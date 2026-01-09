Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bundesweit an der Spitze

Mainz (ots) –

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland blicken auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Nach dem bereits starken Jahr 2024 konnten die Übernachtungszahlen erneut gesteigert werden auf 982.037 Übernachtungen. Das entspricht einem Plus von 10.857 Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr.

Damit nehmen die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bundesweit eine Spitzenposition ein.

„Mit der Inbetriebnahme der neugestalteten Jugendherberge Traben-Trarbach am 2. Januar 2026 sowie der Wiedereröffnung der modernisierten Jugendherberge Idar-Oberstein im April dieses Jahres wird diese starke Position weiter gefestigt“, erläutert Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Für das Jahr 2026 rechnet Geditz erstmals mit dem Überschreiten der Marke von einer Million Übernachtungen.

Mit 40 Jugendherbergen, 229.442 Mitgliedern und 914 Mitarbeitenden sind die Jugendherbergen mit 982.037 Übernachtungen der größte Übernachtungsanbieter in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Als gemeinnützige Organisation leisten die Jugendherbergen einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe und zum Zusammenhalt in der Gesellschaft mit ihrem Angebot für Familien, Vereine, Gruppen sowie als außerschulischer Lernort. Darüber hinaus tragen die Jugendherbergen mit ihren hohen Übernachtungszahlen am jeweiligen Standort maßgeblich zur strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Regionen bei.

Pressekontakt:

Die Jugendherbergen

in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In der Meielache 1

55122 Mainz

www.DieJugendherbergen.deAnsprechpartner:

Tamara Goretzka

[email protected]

Telefon 0 61 31 / 3 74 46 31

Original-Content von: Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots