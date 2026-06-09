Dachser erhält die ersten Wasserstoff-Lkw der nächsten Generation von Daimler Truck

Kempten/Karlsruhe (ots) –

Drei Mercedes-Benz NextGenH2 Truck mit Flüssigwasserstofftechnologie sollen ab Ende Dezember 2026 schrittweise am Dachser Logistikzentrum Karlsruhe eingesetzt werden

Dachser bringt als erstes Unternehmen weltweit den neuen Mercedes-Benz NextGenH2 Truck in den Praxiseinsatz: Ab Ende Dezember 2026 wird der Logistikdienstleister eine erste Sattelzugmaschine mit innovativer Flüssigwasserstoff-Technologie nutzen. Zwei weitere baugleiche H2-Sattelzugmaschinen folgen dann bis Mitte 2027. Die Fahrzeuge sollen am Dachser Logistikzentrum Karlsruhe vor allem im Fernverkehr eingesetzt werden und dort ihre Stärken in Bezug auf Reichweite und Flexibilität unter Beweis stellen.

Die drei Wasserstoff-Lkw sind die ersten Modelle einer Kleinserie von insgesamt 100 Fahrzeugen, die Daimler Truck ab Ende Dezember 2026 an ausgewählte Kunden ausliefert. Die Serienproduktion soll in den frühen 2030er Jahren starten.

Vielversprechende Technologie für den Fernverkehr

„Für den Fernverkehr brauchen wir in der Logistik leistungsfähige und effiziente Null-Emissions-Fahrzeuge, um Treibhausgase und Luftschadstoffe nachhaltig zu reduzieren und langfristig den Diesel-Lkw zu ersetzen“, sagt Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) bei Dachser. „Batterieelektrische Lkw haben in den vergangenen Jahren große Entwicklungsschritte gemacht. Die Fahrzeuge sind sehr gut und zuverlässig einsetzbar, und es gibt mittlerweile Serienfahrzeuge mit mehr als 500 Kilometer Reichweite. Nach wie vor stellt allerdings die Netzanschlussleistung eine große Herausforderung dar.“ Im Dachser-Netzwerk sind aktuell mehr als 190 E-Lkw im täglichen Einsatz, darunter auch eine Reihe von Mercedes eActros 600.

„Brennstoffzellen-Lkw mit Flüssigwasserstoff könnten in Zukunft die E-Lkw-Flotte bei Dachser ergänzen – insbesondere, wenn sehr hohe Reichweiten oder kurze Betankungszeiten benötigt werden“, ergänzt Stefan Hohm. „Mit einer ausgereiften und wirtschaftlichen Wasserstofftechnologie könnten logistische Anforderungen abgedeckt werden, die sich derzeit nur schwer mit batterieelektrischen Lkw realisieren lassen. Deshalb engagieren wir uns auch im Bereich Research & Development bei der Wasserstoffmobilität.“

Der Mercedes-Benz NextGenH2 Truck setzt auf eine Brennstoffzelle von cellcentric, die an Bord des Fahrzeugs aus Wasserstoff elektrische Energie erzeugt und so die Elektromotoren antreibt. Als Energieträger kommt Flüssigwasserstoff zum Einsatz, der gegenüber gasförmigem Wasserstoff eine höhere Energiedichte aufweist. Die Technologie ermöglicht Reichweiten von deutlich über 1.000 Kilometern bei hoher Nutzlast. Gleichzeitig lässt sich der Lkw innerhalb von 10 bis 15 Minuten betanken, was ihn für den Einsatz im Logistikalltag besonders geeignet macht.

Praxiseinsatz im internationalen Linienverkehr

Die drei Wasserstoff-Lkw werden am Logistikzentrum Karlsruhe stationiert und in bestehende Systemverkehre eingebunden – auch ins europäische Ausland. Die Niederlassung liegt nur rund 30 Kilometer vom Mercedes-Benz Werk in Wörth entfernt, wo eine geeignete Flüssigwasserstoff-Tankinfrastruktur genutzt werden kann.

„Unser Standort Karlsruhe bietet ideale Voraussetzungen, um neue Technologien im realen Betrieb zu testen“, sagt Bernd Großmann, General Manager von Dachser Karlsruhe. „Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im Einsatz alternativer Antriebe und bringen unsere Erkenntnisse systematisch in das gesamte Dachser-Netzwerk ein.“ Das Logistikzentrum Karlsruhe gehört neben Freiburg und Hamburg zu den E-Mobility-Standorten von Dachser und hat in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Erfahrungen mit batterieelektrischen Lkw sowie dem Aufbau entsprechender Ladeinfrastruktur gesammelt.

Partnerschaft für innovative Technologien

„Wir freuen uns sehr, mit der Auslieferung der ersten NextGenH2 Trucks an Dachser unsere langjährige, enge Partnerschaft weiter zu vertiefen. Für die Dekarbonisierung des europäischen Fernverkehrs wird Wasserstoff eine entscheidende Rolle spielen – deshalb treiben wir unsere Brennstoffzellentechnologie gezielt voran und bringen sie konsequent in den Kundeneinsatz. Dass Dachser diesen Weg als einer der ersten Partner mit uns geht und gleichzeitig auch bei batterieelektrischen Lösungen auf Mercedes-Benz Trucks setzt, ist ein starkes Zeichen für Vertrauen, Innovationskraft und unsere gemeinsame Ambition, den Transport der Zukunft nachhaltig zu gestalten“, sagt Achim Puchert, CEO Mercedes-Benz Trucks.

„Neue Antriebskonzepte unter realen Bedingungen zu erproben, ist für uns ein zentraler Bestandteil unserer Innovationsstrategie“, schließt Dachser CDO Stefan Hohm. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Herstellern können wir Entwicklungen früh begleiten und belastbar einschätzen, welchen Beitrag unterschiedliche Technologien künftig in unserem Netzwerk leisten können.“

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Über Dachser:

Das Familienunternehmen Dachser mit Hauptsitz in Kempten, Deutschland, bietet Transportlogistik, Warehousing und kundenindividuelle Services innerhalb von zwei Business Fields: Dachser Air & Sea Logistics und Dachser Road Logistics. Letzteres teilt sich in die beiden Business Lines Dachser European Logistics und Dachser Food Logistics auf. Übergreifende Kontraktlogistik-Services sowie branchenspezifische Lösungen ergänzen das Angebot. Ein flächendeckendes europäisches sowie interkontinentales Transportnetzwerk und komplett integrierte Informationssysteme sorgen weltweit für intelligente Logistiklösungen.

Mit rund 37.500 Mitarbeitern an weltweit 427 Standorten erwirtschaftete Dachser im Jahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund 8,3 Milliarden Euro. Der Logistikdienstleister bewegte insgesamt 86,2 Millionen Sendungen mit einer Tonnage von 46,7 Millionen. Dachser ist mit eigenen Landesgesellschaften in 42 Ländern vertreten. Weitere Informationen zu Dachser finden Sie unter dachser.com (http://www.dachser.de/)

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