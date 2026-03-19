Dr. Daniela Sußmann erklärt: Wie sich Anlagestrategien mit Lebensphasen verändern – von 20 bis 60

Rain am Lech (ots) –

Finanzielle Selbstständigkeit bleibt noch immer für viele Frauen ein unerfülltes Ziel. Kein Wunder, denn zwischen Studium, Karriere, Familienplanung und Altersvorsorge fehlt oft die nötige Strategie für den Vermögensaufbau. Während klassische Produkte dabei kaum noch Rendite liefern, wächst gleichzeitig das Bedürfnis nach Sicherheit und Unabhängigkeit. Wie also lässt sich eine Anlagestrategie entwickeln, die sich flexibel an jede Lebensphase anpasst?

Ob im Studium, beim Berufseinstieg oder mitten im Familienalltag – viele Frauen wissen, dass sie sich um ihre finanzielle Zukunft kümmern sollten, fühlen sich im Umgang mit Aktien, ETFs und strategischer Investmentplanung jedoch äußerst unsicher. Häufig fehlen sowohl praktische Erfahrung als auch verständliches Wissen über Kapitalmärkte. Gleichzeitig stehen sie vor besonderen Herausforderungen wie Einkommensunterbrechungen durch Elternzeit, Rentenlücken oder der Abhängigkeit von Partnern und Beratern. Entsprechend groß ist auch ihr Wunsch nach finanzieller Selbstständigkeit, doch ohne klare Strategie bleibt er in aller Regel unerfüllt. „Wer sich nicht aktiv mit seiner finanziellen Zukunft auseinandersetzt, riskiert langfristig erhebliche Versorgungslücken“, warnt Dr. Daniela Sußmann, Gründerin der Dr. Sußmann Consulting GmbH.

„Der entscheidende Schritt ist daher, ins Handeln zu kommen und die eigene Finanzstrategie bewusst an die jeweilige Lebensphase anzupassen – genau darin liegt der Schlüssel zu nachhaltigem Vermögensaufbau“, fügt sie hinzu. Als promovierte Ingenieurin und Börsenexpertin mit über 25 Jahren Erfahrung begleitet Dr. Daniela Sußmann andere Frauen dabei, finanzielle Eigenständigkeit aufzubauen. Mit ihrem praxisorientierten Mentoring-Programm unterstützt sie ihre Kundinnen nicht nur beim Verständnis der Kapitalmärkte, sondern vor allem bei der direkten Umsetzung: von der Depoteröffnung über die Entwicklung einer individuellen Strategie bis hin zu ersten Investitionen. Ziel ist es, ein eigenständig funktionierendes Depot aufzubauen und langfristig fundierte Entscheidungen treffen zu können. Wie das abhängig von der jeweiligen Lebensphase gelingt, verrät Dr. Daniela Sußmann hier.

Strategieanpassung im Laufe des Lebens: Warum Zeit der wichtigste Faktor beim Vermögensaufbau ist

„Zeit ist der unterschätzteste Hebel beim Investieren. Das gilt insbesondere für junge Frauen, denn je früher sie beginnen, desto stärker kann dieser Faktor wirken“, betont Dr. Daniela Sußmann. So basiert der Vermögensaufbau grundsätzlich auf dem Zusammenspiel von Zeit, Kapital und Rendite. Entscheidend dabei ist der sogenannte Zinseszinseffekt: Bereits kleine monatliche Beträge von 25 bis 50 Euro können bei durchschnittlichen Renditen von sieben bis acht Prozent langfristig ein erhebliches Vermögen generieren. Wird der Einstieg hingegen aufgeschoben, steigt der notwendige Kapitaleinsatz deutlich. Gerade in jungen Jahren bietet sich daher ein hoher Aktienanteil mit Fokus auf langfristiges Wachstum an, um das volle Potenzial der langen Anlagedauer auszuschöpfen.

Mit zunehmendem Alter verändern sich hierbei sowohl die finanziellen Möglichkeiten als auch die Anforderungen an die Anlagestrategie. „Eine gute Investmentstrategie ist niemals statisch, sie entwickelt sich immer mit der Lebenssituation weiter“, erläutert Dr. Daniela Sußmann hierzu. Während in frühen Jahren also vor allem das allgemeine Wachstum im Vordergrund steht, geht es in der mittleren Lebensphase verstärkt um die Kombination aus Kapitalerhöhung und Renditeoptimierung. Bei kürzer werdendem Zeithorizont können zudem höhere Sparraten oder die gezielte Beimischung von Einzelaktien sinnvoll sein. Kurz vor dem Ruhestand rückt schließlich die Stabilisierung und Sicherung des aufgebauten Vermögens in den Fokus.

Investieren trotz Familienphase und Einkommenslücken: Der Weg zur finanziellen Selbstständigkeit

„Gerade auch in Phasen wie Mutterschutz oder Elternzeit ist es wichtig, finanzielle Themen nicht aus den Augen zu verlieren“, so Dr. Daniela Sußmann. Schließlich führen Einkommensunterbrechungen häufig zu Renteneinbußen und können langfristige Auswirkungen auf die finanzielle Sicherheit haben. Umso wichtiger ist eine offene Abstimmung mit dem Partner sowie die gezielte Kompensation durch Investments zugunsten der Frau. Eine strategische Planung, die solche Lebensphasen berücksichtigt, schafft langfristige Stabilität und verhindert finanzielle Abhängigkeiten.

„Finanzielle Unabhängigkeit entsteht dabei nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis kontinuierlicher Entscheidungen und konsequenter Umsetzung“, verrät Dr. Daniela Sußmann. Entscheidend ist, typische Fehler wie das Aufschieben des Einstiegs, das Festhalten an renditeschwachen Produkten oder das allgemeine Vermeiden von Investments zu umschiffen. Stattdessen sollte die eigene Strategie regelmäßig überprüft und an veränderte Lebensumstände angepasst werden. Wer kontinuierlich investiert und sich aktiv mit seinen Finanzen auseinandersetzt, kann langfristig ein stabiles Vermögen aufbauen und damit die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben schaffen.

Sie möchten Ihre Geldanlage strukturiert, verständlich und mit persönlicher Begleitung angehen? Dann nehmen Sie Kontakt zu Dr. Daniela Sußmann (https://www.drdanielasussmann.de/) auf und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch, oder melden Sie sich direkt zum nächsten kostenlosen Workshop (http://drdanielasussmann.de/aktienwebinar) an!

Pressekontakt:

Dr. Sußmann Consulting GmbH

Gartenstr. 2

86641 Rain am Lech

E-Mail: [email protected]

Webseite: https://www.drdanielasussmann.de/Ruben Schäfer

E-Mail: [email protected]

Original-Content von: Dr. Sußmann Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots