es sehr wohl können“, sagt Emilia Bolda. Durch den regelmäßigen Austausch mit anderen Investorinnen bleiben sie nicht nur motiviert, sondern wachsen mit jeder Entscheidung ein Stück mehr in ihre finanzielle Unabhängigkeit hinein.

