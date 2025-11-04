Berlin setzt mit Klimaanpassungsgesetz wichtiges Zeichen für mehr Stadtgrün

Berlin (ots) –

Das Abgeordnetenhaus Berlin hat mit seiner Entscheidung für das Klimaanpassungsgesetz zum BaumEntscheid einen wichtigen Schritt für den Schutz und die Förderung städtischer Bäume getan. Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. begrüßt das Ergebnis ausdrücklich und sieht darin ein starkes Signal für den nachhaltigen Umgang mit urbanem Grün.

„Bäume sind systemrelevant für das Stadtklima. Sie spenden Schatten, binden CO2 und erhöhen die Lebensqualität der Menschen in der Stadt. Die Entscheidung des Berliner Abgeordnetenhauses ist ein klares Bekenntnis zu mehr Grün in unseren Städten – und damit zu mehr Lebensqualität“, sagt Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer des Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Mit dem Gesetz zum BaumEntscheid wird deutlich, welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung Bäume und Gehölze haben, wie hoch sie in der Bevölkerung angesehen sind und dass die grüne Branche ein unverzichtbarer Teil der biobasierten Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel ist.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist Bündnispartner der Initiative BaumEntscheid, die sich seit Langem für ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung von Bäumen im urbanen Raum einsetzt. Gemeinsam mit weiteren Organisationen engagiert sich der BdB dafür, die neuen Regelungen konsequent umzusetzen und den Ausbau von Baumpflanzprogrammen in ganz Deutschland voranzutreiben.

„Jetzt gilt es, die neuen gesetzlichen Möglichkeiten zu nutzen und bundesweit Vorbildcharakter zu entwickeln. Städte und Kommunen müssen endlich in die Lage versetzt werden, Stadtgrün nicht nur zu erhalten, sondern aktiv zu vermehren“, so Guhl weiter.

Mit der Entscheidung in Berlin wird ein starkes Zeichen gesetzt: Stadtbäume sind keine Randthemen, sondern zentrale Elemente einer nachhaltigen, klimaangepassten Stadtentwicklung. Der BaumEntscheid kann damit über Berlin hinaus Wirkung entfalten und als Modell für andere Städte dienen, die den Wert von Grünflächen und Bäumen stärker in den Mittelpunkt rücken wollen.

