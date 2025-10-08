Brokerage mit Mehrwert: 1% Cashback für Einkäufe

Berlin (ots) –

– „Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für das Aktienportfolio tun!“

– XTB: Die Investment App, bei der Dein Geld für Dich arbeitet

Der Broker XTB hat ein neues Vorteilsprogramm eingeführt, das es Kunden ermöglicht, 1 % Cashback auf ihre eWallet-Kartentransaktionen zu erhalten. Der mögliche Cashback-Betrag wird in Aktien-Bruchteilen (sogenannte Fractional Rights) eines zuvor ausgewählten Aktien-Unternehmens umgewandelt. Das Angebot ermöglicht es, durch alltägliche Ausgaben schrittweise ein diversifiziertes Investment-Portfolio aufzubauen und kann einen hervorragenden Einstieg in das Thema Geldanlage bieten.

Neben dem Brokerage hat der Broker XTB bereits vor einiger Zeit eine eWallet zum weltweiten Bezahlen mittels virtueller Debit Card herausgebracht. Ab Oktober 2025 kommt nun Cashback hinzu: Für ganz normale Einkäufe, die mit der eWallet bezahlt werden, können Kunden 1 % Cashback erhalten. Die Rückvergütung an den Kunden erfolgt in Form von Aktien-Anteilsrechten, sogenannten Bruchstücken oder auch Fractional Rights. „Einfach beim alltäglichen Einkaufen etwas für das Aktienportfolio tun“ fasst Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef beim Broker in Berlin das Angebot zusammen.

Einer der am häufigsten genannten Gründe, warum Menschen nicht investieren, ist der Mangel an Startkapital. Das neue Cashback-Programm ist ein weiterer Schritt, um Investieren für alle zugänglich zu machen. Vermögen für die Zukunft aufzubauen, ist jederzeit möglich – unabhängig davon, mit welchem Betrag man beginnt. Die Initiative soll Kunden dabei helfen, langfristig Vermögen aufzubauen und gleichzeitig mit den Märkten in Kontakt zu bleiben.

„Fast jede Statistik zeigt, dass das größte Hindernis für Investitionen die Angst vor unzureichendem Kapital ist, verstärkt durch das Vorurteil, dass Investieren nur etwas für Menschen mit großen Geldsummen sei. Ab sofort kann jedoch jeder seine eWallet-Karte wie gewohnt nutzen und erhält dafür Cashback. Da der Betrag in Bruchteilsrechte umgewandelt wird, kann er als solide Grundlage für den Kapitalaufbau dienen. Niemand wird nun mehr die Ausrede haben, dass ihm die Mittel fehlen, um sein Geld für sich arbeiten zu lassen“, sagt Jens Chrzanowski von XTB.

Alle XTB-Kunden, die das Vorteilsprogramm mit nur wenigen Klicks in der App aktivieren und fünf Transaktionen pro Monat (Kauf oder Verkauf) mit Aktien und ETFs tätigen, können bis zu 20 EUR Cashback auf ihre eWallet-Kartenzahlungen erhalten. Der Cashback wird in Bruchteilsrechte des vom Anleger ausgewählten Aktienunternehmens umgewandelt. Weitere Vorteile umfassen drei kostenlose Geldabhebungen am Automaten. Nach weiteren fünf Transaktionen auf dem XTB-Investmentkonto wird der Cashback für einen weiteren Monat verlängert.

Die eWallet und Multiwährungskarte, die in die XTB-App integriert sind, ermöglichen es Nutzern, einfach auf ihr Guthaben zuzugreifen und bequem im Geschäft oder online zu bezahlen. So können sie zusätzliche Vorteile freischalten und ihre Aktienmarkt-Investitionen ausbauen. Am wichtigsten: Die Teilnahme am Vorteilsprogramm ist kostenlos und mit keinen Abonnementgebühren verbunden. Die vollständigen Teilnahmebedingungen des neuen Vorteilsprogramms finden Sie hier (https://de.xtb.com/e3t/Ctc/LT+113/c3sSC04/VVPYn_8TxNkZW4v8LwW4S6xnvW4TqGZG5DlkwpN2VVBBj3lYM-W7lCdLW6lZ3nQW1Bb0GV1kXRjjW8T190T5MTv0RW13cFfz3YJ6SMW7DfGN68flW8CW2P5pzQ8Zf6gfW7cddcR7S_dVFW2qlNg94lTnszN3f9bxWF9QXpW80627G7PNqRKN78vhfKPH6KZW24867-4X7SV5W7qpffs8fmJtHW4N_9334PMntSW9g8H1t7hBKgdW1K4Ntf4P7BTbW7Tz1VC71dT4CW6gY6BD5PwLqNVW0G9K7GVVlnW1tXr-G5LwNZ7W6HM8dp1lF2rbW1st3hT3NfsKvW80nl-g269yDTW1fc6vy80PWllW2k08fG4sfDDMf52ccYC04).

1Die Wallet steht Personen zur Verfügung, die über ein Investmentkonto bei XTB verfügen. Die Karte wird unter einer Mastercard-Lizenz von DiPocket UAB ausgegeben, einem von der Bank von Litauen registrierten E-Geld-Institut.

Über XTB

XTB ist ein europäischer Online-Broker mit deutscher Niederlassung in Berlin, der Anlegern über eine innovative Online-Investitionsplattform und die XTB Investing App sofortigen Zugang zu den Finanzmärkten auf der ganzen Welt bietet. Das 2004 in Polen gegründete Unternehmen unterstützt weltweit rund 1,7 Millionen Kunden bei der Verwirklichung ihrer Trading-Ambitionen.

Bei XTB sind wir bestrebt, eine Online-Investmentplattform zu entwickeln, die unseren Kunden den Handel mit mehr als 6.300 Instrumenten ermöglicht, darunter Aktien, ETFs, CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Kryptowährungen. Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Investmentplänen, einem langfristigen passiven Anlageprodukt, können unsere Kunden nun das wachsende Potenzial von ETFs nutzen und ihre Portfolios effektiv diversifizieren. In wichtigen Märkten bieten wir nicht investierte Zinsen an, so dass Anleger ihr Geld einsetzen und davon profitieren können, auch wenn sie nicht aktiv investieren.

Unsere Online-Plattform ist die erste Adresse nicht nur für Investitionen, sondern auch für Marktanalysen und Bildung. Wir bieten eine umfangreiche Bibliothek mit Lehrmaterial, Videos, Webinaren und Kursen, um unseren Kunden zu helfen, bessere Investoren zu werden, unabhängig von ihrer Handelserfahrung. Unser Kundendienstteam bietet Unterstützung in 18 Sprachen und ist 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche per E-Mail, Chat oder Telefon erreichbar.

In mehr als zwei Jahrzehnten auf den Finanzmärkten haben wir uns auf mehr als 1.300. Mitarbeiter. XTB hat seinen Hauptsitz in Polen und verfügt über Niederlassungen in vielen Ländern der Welt, darunter Großbritannien, Deutschland, Rumänien, Spanien, die Tschechische Republik, die Slowakei, Portugal, Frankreich, Dubai und Chile.

Seit 2016 sind die XTB-Aktien an der Warschauer Börse notiert. Wir werden durch die weltweit größten Aufsichtsbehörden reguliert: die Financial Conduct Authority (FCA), die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF), die Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC), die Dubai Financial Services Authority (DFSA) und die Financial Services Commission (FSC). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xtb.com.

Die von XTB angebotenen Finanzinstrumente sind riskant. Investieren Sie verantwortungsvoll.

