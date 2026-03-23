Bundeskanzler Friedrich Merz verleiht dem Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung das Fahnenband des Bundeskanzlers

Berlin (ots) –

In einem feierlichen militärischen Zeremoniell hat Bundeskanzler Merz heute dem Wachbataillon beim Bundesministerium der Verteidigung in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin das Fahnenband des Bundeskanzlers verliehen.

Mit dem gestifteten Fahnenband führt das Wachbataillon erstmals ein Fahnenband für den protokollarischen Ehrendienst des amtierenden Bundeskanzlers an seiner Truppenfahne. Die Auszeichnung würdigt die besondere Stellung des Verbandes im repräsentativen Dienst für die Bundesrepublik Deutschland.

In einem feierlichen militärischen Zeremoniell wurde die Verleihung im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Bundeswehr und Gesellschaft begangen. Das Wachbataillon repräsentiert die Bundeswehr bei Staatsbesuchen, Gelöbnissen und militärischen Ehren im In- und Ausland und steht dabei für Disziplin, Präzision und Traditionsbewusstsein. Das betonte und würdigte auch Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Rede.

Die Rede zum Nachhören sowie Fotos zur weiteren Verwendung unter Angabe der Quelle Bundeswehr/Name Fotograf*in gibt es hier: Digitale Pressemappe (https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/Esoze83W77KQgBK) (Passwort: Fahnenband).

Hintergrundinformation

Die Fahnenbänder in der Bundeswehr dienen der Pflege militärischer Traditionen und machen zugleich die Einsätze und Leistungen der Bundeswehr auch nach außen sichtbar. Darüber hinaus betonen sie die Bedeutung zivil-militärischer Beziehungen, insbesondere zu den jeweiligen Garnisonsstädten.

Das Wachbataillon führt bereits heute eine Vielzahl solcher Auszeichnungen. So befindet sich in seinen Beständen unter anderem ein Fahnenband des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Gegenwärtig sind im Wachbataillon 62 Fahnenbänder als Parade-, Identifikations- und Säkularbänder im Gebrauch, die zu feierlichen Anlässen geführt werden. Dabei sind, je nach Veranstaltung, bis zu fünf Fahnenbänder an der Truppenfahne sichtbar.

Die Tradition der Fahnenbandverleihungen im Wachbataillon reicht bis in die 1960er-Jahre zurück: Das erste Paradeband wurde im Mai 1965 durch die britische Königin verliehen. Damit spiegelt die Geschichte der Fahnenbänder auch die Entwicklung militärischer Traditionen in Deutschland wider. Von den Parade- und Säkularbändern des 18. Jahrhunderts bis hin zu den modernen Einsatzfahnenbändern der Bundeswehr zeigen sie, wie sich Symbole von Ehre und Tradition stets an gesellschaftliche und historische Rahmenbedingungen angepasst haben. Sie bleiben ein wichtiger Bestandteil der militärischen Kultur und ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit der Geschichte und den Leistungen der Truppe.

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Quelle: ots