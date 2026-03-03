Beschäftigung der Frauen auf Rekordhoch bei gleichzeitig hoher Teilzeitquote / BA-Presseinfo Nr.10/2026

Nürnberg (ots) –

Zum Internationalen Weltfrauentag am 8. März

Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen. Allerdings arbeitet mehr als die Hälfte der Frauen in Teilzeit, bei den Männern ist es nur jeder Siebte.

Beschäftigung: Wachstum durch mehr erwerbstätige Frauen

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen hat von 2024 auf 2025 wieder einen neuen Höchststand erreicht. Zum Stichtag 30. Juni 2025 waren 16,2 Millionen Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, knapp 50.000 mehr als noch 2024. Der Anteil der Frauen an der gesamten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung stieg auf 46,5 Prozent.

Arbeitszeitumfang: Männer und Frauen arbeiten mehr in Teilzeit

Das Beschäftigungsplus der Frauen entfällt ausschließlich auf Teilzeitbeschäftigung, die im Vorjahresvergleich um rund 110.000 stieg. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen um 60.000.

Die Teilzeitquote von Frauen ist damit im Juni 2025 leicht auf 50,8 Prozent gestiegen. Der Anteil der Männer, die in Teilzeit arbeiten, wuchs ebenso und liegt damit bei 14,0 Prozent in 2025.

Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit, betont: „Das Plus bei der Beschäftigung im letzten Jahr geht neben der Zuwanderung maßgeblich auf Frauen zurück. Gleichzeitig bleibt die Teilzeitquote auf einem sehr hohen Niveau. Das zeigt, dass wir Rahmenbedingungen weiter verbessern müssen: durch verlässliche Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodelle, eine partnerschaftliche Aufteilung von Beruf und Familie und bessere Aufstiegschancen, damit Frauen ihre Arbeitszeit selbstbestimmt und gleichberechtigt ausweiten können.“

Die Bundesagentur für Arbeit unterstützt Unternehmen und Frauen mit gezielter Beratung. Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://www.arbeitsagentur.de/chancengleichheit-frauen-maenner

