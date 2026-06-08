AIDA feierte 30. Geburtstag mit einer Parade in Hamburg

Hamburg (ots) –

Der Hamburger Hafen wurde am gestrigen 7. Juni 2026 zur Bühne für ein nautisches Geburtstagsmanöver: AIDAperla, AIDAprima und AIDAsol fuhren gemeinsam eine Schiffsparade. Ab 18:00 Uhr begannen die Vorbereitungen, pünktlich um 19:45 Uhr startete die Parade. Die Strecke führte im Herzen des Hamburger Hafens entlang der Landungsbrücken und der Überseebrücke.

Höhepunkt des Abends war eine farbenfrohe Inszenierung, die die Schiffe in Szene setzte. Die Parade zählte zu den Highlights im Geburtstagsjahr von AIDA Cruises und sorgte für Gänsehaut und wunderbare Fotomotive vor der Kulisse des Hamburger Hafens. Tausende Fans der Kussmundschiffe feierten den 30. AIDA Geburtstag auf beiden Seiten der Elbe. Rund 1,5 Millionen Gästen reisen aktuell jedes Jahr mit dem Unternehmen, die Flotte umfasst heute elf Schiffe. Weitere Informationen sind unter www.aida.de/willkommen/30-jahre verfügbar.

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