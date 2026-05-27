Bitcoin-Haltefrist vor dem Aus? Was Krypto-Anleger jetzt wissen müssen

Berlin (ots) –

Deutschland galt lange als einer der attraktivsten Standorte für Krypto-Investoren in Europa. Der Grund dafür ist vor allem die sogenannte 1-Jahres-Haltefrist: Wer Bitcoin oder andere Kryptowährungen länger als zwölf Monate hält, kann Gewinne bislang komplett steuerfrei realisieren.

Doch genau diese Regelung steht nun erneut zur Debatte.

Im Rahmen der aktuellen Haushaltsverhandlungen der Bundesregierung wird offenbar auch über eine veränderte Besteuerung von Kryptowährungen diskutiert. Finanzminister Lars Klingbeil sucht laut Medienberichten nach zusätzlichen Einnahmequellen, um steigende Staatsausgaben und neue Schulden zu finanzieren.

Neben möglichen höheren Abgaben auf Zucker, Plastik, Alkohol oder Tabak wird dabei auch eine stärkere Besteuerung von Kryptowährungen diskutiert.

Die Grünen hatten zuletzt bereits einen Gesetzentwurf eingebracht, der die steuerfreie Haltefrist für Kryptowährungen abschaffen sollte. Der Vorschlag wurde im Finanzausschuss jedoch abgelehnt. Unterstützung kam dabei vor allem von der Linksfraktion, während CDU/CSU und AfD sich gegen die Abschaffung der Haltefrist aussprachen.

Noch gibt es keine endgültige Entscheidung. In den kommenden Monaten dürfte die Debatte jedoch weiter an Dynamik gewinnen.

Was eine Abschaffung der Haltefrist bedeuten würde

Aktuell gelten Kryptowährungen in Deutschland steuerlich als sogenannte private Veräußerungsgeschäfte – ähnlich wie Gold oder andere private Wertgegenstände.

Sollte die Haltefrist abgeschafft werden, würden Gewinne aus Kryptowährungen vermutlich unabhängig von der Haltedauer steuerpflichtig werden. Damit würden Dokumentation, steuerliche Planung und die Nachverfolgung von Transaktionen deutlich komplexer werden.

Für viele Anleger könnte das einen erheblichen zusätzlichen bürokratischen Aufwand bedeuten.

Steuertransparenz im Kryptomarkt nimmt weiter zu

Unabhängig davon, wie die politische Debatte ausgeht, ist die Richtung im Markt bereits klar: Die steuerliche Transparenz im Kryptobereich nimmt weiter zu.

Mit neuen EU-Regulierungen wie DAC8 wird der automatische Informationsaustausch zwischen Kryptoplattformen und Steuerbehörden in den kommenden Jahren deutlich ausgeweitet. Für Anleger wird es dadurch immer wichtiger, ihre Wallets, Börsen und Transaktionen sauber zu dokumentieren und steuerlich korrekt aufzubereiten.

Steuerdaten automatisiert dokumentieren

Um den Überblick über Wallets, Börsen und Transaktionen zu behalten, nutzen viele Investoren inzwischen spezialisierte Krypto-Steuer-Tools. Eine dieser Lösungen ist Waltio (https://www.waltio.com/de/), ein europäisches Krypto-Steuer-Tool, das Wallets und Börsen automatisch verbindet und Transaktionen importiert.

Nutzer können ihr Portfolio kostenlos tracken und anschließend automatisch einen vollständigen Steuerreport erstellen lassen, der direkt für die Steuererklärung verwendet werden kann.

Österreich als Beispiel

Österreich hatte die steuerfreie Haltefrist für Kryptowährungen bereits 2022 abgeschafft. Die Reform führte dort vor allem zu mehr Komplexität und zusätzlichem bürokratischem Aufwand für Anleger. Auch die erwarteten zusätzlichen Steuereinnahmen blieben dort bislang hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

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Quelle: ots