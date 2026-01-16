Bis 12. April 2026 Frühlingsskilauf vom Feinsten in der Wildkogel-Arena

Neukirchen am Großvenediger (ots) –

Wenn im März die Frühlingstemperaturen in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern bereits Einzug halten, läuft die Wildkogel-Arena noch einmal zur Höchstform auf. Sonnige Tage, bestens präparierte Pisten und entspannte Stimmung machen den Frühlingsskilauf hier in Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel zu einem echten Genuss. Kein Trubel, dafür feinste Bedingungen, Schneesicherheit und absoluter Skispaß.

Bestätigte Schneegarantie bis 12. April 2026

Mit Pisten bis auf 2.100 Meter Seehöhe und einer leistungsstarken Beschneiungsanlage bietet die Wildkogel-Arena Schneesicherheit bis zum Saisonende, das wurde durch ein Gutachten von GeoSphere Austria bescheinigt. Während im Tal bereits die Frühlingssonne lockt, bleiben die Abfahrten am Berg zuverlässig in Bestform: morgens kompakt und mittags angenehm firnig.

Pistenvielfalt für jedes Level

Rund 75 bestens präparierte Pistenkilometer sorgen für Abwechslung und Winterspaß. Sanfte Hänge machen das Skigebiet besonders attraktiv für Groß und Klein. Die klare Struktur des mehrfach ausgezeichneten Skigebiets (für Pistenqualität, Freundlichkeit uvm.) sorgt für kurze Wege und entspannte Skitage. Ideal, um auch im Frühling noch einmal richtig viele Höhenmeter zu sammeln und Vitamin D zu tanken.

Familienfreundlich bis ins Detail

Die Wildkogel-Arena mit Ihren Orten Neukirchen und Bramberg gilt als echtes Familienskigebiet. Übersichtliche Pisten mit vorwiegend blauen und roten Abfahrten sowie kindgerechte Areale sowie spezialisierte Skischulen sorgen für entspannte Skitage für die ganze Familie. Dazu kommen die kuscheligen Maskottchen Kogel-Mogel und Mia, familienfreundliche Bergbahnen, gemütliche Hütten und viel Platz zum Üben, Spielen und Genießen.

Im Familypark tauchen Freestyler und Snowboarder in eine coole Welt voller Winterspaß ein und wagen erste Kunststücke bzw. kleinere Sprünge in einem anfängergerechten Snowpark. Auf Beginnerschanzen und breiten Boxen für erste Slides können Erfahrungen gesammelt werden.

Moderne Bergbahnen und gemütliche Hütten

Frühlingsskilauf in der Wildkogel-Arena bedeutet: gemeinsam unterwegs sein ohne Stress und dabei wird Komfort großgeschrieben. Moderne Gondel- und Sesselbahnen sorgen für schnelle, bequeme Auffahrten und minimieren Wartezeiten. Mehr Zeit auf der Piste sowie mehr Genuss während des Skitags – und das spürt man auch auf den Hütten: sonnige Terrassen, regionale Küche und entspannte Atmosphäre laden zum Verweilen ein. Das ist Frühlingsskilauf mit Geschmack.

Sonnenskilauf mit Weitblick

Klare Luft, längere Tage und beeindruckende Panoramen von den Hohen Tauern bis in die Kitzbüheler Alpen machen den Frühlingsskilauf in der Wildkogel-Arena zu einem besonderen Erlebnis. Wer den Winter gerne verlängert, findet hier beste Voraussetzungen: morgens carven auf blitzweißen Firnhängen, mittags die Sonne auf der Hütte genießen und abends im Tal schon einen Hauch Frühling spüren.

März-Pauschalen in der Wildkogel-Arena:

– Schneewalzer-Pauschale vom 7. bis 27. März 2026

7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie inkl. ein 6-Tage-Skipass sowie ein Ski- oder Snowboardkurs. Zusätzlich gibt es 20 % Ermäßigung auf Ski- und Snowboard-Verleih.

– Ski Ahoi-Pauschale vom 28. Feb. bis 13. März 2026

7 Übernachtungen inklusive 6-Tage-Wildkogel-Skipass. Dieses Package ist wegen der Ferien besonders beliebt bei den norddeutschen Gästen.

www.wildkogel-arena.at/unterkuenfte-wildkogel/packages/

