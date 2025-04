Das Kommando Feldjäger der Bundeswehr: / Schnittstelle innerer und äußerer Sicherheit

Bonn (ots) –

Am 29. April 2025 wird der neue Unterstützungsbereich der Bundeswehr in Bonn in Dienst gestellt, nachdem bereits zum 1. April die volle Einsatzfähigkeit hergestellt worden war. Mit der Aufstellung des neuen Unterstützungsbereichs wird der besonderen Herausforderung der Verteilung knapper Schlüsselfähigkeiten in der Bundeswehr Rechnung getragen.

Eine dieser Schlüsselfähigkeiten ist das Feldjägerwesen. Es wird durch das Kommando Feldjäger der Bundeswehr in Hannover mit rund 4.500 Dienstposten in den Unterstützungsbereich eingebracht.

Die Feldjäger werden in allen Dimensionen, also zur See, in der Luft und an Land sowie im Bereich Cyber- und Informationsraum ressort- und nationenübergreifend eingesetzt. Durch ihre Unterstützungsleistungen tragen sie zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte bei.

Der Feldjägerdienst erfüllt in einem 24/7-Realauftrag die Kernaufgaben militärischer Ordnungs- und Verkehrsdienst mit der Gewährleistung militärischer Mobilität, Erhebungen und Ermittlungen, Gewahrsamsaufgaben, Unterstützung beim Heimat-, Raum- und Objektschutz sowie Sicherheitsaufgaben wie den Schutz von verteidigungswichtiger Infrastruktur. Selbiges gilt für zwölf polizeiliche Spezialisierungen wie den Personen- und Begleitschutz oder das Diensthundewesen.

Die Feldjäger gewährleisten eine permanente Reaktionsfähigkeit, um bei unvorhersehbaren Ereignissen sofort die entsprechenden Maßnahmen einleiten zu können. Dies beinhaltet unter anderem das Meldewesen der Militärpolizei für außergewöhnliche sicherheitsrelevante Lagen. Die Feldjäger stehen immer bereit für Nationales Risiko- und Krisenmanagement und Internationales Krisenmanagement. Sie sind die Schnittstelle von innerer und äußerer Sicherheit. Dazu wird die Arbeit im Rahmen der multinationalen Militärpolizei-Partnerschaften fortgesetzt, intensiviert und entsprechend geübt.

Mit ihren drei Feldjägerregimentern und den bundesweit 25 Feldjägerdienstkommandos sowie der permanent besetzten Feldjägereinsatzzentrale im Kommando Feldjäger der Bundeswehr in Hannover stellen die Feldjäger rund um die Uhr ein raumdeckendes „Servicenetz“ zur Verfügung.

Mit dem Kommando Feldjäger der Bundeswehr, der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der Bundeswehr und der örtlichen Feldjägerkompanie gilt Hannover als die „Feldjägerhauptstadt“ Deutschlands. Das Kommando ist die vorgesetzte Dienststelle aller Feldjägerverbände, der Schule und des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung.

So trägt das Feldjägerwesen zur Unterstützung der gesamten Bundeswehr und des Bundesministeriums der Verteidigung bei.

