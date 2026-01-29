Bertelsmann Investments gründet Fonds für Investitionen im transatlantischen Gesundheitsmarkt

Gütersloh / New York (ots) –

– Neuer Fonds „Bertelsmann Healthcare Investments“ transatlantisch ausgerichtet, mit Präsenz in Europa und den USA

– Folgt mehreren Jahren erfolgreicher Gesundheits-Investitionen und erstem erfolgreichen Exit mit KI Unternehmen Phare Health an US-Marktführer R1

– Carsten Coesfeld: „Bertelsmann Healthcare Investments ist ein zentraler Baustein für den konsequenten Ausbau unserer Aktivitäten im Zukunftsmarkt Gesundheit.“

Bertelsmann Investments (BI), die internationale Venture-Capital-Einheit des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens Bertelsmann, bündelt ihre Investmentaktivitäten im Gesundheitssektor künftig in einem neuen, eigenständigen Investment-Vehikel: Bertelsmann Healthcare Investments (BHI). Nach Jahren erfolgreicher Investitionen im globalen Gesundheitsmarkt schafft BI damit ein dediziertes Fonds-Setup, um unternehmerische Innovationen im Gesundheitswesen zu fördern und zu skalieren. Mit BHI unterstreicht Bertelsmann Investments sein langfristiges Commitment zum Zukunftsmarkt Gesundheit.

Bertelsmann Investments bringt dabei jahrzehntelange operative Erfahrung aus den Bertelsmann-Konzernbereichen Healthcare und Education ein. Dazu zählen Plattformen wie Relias, Afya, Arvato Healthcare, BFS oder cormeo, die gemeinsam bereits einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro im globalen Gesundheitsmarkt erwirtschaften. Dieses Fundament wird durch ein renditeorientiertesVenture-Capital-Portfolio gezielt ergänzt. Ziel ist es, das bestehende Venture-Capital-Ökosystem von Bertelsmann Investments strategisch weiterzuentwickeln und Unternehmertum im Gesundheitssektor nachhaltig zu stärken.

Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: „Der Gesundheitsmarkt steht vor tiefgreifenden Veränderungen – technologisch, strukturell und gesellschaftlich. Mit Bertelsmann Healthcare Investments schaffen wir ein klar positioniertes, langfristig ausgerichtetes Vehikel, mit dem wir Gründerinnen und Gründer von Anfang an unternehmerisch begleiten und gezielt Innovationen im Gesundheitsmarkt vorantreiben.“

Coesfeld weiter: „BHI ist ein zentraler Baustein für die strategische Weiterentwicklung unseres Venture-Capital-Ökosystems und für den konsequenten Ausbau unserer Aktivitäten im Zukunftsmarkt Gesundheit. Unser Anspruch ist es, weit über die Kapitalbereitstellung hinauszugehen: Wir fördern Unternehmertum aktiv und unterstützen den nachhaltigen Aufbau sowie das internationale Wachstum führender Gesundheitsunternehmen.“

BHI investiert in wachstumsstarke Gesundheitsunternehmen, die technologische Geschäftsmodelle entwickeln und erfolgreich skalieren. Der Fonds ist transatlantisch ausgerichtet, mit Präsenz in Europa und den USA, und richtet sich an Gründerteams mit dem Anspruch, marktführende Unternehmen aufzubauen. Neben flexiblem Kapital profitieren die Portfoliounternehmen von tiefgehender Healthcare-Expertise, unternehmerischer Erfahrung und einem internationalen Netzwerk.

Geleitet wird Bertelsmann Healthcare Investments von Thorsten Wirkes (Managing Director) und Tim Schneider (Partner), die gemeinsam über langjährige Erfahrung im internationalen Gesundheitsmarkt und im Venture Capital verfügen.

Thorsten Wirkes, Managing Director BHI, sagt: „Wir sind überzeugt, dass wir am Beginn einer neuen Ära stehen – ermöglicht durch technologische Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz sowie durch eine regulatorische Anerkennung, dass entsprechende Rahmenbedingungen angepasst werden müssen, etwa in Bezug auf Interoperabilität, Anreizsysteme und die Finanzierung von Gesundheitsleistungen. Wir treten in eine Phase tiefgreifender Veränderungen ein, die betreffen, wie Menschen präventive und reaktive Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen, wie Versorgung personalisiert, erbracht und bezahlt wird und wie die zugrunde liegenden administrativen Prozesse künftig funktionieren.“

Der Launch von BHI baut auf mehreren Jahren erfolgreicher Investmenttätigkeit im Gesundheitsbereich auf. Das bestehende Portfolio umfasst Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen in Europa und den USA. In 2025 konnte BHI außerdem gemeinsam mit dem Frühphaseninvestor General Catalyst den Verkauf des KI Unternehmens Phare Health, gegründet von ehemaligen Deepmind KI-Forschern, an den US-Marktführer für Abrechnungslösungen R1 realisieren.

Tim Schneider, Partner BHI, ergänzt: „Fragt man unsere Gründerinnen und Gründer sowie unsere Partner, würden sie sagen, dass wir die richtige Mischung aus tiefgehender Expertise, starken Netzwerken zur Beschleunigung von Wachstum und einer sehr guten Zusammenarbeit mitbringen – unterstützend, jederzeit ansprechbar und bei Bedarf auch operativ eingebunden. Darauf sind wir stolz. Unser Ziel ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer zu befähigen und die Chancen zu ihren Gunsten zu verbessern.“

Über Bertelsmann Investments

Bertelsmann Investments (BI) bündelt die globalen Venture-Capital-Aktivitäten von Bertelsmann sowie den Wachstumsbereich Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Healthcare Investments sowie ausgewählte Fonds- und Direktbeteiligungen u. a. in Europa, den USA, Brasilien, Südostasien und Afrika. Der Geschäftsbereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder voran, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech (AppLike), HR Tech (EMBRACE) und Pharma Tech (cormeo). Durch das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten von Bertelsmann Investments wurden bisher mehr als 2,0 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält über sein Start-up- und Fondsnetzwerk aktuell über 350 aktive Beteiligungen weltweit. Weitere Informationen unter: www.bertelsmann-investments.com

Über Bertelsmann Healthcare Investments

Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) ist eine unabhängige, primär renditeorientierte transatlantische Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Gesundheitssektor. BHI wird von Bertelsmann Investments unterstützt, dem globalen Investmentarm von Bertelsmann mit einem verwalteten Vermögen von mehreren Milliarden Euro. Mit Hauptsitz in New York und einem europäischen Büro in Berlin arbeitet BHI von der Gründung an bis in frühe Wachstumsphasen eng mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen, begleitet seine Portfoliounternehmen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg und verfügt über die Flexibilität sowie die langfristige Überzeugung, auch in späteren Phasen erneut oder deutlich stärker zu investieren. Für europäische und israelische Gründerinnen und Gründer ist BHI häufig der erste Ansprechpartner in den USA. Weitere Informationen unter: www.bhi.vc

