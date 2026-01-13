Cleverer reisen, weniger ausgeben 2026 / Opodos Insider-Guide für die Urlaubsplanung / Bester Tag, bester Monat & wann man welches Reiseziel buchen sollte

Hamburg (ots) –

Das führende Online-Reisebüro Opodo (http://www.opodo.de) hat Flugbuchungen des vergangenen Jahres (1. Januar bis 31. Dezember 2025) aus Deutschland analysiert. Ziel der Auswertung war es, den idealen Buchungszeitpunkt zu ermitteln. Die Daten zeigen den besten Tag, den günstigsten Monat und sogar die optimale Uhrzeit, damit Reisende im Jahr 2026 bei Kurz-, Mittel- und Langstreckenflügen deutlich sparen können.

Alle Details zu den besten Buchungszeiten finden Sie unter: https://www.opodo.de/wann-billig-fluege-buchen/

Der richtige Zeitpunkt: Vorbereitung zahlt sich aus

Die Analyse zeigt: Zwar variieren die Einsparungen je nach Reiseziel, doch der Buchungszeitpunkt bleibt einer der wichtigsten Hebel für attraktive Preise .

– Europa: Hier lohnt sich eine mittelfristige Planung. Wer 31 bis 60 Tage vor Abflug bucht, sichert sich die besten Tarife (Durchschnittspreis: 225 EUR) . Im Vergleich zu sehr kurzfristigen Buchungen entspricht dies einer Ersparnis von rund 18 % .

– Amerika: Auch hier ist das Zeitfenster von 31 bis 60 Tagen ideal (Durchschnitt: 729 EUR) . Reisende, die diesen Zeitraum nutzen, können ihr Reisebudget um durchschnittlich 24% entlasten.

– Ozeanien: Fernreisen erfordern Weitsicht. Buchungen, die mehr als 91 Tage im Voraus getätigt werden, sind am erschwinglichsten . Das Sparpotenzial gegenüber einer Spontanbuchung ist hier enorm und liegt bei durchschnittlich 39%.

Der beste Wochentag zum Buchen

Gibt es wirklich einen „besten Tag“ für die Flugbuchung? Opodos Daten bestätigen klare Muster, die Reisende zu ihrem Vorteil nutzen können.

– Beste Tage für Schnäppchenjäger: Der Samstag und der Montag gingen aus der Analyse als klare Gewinner hervor . In 4 von 12 Monaten sicherten sich Reisende an diesen Tagen den absoluten Bestpreis.

Insider-Tipps nach Reiseziel:

– Afrika & Amerika: Hier zahlt sich die Wochenmitte aus. Der Mittwoch erweist sich als konstant preiswerter Buchungstag für diese Kontinente.

– Asien: Der Wochenstart lohnt sich. Buchungen am Montag bieten in der Regel die wettbewerbsfähigsten Tarife.

– Ozeanien: Für Langstreckenflüge ans andere Ende der Welt bietet der Dienstag die smartesten Einsparungsmöglichkeiten.

Das perfekte Timing: Smarte Stunden für smarte Sparer

Das Timing spielt eine entscheidende Rolle für den Reisepreis. Die Analyse zeigt klare Muster über den Tag verteilt, die Urlauber zu ihrem Vorteil nutzen können.

Allgemein – Nachteulen im Vorteil:

– Im Jahresdurchschnitt lag der günstigste Buchungszeitpunkt bei 23:00 Uhr (302 EUR).

Januar-Spezial – Der Nachmittags-Tipp:

– Im Januar schwanken die Preise besonders stark . Der ideale Zeitpunkt für Schnäppchenjäger ist hier 16:00 Uhr (249 EUR).

Regionale Timing-Geheimnisse:

Ozeanien – Ein enges Zeitfenster am frühen Morgen

– Bei Langstreckenreisen nach Ozeanien ist das Timing besonders entscheidend, da die Preise im Tagesverlauf stark schwanken. Während die Abendpreise regelmäßig in Richtung 2.000 EUR steigen, fallen sie in den frühen Morgenstunden deutlich ab. Gegen 7:00 Uhr (814 EUR) zeigt sich ein seltener Tiefpunkt, der Ersparnisse von über 1.100 EUR im Vergleich zu den abendlichen Höchstpreisen ermöglicht. Außerhalb dieses engen Zeitfensters steigen die Preise schnell und deutlich an.

Amerika – Vorteile für Frühaufsteher

– Flüge in die Amerikas belohnen Frühaufsteher. 4:00 Uhr ist der günstigste Buchungszeitpunkt (667 EUR).

Wann wohin? Der beste Reisemonat nach Zielgebiet

Basierend auf den Durchschnittspreisen von 2025 ergeben sich folgende Empfehlungen für den günstigsten Reisemonat:

Nach Kontinenten:

– Europa (Kurzstrecke): Der günstigste Monat war der Januar (225 EUR).

– Asien: Der günstigste Monat war der September (381 EUR).

– Amerika: Der budgetfreundlichste Monat war der Januar (722 EUR).

– Ozeanien: Der September (1.437 EUR) bot das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beliebte Länder im Vergleich:

– Türkei: Januar (209 EUR).

– Spanien: Mai (226 EUR)

– Italien: Januar (221 EUR)

– Frankreich: Januar (215 EUR)

– Griechenland: November (256 EUR)

– Portugal: Januar (287 EUR)

– Thailand: Mai (766 EUR)

– USA: August (589 EUR)

– Vereinigte Arabische Emirate: Januar (516 EUR)

Noch mehr Sparpotenzial

Zusätzlich zur Wahl des richtigen Zeitpunkts können Reisende durch Opodo Prime noch mehr Wert aus ihrem Budget holen. Abonnenten profitieren von eingefrorenen Preisen, KI-maßgeschneiderten Angeboten und exklusiven Rabatten. Zudem bieten die regelmäßig stattfindenden „Opodo Prime Days“ weitere Sparmöglichkeiten.

Weitere Tipps finden Sie unter: https://www.opodo.de/wann-billig-fluege-buchen/

Hinweise für Redaktionen:

Buchungsdaten: 1. Januar – 31. Dezember 2025

Pressekontakt:

eDreams ODIGEO D-A-CH

[email protected]

Original-Content von: Opodo Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: ots