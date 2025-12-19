Das Meer als persönlicher Rückzugsort

Genf (Schweiz) (ots) –

Mit unaufdringlichem, aber elegantem Luxus, herzlichem und antizipativem Service und erstklassiger Kulinarik wird eine Kreuzfahrt wie ein Zuhause auf See.

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen am Morgen die Tür zu Ihrer eigenen Terrasse. Nicht zu einem Balkon, sondern zu einem privaten Stück Weite, die über das Meer zu schweben scheint. Die einzigen Geräusche sind das sanfte Rauschen des Kielwassers und der Ruf der Möwen. Es gibt keinen Zeitplan, nur den Vormittag, der sich vor Ihnen ausbreitet wie die blaue See. Dieses Gefühl – diese tiefe Entschleunigung und zugleich belebende Klarheit – ist mehr als ein Urlaubsmoment. Es ist ein Zustand. Man könnte es den „Ocean State of Mind“ nennen.

Dahinter steckt ein Konzept, das die Idee der klassischen Kreuzfahrt hinter sich lässt und stattdessen das Gefühl einer privaten Yacht erweckt, eines stilvollen Zuhauses auf See, das mit Ihnen die Kontinente umrundet. Es ist ein Ort der maximalen Freiheit und Intimität, an dem die Reise ebenso sehr nach innen wie zu neuen Ufern führt. Dies ist die Welt von Explora Journeys.

Alles beginnt mit dem Raum, den Sie Ihr Eigen nennen. An Bord der EXPLORA I & II gibt es keine Kabinen, nur Suiten – 461 an der Zahl, jede ein Refugium der Ruhe und Privatsphäre. Das Design, in Zusammenarbeit mit führenden europäischen Studios entworfen, ist zeitlos modern und elegant. Große, bodentiefe Fenster verwischen die Grenze zwischen Innen und Außen. Ein Wohn- und Schlafzimmer, ein luxuriöses Marmorbad mit Regendusche und Fußbodenheizung sowie das persönliche Daybed auf der privaten Terrasse schaffen einen Rückzugsort, in dem man wirklich ankommen kann. Und mit einer persönlich abgestimmten Minibar fühlt es sich von der ersten Minute wie Ihr Zuhause an.

Diese Freiheit setzt sich in jedem Aspekt des Lebens an Bord fort. Sechs Restaurants und neun einzigartige kulinarische Erlebnisse warten darauf, entdeckt zu werden – ganz ohne feste Zeiten oder Dresscode. Unter der kulinarischen Leitung von Franck Garanger, einem Meister seines Fachs, wird hier eine Reise für die Sinne zelebriert, stets mit einer neuen Interpretation für Genuss. Jeder Küche wohnt eine persönliche Handschrift inne – ein harmonisches Zusammenspiel der Aromen, ein achtsamer Umgang mit jeder Zutat und die hingebungsvolle Zubereitung eines jeden Gerichts, stets mit dem Ziel, zu überraschen und zu begeistern. Die Menüs sind von den bereisten Regionen inspiriert, verwenden frische, lokale Zutaten und erzählen Geschichten von Küste und Kultur. Als Sohn eines Bäckers hat Franck Garanger den Anspruch, überall auf der Welt das perfekte Baguette zu backen – und dafür bezieht er das Mehl exklusiv von einer kleinen französischen Mühle, die auch den Elysée-Palast in Paris beliefert. So ist es kein Wunder, dass Explora Journeys den renommierten Kreuzfahrt Guide Award 2025 in der Kategorie Gastronomie gewonnen hat. Eine Auszeichnung, mit der die große kulinarische Kompetenz an Bord gewürdigt wird.

Während Sie sich verwöhnen lassen, trägt Sie das Schiff an einige der faszinierendsten Orte unseres Planeten. Die Routen sind sorgfältig komponierte Mischungen aus ikonischen Reisezielen und versteckten Juwelen, die abseits der ausgetretenen Pfade liegen. Erleben Sie die urwüchsige Kraft des Amazonas, durchqueren Sie den legendären Panamakanal, bestaunen Sie die eisige Monumentalität Alaskas oder tauchen Sie ein in die vibrierenden Kulturen Asiens. Die 128 Tage der „World Journey“ im Jahr 2029 sind eine ultimative epische Reise – eine Umrundung der Welt, die zum Lebenshöhepunkt werden kann. Der „Ocean State of Mind“ wird auch im ganzheitlichen Wellness-Ansatz lebendig.

Auf über 700 Quadratmetern erstreckt sich der Spa, ein ruhiger Tempel der Regeneration, in dem jede Behandlung von der Kraft des Wassers inspiriert ist. Nutzen Sie die Hydrotherapie-Pools, die Whirlpools unter freiem Himmel oder eine der individuell abgestimmten Anwendungen mit hochwertigen Produkten. Im Fitnessbereich, der sich sowohl innen als auch unter dem offenen Himmel erstreckt, können Sie beim Laufen auf dem Deck die salzige Brise einatmen oder an einem geführten Yoga- oder Meditationskurs teilnehmen, dessen Rhythmus der Bewegung des Schiffs folgt. In einem der fünf stilvollen Pools, vielleicht dem exklusiven Adult-Only-Pool, finden Körper und Geist schließlich eine Balance.

Was diese Erfahrung letztlich trägt, ist eine Philosophie des unaufdringlichen, aber stets präsenten Luxus. Es ist das Gefühl, das durch kuratierte Kunstwerke, hochwertige Stoffe und ein durchdachtes Design entsteht. Es ist der kultivierte, authentische Service einer Crew, die Ihren Namen und Ihre Vorlieben kennt sowie Ihre Wünsche ahnt – und bei der alle Trinkgelder bereits inklusive sind. Es ist die mühelose Anbindung mit Highspeed-Internet und der komfortable Shuttle-Service in die Stadtzentren, der Ihnen maximale Ungebundenheit schenkt.

Explora Journeys ist daher mehr als eine Reise. Es ist eine Einladung, dem Alltag nicht nur zu entfliehen, sondern einen neuen, erweiterten Raum für sich selbst zu finden. Es ist die langsame, beglückende Kunst, nicht nur die Horizonte der Welt, sondern auch die eigenen zu erweitern.

An Bord der eleganten, von Superyachten inspirierten Schiffe von Explora Journeys ist kein Detail dem Zufall überlassen. Hier ist Zeit der ultimative Luxus.

