Ayvens präsentiert die gefragtesten Elektroautos

Düsseldorf (ots) –

Der Skoda Enyaq ist zum dritten Mal in Folge der Gewinner der gefragtesten vollelektrischen Pkw in der Kundenflotte von Ayvens in Deutschland. Der SUV verteidigt mit 8 Prozent Anteil an den Elektroauto-Bestellungen seine Platzierung.

Ayvens (vormals ALD Automotive und LeasePlan) verwaltet in Deutschland über 320.000 gewerblich genutzte Fahrzeuge. Nun hat der Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Experte die Pkw-Bestellungen 2025 ausgewertet und nach der Veröffentlichung der Top-10-Dienstwagen (https://www.ayvens.com/de-de/ueber-uns/presse/presseinformationen/presseinfos-2026/top-10-beliebteste-dienstwagen-2026/) die beliebtesten reinen Stromer bekannt gegeben.

Hinter dem Sieger Skoda Enyaq landet der Volkswagen ID.7 mit 7,5 Prozent auf dem zweiten Platz. Danach folgt der Smart #5 mit 6,6 Prozent. Mit dem Smart #1 und einem Anteil von 3,7 Prozent schafft es dieser Hersteller außerdem auf den neunten Platz.

Mehrfach-Platzierungen gibt es auch bei anderen Herstellern. Polestar landet mit dem Polestar 4 auf der Nummer 4 und mit dem Polestar 2 auf Platz 7 in der Liste von Ayvens. BMW kann sich mit den Modellen i5, iX3 und iX1 über die Listenplätze 6, 8 und 10 freuen.

Das sind die Top 10 der reinen Elektroautos:

1. Skoda Enyaq (8,0 %)

2. Volkswagen ID.7 (7,5 %)

3. Smart #5 (6,6 %)

4. Polestar 4 (5,8 %)

5. Audi Q6 E-Tron (5,5 %)

6. BMW i5 (5,4 %)

7. Polestar 2 (4,3 %)

8. BMW iX3 (3,9 %)

9. Smart #1 (3,7 %)

10. BMW iX1 (3,0 %)

Gemeinsam mit seinen Partnern unterstützt das Unternehmen Kunden auf ihrem Weg in die Elektromobilität – von der Analyse des Fuhrparks (https://www.ayvens.com/de-de/fuhrparkmanagement) über die Auswahl und Finanzierung der passenden Modelle bis hin zur Implementierung. Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland: „Jede dritte Neuzulassung bei Ayvens weltweit ist ein vollelektrisches Auto. Das zeigt uns, dass die Mobilitätswende in den Unternehmensflotten in vollem Gange ist.“

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Anmerkung für die Redaktion:

– Basis: Gewerblich geleaste vollelektrische Pkw, Bestellungen 2025

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Quelle: ots