Debeka BKK hält Zusatzbeitrag stabil: Keine Erhöhung zum Jahreswechsel

Satz für Zusatzbeitrag bleibt 2026 unverändert bei 3,25 Prozent

Die Debeka BKK hält den Zusatzbeitrag zum Jahreswechsel 2026 stabil. Für die rund 190.000 Versicherten bedeutet das: Der Zusatzbeitrag bleibt weiterhin bei 3,25 Prozent, der Gesamtbeitragssatz beträgt damit 17,85 Prozent. Trotz anhaltend steigender Kosten im Gesundheitswesen und einer angespannten Finanzlage in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) kann die Debeka BKK ihren Mitgliedern Mehrbelastungen ersparen.

Finanzielle Stabilität trotz steigender Ausgaben

Viele gesetzliche Krankenkassen sehen sich gezwungen, ihre Zusatzbeiträge anzuheben, um die steigenden Ausgaben im Gesundheits-wesen zu decken. Die Debeka BKK kann ihren Beitragssatz jedoch stabil halten und bleibt damit ein zuverlässiger Gesundheitspartner für ihre Versicherten. Möglich wird dies durch eine solide Haushaltsplanung und ein umsichtiges Kostenmanagement.

„Gerade in Zeiten steigender Kosten im Gesundheitswesen ist es unser Anspruch, unseren Mitgliedern finanzielle Sicherheit und hochwertige Leistungen zu bieten. Die Stabilität des Zusatzbeitrags ist ein starkes Signal für unsere Verlässlichkeit als Gesundheitspartner,“ sagt Frank Strobel, Vorstand der Debeka BKK.

Attraktive Mehrleistungen und Service für die Versicherten

Neben der Beitragsstabilität profitieren die Mitglieder der Debeka BKK weiterhin von attraktiven Mehrleistungen und einem stetig weiterentwickelten Serviceangebot. Damit blickt die Debeka BKK zuversichtlich auf das Jahr 2026 und setzt ihren Fokus auf die Bedürfnisse und das Wohl ihrer Versicherten.

Über die Debeka BKK

Die 1995 gegründete Debeka Betriebskrankenkasse betreut bundesweit rund 190.000 Versicherte und gehört damit zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Mit Sitz in Koblenz steht sie allen gesetzlich Versicherten offen und bietet ein breites Spektrum an Leistungen und Services.

