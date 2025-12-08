Aufklärungs- und Wirkungsverbund: / Bundeswehr testet erfolgreich Einsatz unbemannter Drohnen-Schwärme

Bonn (ots) –

Die Bundeswehr hat Anfang Dezember im Gefechtsübungszentrum des Heeres auf dem Truppenübungsplatz Altmark bei Hillersleben einen wichtigen Meilenstein für die Gefechtsführung der Zukunft gesetzt: Erstmals wurde ein drohnenbasierter Aufklärungs- und Wirkverbund und dabei sogenannte Loitering Munition live miteinander zur Wirkung gebracht. Zur Realisierung dieses Meilensteins mussten verschiedene Technologien auf Grundlage Künstlicher Intelligenz eng miteinander verzahnt werden.

Dieser Aufklärungs- und Wirkungsverbund bestand im Experiment aus verschiedenen Aufklärungsdrohnen, einer KI-unterstützten Führungssoftware und sogenannter Loitering Munition von verschiedenen Herstellern. Als Loitering Munition wird Munition bezeichnet, die längere Zeit über einem Zielgebiet kreist, bis ihr per Datenlink ein Ziel zugewiesen und das Angriffskommando gegeben wird. Damit hat die Bundeswehr als eine der ersten Armeen weltweit den Einstieg in die Fähigkeit zum Einsatz unbemannter Schwarmverbünde begonnen.

Die Erprobung erfolgte unter Federführung des Planungsamts der Bundeswehr in enger Zusammenarbeit mit dem neu aufgestellten Innovationszentrum der Bundeswehr, dem Wehrwissenschaftlichen Institut für Werk- und Betriebsstoffe (WIWeB), dem Zentrum für Digitalisierung sowie dem deutschen Heer. Auf Industrieseite waren mehr als zehn Unternehmen beteiligt. Eine zentrale Rolle spielte dabei das von der Bundeswehr entwickelte Command & Control Unmanned Management System Bundeswehr (C2-UMS Bw). Mit dieser Software lassen sich verschiedene Drohnentypen und Wirkmittel sowie ihre jeweilige Steuerungssoftware zu einem Wirksystem zusammenfassen.

Damit beginnt die Bundeswehr, das NATO-Konzept zu „Multidomain Operations“ (MDO) umzusetzen. Das orchestrierte Zusammenwirken in den Dimensionen Land, Luft, See, Cyber und Space soll dazu beitragen, den Gegner zu überfordern, um dadurch eigene Vorteile zu erzielen. Zur Umsetzung dieses Ansatzes gehören die umfassende Digitalisierung der Bundeswehr, die Einführung von Zukunftstechnologien sowie der Einsatz unbemannter Systeme und künstlicher Intelligenz zur Entscheidungsunterstützung.

Mit dem erfolgreichen Experiment wurde der praktische Nachweis für den wirksamen Einsatz von Loitering Munition in der Bundeswehr erbracht und die Grundlage für die Verwendung KI-basierter Systeme im Gefecht gelegt.

Über das Planungsamt der Bundeswehr

Das Planungsamt der Bundeswehr gehört zum Unterstützungsbereich der Bundeswehr und ist eine höhere Kommandobehörde mit Sitz in Berlin, Bonn und Taufkirchen. Es gewährleistet in Zeiten des Aufwuchses und der Entwicklung der Bundeswehr für alle militärischen und zivilen Organisationsbereiche die bundeswehrgemeinsame Planung aus einer Hand. Zudem erstreckt sich die wissenschaftliche Unterstützung des Planungsamtes auf alle Gestaltungsfelder der Bundeswehr.

