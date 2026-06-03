Continental setzt Partnerschaft mit der Männer-Nationalmannschaft des DFB fort

Hannover (ots) –

– Premiumreifenhersteller und Nationalmannschaft der Männer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vereinbaren Fortsetzung der Zusammenarbeit bis 2030

– Continental blickt auf eine lange Tradition im Fußball zurück

– „Partnerschaft steht für Verlässlichkeit, Kontinuität und Überzeugung“, sagt Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifen-Ersatzgeschäft bei Continental

Continental und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben ihre Partnerschaft rund um die Männer-Nationalmannschaft bis 2030 verlängert. Besiegelt wurde die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des Länderspiels Deutschland gegen Finnland am 31. Mai 2026 in Mainz.

Partnerschaft aus Überzeugung

„Der deutsche Fußball begleitet uns seit Generationen – auf den Tribünen, am Spielfeldrand und in entscheidenden Momenten“, sagt Timo Röbbel, Leiter Marketing Reifen-Ersatzgeschäft bei Continental. „Die Partnerschaft mit der Männer-Nationalmannschaft steht für Verlässlichkeit, Kontinuität und die Überzeugung, dass der deutsche Fußball eine starke Heimat verdient – auf und abseits des Spielfeldes.“

„Die Verbindung von Continental zum deutschen Fußball reicht außergewöhnlich weit zurück. Umso schöner ist es, dass unsere Partnerschaft heute nicht nur von Tradition geprägt ist, sondern sehr aktiv gestaltet wird: Continental schafft für Kunden, Händler und Partner besondere Erlebnisse bei der Männer-Nationalmannschaft – im Stadion, im Umfeld unserer Spiele und künftig auch auf Auswärtsreisen. Genau diese Mischung aus Geschichte, Nähe und Aktivierung macht die Zusammenarbeit für uns so wertvoll. Deshalb freuen wir uns sehr, diese Zusammenarbeit bis 2030 fortzusetzen“, sagt Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG.

Sichtbarkeit auf und abseits des Spielfelds

Die sichtbare Continental-Bande begleitet die Mannschaft auch weiterhin im und rund ums Spiel – im Stadion und auf den Bildschirmen von Millionen Fußballfans. Darüber hinaus stehen Kunden, Partnern und Händlern zahlreiche Tickets für die Heim- und Auswärtsspiele zur Verfügung. Im Rahmen von begleitenden Kommunikations-Maßnahmen entstehen authentische Inhalte, individuelle Einblicke und Aktionen, die Partnerschaft auch digital erlebbar machen.

Fußball und Continental: Verbindung mit langer Tradition

Die Verlängerung unterstreicht eine außergewöhnlich lange Verbundenheit zwischen Continental und dem deutschen Fußball. Bereits 1899 war Continental mit Bandenwerbung im Fußballstadion präsent. Aus dieser frühen Präsenz im Vereinsfußball entwickelte sich über die Jahrzehnte eine der ältesten kontinuierlichen Unternehmensverbindungen zum deutschen Fußball, deren heutiger Ausdruck die Partnerschaft mit der Fußball-Nationalmannschaft der Männer ist.

Das Länderspiel gegen Finnland war das vorletzte Testspiel der Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Ein passender Rahmen für Continental, um ein Sportengagement fortzuführen, das auf einer mehr als 125-jährigen Geschichte beruht.

Pressekontakt:

Patrick Erdmann

Pressesprecher Pkw- / Transporter-Reifen

Reifen Ersatzgeschäft Deutschland

Telefon: +49 151 42130265

Email: [email protected]

Original-Content von: Continental Reifen GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots